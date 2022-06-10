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Citroen, 2019 yılında yollara çıkmaya başladığı günden bu yana 85 ülkede satışa sunulan ve 325 bin adedin üzerinde satış başarısı yakalayan C5 Aircross'u bu senenin başında makyajlamıştı. Ülkemizde satışa sunulmak için gün sayan makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross, Rennes fabrikasında bantlardan inmeye başladı.

Yenilenen C5 Aircross SUV, modern ve dinamik tasarımıyla daha güçlü ve özgün bir duruş kazanırken konfor ve modülerlik tarafındaki iddiasını da sürdürüyor. Makyajlı Citroen C5 Aircross'u rakiplerinden ayıran Citroen Advanced Comfort süspansiyon, Citroen Advanced Comfort koltuklar, geniş iç hacim ve benzersiz modülerlik dışında Otoyol Sürüş Asistanı gibi sürüş destek teknolojilerinden oluşan kombinasyon, her yolculuğu sakin ve rahatlatıcı bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

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Bununla birlikte, Citroen’e özel Progressive Hydraulic Cushions süspansiyonlar, yoldaki bozuklukları kusursuzca absorbe ederken, yolcuların benzersiz bir konfor düzeyi ile seyahat etmelerini sağlıyor. Yeni C5 Aircross SUV, segmentte kızaklı, yatırılabilir ve geri çekilebilir üç adet bağımsız arka koltuk sunan tek SUV olarak farkını ortaya koyuyor. Bu gelişmiş modülerlik seviyesini 580 litre ile 720 litre arasında olan sınıfının en geniş bagaj hacmi tamamlıyor.

Rennes fabrikası, Citroën tarihinde özel bir yere sahip. Kısa süre önce 60’ıncı yılını kutlayan fabrika, 1961 yılında Ami 6 ile üretime başladı. Fabrika yıllar içinde başta GS, BX, XM, C5 ve C6 olmak üzere daha birçok Citroën modelini üretti. İlk C5 Aircross SUV üretimi Mart 2018’de başladı. Yeni modelin üretiminin başlaması, Citroën ile Rennes fabrikası arasındaki bağı biraz daha güçlendiriyor.

Makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross SUV'un tasarımını aşağıdaki video ve fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz.

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Makyajlı Citroen C5 Aircross'un üretimine başlandı