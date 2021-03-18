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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı

    Hindistan pazarına özel olarak tasarlanan 2021 Skoda Kushaq, ülkemizde de satılan Kamiq ile benzer boyutlara sahip. Yeni Kushaq'ın satışına haziran ayında başlanacak. İşte detaylar:
    18 Mart 2021, 16:30 (9 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı
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    Skoda, uzun süredir hakkında ipuçları paylaştığı yeni crossover modeli Kushaq'ı bugün resmi olarak tanıttı. 2021 Skoda Kushaq. kullandığı platform da dahil olmak üzere Hindistan pazarı için geliştirildi.

    Şirketin yeni MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilen 2021 Skoda Kushaq; büyük kardeşleri Karoq ve Kodiaq'tan sonra Çekyalı markanın Hindistan'daki üçüncü SUV modeli olacak. Otomobilin uzunluğu 4221 mm, genişliği 1760 mm, yüksekliği 1612 mm ve aks mesafesi ise 2651 mm olarak açıklandı. Bu değerler Avrupa'da satılan Kamiq ile oldukça benzer. Yerden yüksekliği 188 mm olan 2021 Skoda Kushaq'ın bagaj hacmi de 385 litre.

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    Yeni Skoda Kushaq, Hindistan'da Active, Ambition ve Style donanım seviyeleriyle satılacak. Giriş seviyesi 16 inç çelik jantlar ve plastik jant kapaklarıyla sunuluyor. Ambition ve Style donanım seviyelerinde ise sırasıyla 16 ve 17 inçlik alaşımlı jantlar bulunuyor. Yeni crossover, lansman rengi olan Honey Orange da dahil olmak üzere beş farklı gövde rengiyle tercih edilebilecek.

    Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı
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    2021 Skoda Kushaq'ın iç mekanında ise donanım seviyesine göre 7 veya 10 inç multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra dokunmaya duyarlı tuşlardan oluşan klima kontrol paneli (üst versiyonda), havalandırmalı ön koltuklar, sunroof, ortam aydınlatması, anahtarsız giriş, otomatik kararan dikiz aynası, kablosuz şarj ünitesi ve USB soketleri de 2021 Skoda Kushaq'ın üst donanım seviyelerinde tercih edilebilen özelliklerinden.

    Güvenlik tarafına baktığımızda da araçta altı hava yastığı, elektronik denge sistemi, ikincil çarpışma önleme asistanı, yokuş kalkış desteği, yağmur sensörü, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, lastik basınç görüntüleme sistemi ve hız sabitleyici gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

    Skoda Kushaq'ın kaputu altında 115 beygir güç ve 175 Nm tork üreten 1.0 litre TSI benzinli motor bulunuyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre TSI benzinli motor ise ikinci seçeneği oluşturuyor. Düşük hacimli motor 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilirken, diğer seçeneğin otomatik tarafında 7 ileri DSG bulunuyor.

    Skoda Kushaq'ın satışına önümüzdeki haziran ayında başlanacak. Müşteri teslimatları ise bir ay sonraya programlanmış.



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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    _Pulse_ (Mehmet Murat Hacioğlu) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bundan sonra çıkacak araç tashaq

    bahisleri alalım
    Yanıtla +11
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İpimle Kushaq'ım...

    Arka taraf Ford Kuga'yı andırmış ama stoplar daha kısa tabi. Platform mu izin vermiyor bilmiyorum ama neden bu tasarımlara o vites topuzunu ve el frenini koymaya devam ediyorlar anlamıyorum.

    Bunun dışında iç/dış güzel olmuş.
    İpimle Kushaq'ım... Arka taraf Ford Kuga'yı andırmış ama stoplar daha kısa tabi. Platform mu izin vermiyor bilmiyorum ama neden bu tasarımlara o vites to...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    R road35 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ipimle kuşağım şakası tabi ki hemen gelmiş her konusunda olduğu gibi.
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    donanımcı123 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu model isimlerini çok arıyorlar mı acaba?
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    _Pulse_ (Mehmet Murat Hacioğlu) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bundan sonra çıkacak araç tashaq

    bahisleri alalım
    Yanıtla +11
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    TheJudgé 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu aracın haberlerini her gördüğümde aklıma gelen "İpimle Kushaq'ım Si.....'imle Ta.....'ım :d
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    .Eray. (ERAY ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    alamayacağımız için bizene
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Skoda araç modellerinde çok tehlikeli yerlere gidiyor. Karoq, Kamiq, Kushaq...
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    Darknesia (Darknesia ) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İtiraf edin sizde benim gibi fotoğraflarda ileri geri gidip arabaya selektör yaptırdınız. Yada ben iyice delirdim
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Cryin (Eren ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Darknesia
    ahahasadj sinyal de verdim ben
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    Kraaz (Altan CAN) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Darknesia
    Ahahah , söylemesen farkına bile varmayacağım, ama iyi yakalamışsın.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam otomatik şanzıman ile 1.0 TSI uygun kombinasyon olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    CapriceClassic 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Kaiser75
    Bu kombinasyon gelirse burada gerçekten çok iyi iş yapar.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İpimle Kushaq'ım...

    Arka taraf Ford Kuga'yı andırmış ama stoplar daha kısa tabi. Platform mu izin vermiyor bilmiyorum ama neden bu tasarımlara o vites topuzunu ve el frenini koymaya devam ediyorlar anlamıyorum.

    Bunun dışında iç/dış güzel olmuş.
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