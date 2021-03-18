Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı

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Skoda, uzun süredir hakkında ipuçları paylaştığı yeni crossover modeli Kushaq'ı bugün resmi olarak tanıttı. 2021 Skoda Kushaq. kullandığı platform da dahil olmak üzere Hindistan pazarı için geliştirildi.

Şirketin yeni MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilen 2021 Skoda Kushaq; büyük kardeşleri Karoq ve Kodiaq'tan sonra Çekyalı markanın Hindistan'daki üçüncü SUV modeli olacak. Otomobilin uzunluğu 4221 mm, genişliği 1760 mm, yüksekliği 1612 mm ve aks mesafesi ise 2651 mm olarak açıklandı. Bu değerler Avrupa'da satılan Kamiq ile oldukça benzer. Yerden yüksekliği 188 mm olan 2021 Skoda Kushaq'ın bagaj hacmi de 385 litre.

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Yeni Skoda Kushaq, Hindistan'da Active, Ambition ve Style donanım seviyeleriyle satılacak. Giriş seviyesi 16 inç çelik jantlar ve plastik jant kapaklarıyla sunuluyor. Ambition ve Style donanım seviyelerinde ise sırasıyla 16 ve 17 inçlik alaşımlı jantlar bulunuyor. Yeni crossover, lansman rengi olan Honey Orange da dahil olmak üzere beş farklı gövde rengiyle tercih edilebilecek.

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2021 Skoda Kushaq'ın iç mekanında ise donanım seviyesine göre 7 veya 10 inç multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra dokunmaya duyarlı tuşlardan oluşan klima kontrol paneli (üst versiyonda), havalandırmalı ön koltuklar, sunroof, ortam aydınlatması, anahtarsız giriş, otomatik kararan dikiz aynası, kablosuz şarj ünitesi ve USB soketleri de 2021 Skoda Kushaq'ın üst donanım seviyelerinde tercih edilebilen özelliklerinden.

Güvenlik tarafına baktığımızda da araçta altı hava yastığı, elektronik denge sistemi, ikincil çarpışma önleme asistanı, yokuş kalkış desteği, yağmur sensörü, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, lastik basınç görüntüleme sistemi ve hız sabitleyici gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

Skoda Kushaq'ın kaputu altında 115 beygir güç ve 175 Nm tork üreten 1.0 litre TSI benzinli motor bulunuyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre TSI benzinli motor ise ikinci seçeneği oluşturuyor. Düşük hacimli motor 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilirken, diğer seçeneğin otomatik tarafında 7 ileri DSG bulunuyor.

Skoda Kushaq'ın satışına önümüzdeki haziran ayında başlanacak. Müşteri teslimatları ise bir ay sonraya programlanmış.

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