Avrupa'da 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç yasağı oy çokluğu ile onaylandı

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Avrupa'da 2035 itibarıyla yeni benzinli ve dizel otomobil satışını imkansız hale getirecek düzenlemede sona yaklaşılıyor. Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu'nun önerisini oy çokluğuyla kabul ederek 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araçlara satış yasağı getirilmesini onayladı.

Böylece AB'nin yürütme organı AB Komisyonu'nun geçen yıl getirdiği öneri, yasama organı AP'den de onay almış oldu. Öte yandan, otomobil üreticilerini 2035 itibarıyla sadece elektrikli araç satmaya zorlayacak öneri henüz yasalaşmadı. Tasarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerle yapılan müzakerelerin sonuçlanması gerekiyor. Üye ülkeler ay sonunda tasarıya yönelik tutumlarını belirleyerek AB Komisyonu'na bildirecek ve uzlaşı arayışları başlayacak.

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Tasarıya karşı olanlar da yok değil. Özellikle bazı otomotiv temsilcileri tamamen elektrikli mobiliteye geçiş için henüz erken olduğunu düşünüyor. Otomotiv dünyasındaki zorunlu elektrifikasyon sürecinin binlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağını öne süren bazı otomotiv temsilcileri ve politikacılar, öneride yer alan CO2 emisyonlarının 2035'te yüzde 100 azaltılmasına yönelik kararın yumuşatılarak yüzde 90'a düşürülmesini talep etti. Ancak bu talep AP tarafından kabul görmedi.

Avrupa Birliği'ndeki CO2 emisyonlarının yaklaşık dörtte biri ulaşım sektöründen geliyor ve bu emisyonların yüzde 12'si binek otomobillerden geliyor. Yeni anlaşmaya göre, 2030'dan itibaren yeni arabaların yıllık emisyonları 2021'e göre yüzde 55 daha düşük olacak.

Öte yandan, elektrikli araç pazarındaki yükselişin ilerleyen yıllarda büyük bir ham madde krizine yol açabileceği konuşuluyor. Elektrikli araçların kalbi olarak nitelendirilen bataryalarda kullanılan materyaller bu krizde kilit rol oynayacak. Analistlere bakılırsa otomotiv dünyasının üzerindeki kara bulutlar bir süre daha dağılmayacak gibi görünüyor.

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Avrupa'dan yeni benzinli ve dizel araçların yasaklanmasına onay