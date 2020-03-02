Makyajlı Fiat 500X Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

İtalyan markanın en ikonik modellerinden biri olan Fiat 500, değişen trendlere ayak uydurmuş ve 2014 yılında Fiat 500X versiyonuyla B-SUV sınıfında kendine yer bulmuştu. Fiat 500X, bugün de makyajlı versiyonuyla karşımızda. Makyajlı Fiat 500X fiyatı 145 bin 900 TL’den başlıyor.

Fiat 500X, makyaj operasyonuyla birlikte yenilenen tamponları, krom detayları, yeni stopları, Full LED farları ve ona eşlik eden gündüz şürüş farları ile sis farları gibi unsurlarla ön plana çıkıyor. Makyajlı Fiat 500X, 3 farklı gövde seçeneği ve 5 farklı donanım seviyesi ile farklı kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Makyajlı Fiat 500X, Cross donanım seviyesi ile doğa tutkunlarına, Urban ile kent sürüşlerinin keyfini çıkarmak isteyenlere ve Sport seçeneği ile de performans tutkunlarına hitap ediyor. Farklı donanım seviyeleri içinde yer alan Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekran, Android Auto ve Apple Car Play desteği, Bluetooth ve USB girişleri makyajlı Fiat 500X’in teknolojik yenilikleri arasında.

Fiat 500X Urban özellikleri

Makyajlı Fiat 500X’in Urban donanım seviyesinde 120 beygir güç üreten 1.0 litre Firefly üç silindirli turbo motor bulunuyor. Eski nesile göre yüzde 20 daha tasarruflu ve daha sessiz olduğu iddia edilen motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Urban donanım seviyesinde ayrıca 16 inç jantlar, siyah yan aynalar, krom ön çıta ve kapı kolları gibi dış tasarım detayları göze çarpıyor. İç mekanda ise USB çıkışlı radyo, 3.5 inç siyah beyaz TFT gösterge paneli, gövde rengi torpido ve siyah kumaş koltuk detayları bulunuyor.

Fiat 500X City Cross özellikleri

Makyajlı Fiat 500X’in maceracı Cross modeli altında ise üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Bunlardan ilki olan City Cross, 16 inç alaşım jantlar, Cross tipi arka tampon ve yeni ön skid plate, LED gündüz sürüş farları, gövde rengi yan aynalar, deri direksiyon simidi, hız sabitleyici, manuel klima, arka park sensörleri, sürücü ve yolcu ön yan perde hava yastıkları, krom kapı kolları ve bagaj kapağı çıtası, 3.5 inç siyah beyaz TFT gösterge paneli ve Uconnect 7 inç HD dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Makyajlı Fiat 500X’in City Cross donanım seviyesi, 6 ileri DCT ve 120 beygirlik 1.6 litre Multijet II kombinasyonu ile 179 bin 900 TL’den başlıyor.

İlginizi Çekebilir

Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Fiat 500X Cross özellikleri

Cross donanım seviyesinde ise 17 inç alaşım jantlar, çift bölgeli dijital klima, yağmur ve karanlık sensörleri, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, 3.5 inç renkli TFT ekran, geri görüş kamerası, hazneli kol dayama, tavan rayları ve arka yolcular için USB girişi gibi donanımlar bulunuyor. Cross donanım seviyeli Fiat 500X, 1.6 litre dizel otomatik kombinasyonuyla 189 bin 900 TL’den başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Cenevre Otomobil Fuarı iptal oldu: Peki yeni modeller nasıl tanıtılacak?"

Fiat 500X Cross Plus özellikleri

Cross gövdenin en üstünde yer alan Cross Plus donanım seviyesi de 120 beygirlik dizel motor ve 6 ileri DCT kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. 199 bin 900 TL'lik fiyat etiketine sahip Cross Plus donanım seviyesinde ise diğer donanım seviyelerinden farklı olarak elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome), Full LED ön farlar ve LED sis farları standart olarak sunuluyor.

Fiat 500X Sport özellikleri

Makyajlı Fiat 500X’in en performanslı donanım seviyesini ise Sport oluşturuyor. 150 beygirlik 1.3 litre turbo benzinli Firefly motor ve 6 ileri DCT kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Bu motor 150 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Urban ve Cross gövde tiplerine göre 13 mm yere daha yakın olan otomobilde 19 inç jantlar da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. 500X Sport’taki MacPherson tipi bağımsız süspansiyonların Sport donanım seviyesinde özel yeni yaylar ve FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisi kullanılarak geliştirildiği de verilen bilgiler arasında.

Fiat 500X Sport’un tasarım detayları arasında spor tip tamponlar, gövde rengi dodikler ve yan marşpiyeller, 18 inç alaşım jantlar, çift krom egzozlar, Full LED ön farlar, LED sis ve gündüz farları ve standart olarak sunulan elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome) bulunuyor. İç mekanda ise alüminyum pedal seti, çift bölgeli klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Uconnect 7 inç HD multimedya ekranı, 3.5 inç renkli TFT gösterge ekranı, karartılmış arkaa camlar ve özel spor koltuk tasarımı gibi donanımlar bulunuyor.

Fiat 500X Sport, 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor. 225/40 ölçülerindeki 19 inç lastikler ise 2 bin 500 TL karşılığında satın alınabiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan güvenlik özelliklerine ek olarak karanlık, yağmur sensörlerini ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynasını da içeren Dnamik Güvenlik Paketi’nin fiyatı da 11 bin TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.