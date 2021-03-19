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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Makyajlı Discovery, 300 BG güç ve 400 Nm tork sunan dört silindirli Ingenium motoru, gelişmiş Pivi Pro multimedya sistemi ve PM2.5 hava filtreleme teknolojisi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
    19 Mart 2021, 12:00 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Üstün arazi kabiliyetini lüks ve konfor ile birleştiren makyajlı Land Rover Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoruyla Türkiye yollarına çıkıyor. Yenilenen Discovery'nin fiyatı 1.370.267 TL’den başlıyor.

    Makyajlı Discovery’nin 300 BG güç ve 400 Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium motoru, performans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor. Gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yönlü kullanım sağlayan Yeni Discovery, dünyadaki en yetenekli yedi koltuklu premium SUV'lardan biri olmaya devam ediyor.

    Yeni Discovery’nin özgün karakteri ve optimize edilen oranları, otuz yılı aşkın süre boyunca tasarım evriminin geldiği son noktayı temsil ediyor. Farların altına yerleştirilen yeni LED gündüz aydınlatması ve kayar sinyal ışıkları sofistike bir görünüm sağlarken, yenilenen ön tampon yan havalandırma kanallarıyla da dinamik bir görünüm yaratıyor. Yeni Discovery’nin arka tasarımında ise bagaj kapağında yer alan yeni parlak siyah panel ve LED stoplar modelin sade ve şık tasarımını tamamlıyor. 

    Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yeni Discovery, kullanıcılarına Land Rover’ın en son teknoloji Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuyor. Hızlı ve arayüzü ile tamamen yenilenen orta konsol, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekranı içeriyor.

    12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip Yeni Discovery’de, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up Display opsiyonel olarak sunuluyor. Apple CarPlay sayesinde akıllı telefon entegrasyonu kolaylaşırken, gelişmiş Bluetooth teknolojisi ile aynı anda iki akıllı telefon sisteme bağlanabiliyor. Yeni direksiyon simidi kullanım anında parlaklığı artan kontrol düğmeleriyle dikkat çekiyor. Yeni Discovery’de tasarımı güncellenen ikinci sıra koltuklar daha konforlu bir yolculuğa olanak sağlarken, arka koltuklarda yer alan yeni havalandırma kanalları ve klima kontrolleri ise daha kuvvetli bir hava akışına imkan tanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı"

    PM2.5 hava filtreleme teknolojisine sahip Yeni Land Rover Discovery, konforlu ve sağlıklı bir yolculuk amacıyla kabin içi hava arındırma sistemi ile destekleniyor. Sistem aktif olarak gelen havayı analiz edip kalitesini ölçtükten sonra otomatik olarak devreye girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve zararlı partiküllerin seviyesini minimuma indirerek içerdeki havayı temizleyebiliyor. 

    Discovery ailesinin genlerinde var olan fonksiyonelliği daha da ileriye taşıyan Yeni Discovery, HSE donanım seviyesinde standart olarak sunulan ve ayak hareketini algılayabilen otomatik bagaj kapağıyla 2.485 litrelik yükleme alanına erişebilmeyi kolaylaştırıyor. Yine HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm koltuklar açıkken bile 258 litrelik bir alan sunan bagaj, güç çıkışlarıyla tüm yolcuların elektronik cihazlarını şarj etmesine imkan tanıyor.

    Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Opsiyonel Akıllı Koltuk Katlama teknolojisi, merkezi dokunmatik ekran kullanılarak oturma düzeninin zahmetsizce yapılandırılabilmesine izin verirken, ikinci nesil “Activity Key” anahtarı ise macera tutkunlarına isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yeni Discovery, dokunmatik ekrana sahip yeni nesil anahtarı ve anahtarın üzerinde bulunan dijital saat ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Terrain Response teknolojisi ile Yeni Discovery, her türlü sürüş koşuluna otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde kendini hazırlarken, yeni “Wade Modu” ise derin su geçişi için gereken optimizasyonu sağlıyor. HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen Kişiselleştirilebilen Terrain Response, Yeni Land Rover Discovery'nin gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon ve süspansiyon ayarlarını sürücünün tercihine ve gereksinimlerine göre ayarlamasına olanak tanırken, arazi kullanımı için ise sürüş deneyimi kişiselleştirilebiliyor.

    Yeni Discovery aynı zamanda ClearSight Ground View teknolojisinden yararlanarak Pivi Pro ekranı ile zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyormuş gibi kolaylıkla görülebilmesine izin veriyor. Ayrıca aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntüler, kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşıyor.

    Makyajlı Land Rover Discovery fiyat listesi şöyle:

    Donanım Motor Fiyat
    SE 2.0 P300 1.370.267 TL
    HSE 2.0 P300 1.529.567 TL
    R-Dynamic SE 2.0 P300 1.439.297 TL
    R-Dynamic HSE 2.0 P300 1.598.597 TL



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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Ussuz (mehmet ) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her ne kadar alamayacak olsak da alet ateş ediyor
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    basartenk (basar tenk) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aaahhh
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    veteriner69 38 dk. ( Mesaj Silindi )
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