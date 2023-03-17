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    Mercedes GLA ve GLB modelleri güncellendi: Ufak kozmetik dokunuşlar ve hafif hibrit desteği

    İç ve dış tasarımında dikkatli bakınca anlaşılabilecek küçük değişiklikler yapılan makyajlı Mercedes GLA ve GLB ikilisinde yeni standart donanımlar ve 48V hafif hibrit desteğine sahip motorlar mevcut.
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    Makyajlı Mercedes GLA ve GLB tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Mercedes, geçtiğimiz aylarda A Serisi ve CLA modellerine yaptığı gibi GLA ve GLB ikilisini de ufak bir güncellemeden geçirdi. Tasarımında ufak dokunuşlar yapılan kompakt modellerde ek donanımlar ve hafif hibrit desteğine sahip motorlar dikkat çekiyor.

    Makyajlı Mercedes GLA ve GLB'de neler değişti❓

    Yenilenen Mercedes-Benz GLA ve GLB modellerindeki ilk göze çarpan değişim daha sportif hava girişlerine sahip ön tampon oluyor. Buna ek olarak panjurda ufak bir değişim dikkat çekerken ön ve arkada standart olarak sunulan LED aydınlatmalarda da revize edilen grafiklerin sunulduğunu görmekteyiz.

    Kozmetik dokunuşların yanı sıra renk paletine yeni Spectral Blue seçeneğini de dahil eden Mercedes, çapı 18 ila 20 inç arasında değişen jantlarda da dört yeni tasarıma yer veriyor.

    Makyajlı Mercedes GLA ve GLB tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekânda, giriş seviye modellerde 7 inç dijital gösterge ve 10.25 inç merkez multimedya ekranı bulunurken üst paketlerde 10.25'er inçlik ekranlar kullanıcıları karşılıyor. MBUX'un son nesil versiyonu ise kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra geliştirilmiş sesli asistan özelliği ve opsiyonel mini oyunlar getiriyor.

    Yaşam alanına fazladan bir adet aydınlatmalı USB C girişi de ekleyen Alman üretici, cihazların daha hızlı şarj olabilmesi için şarj gücünü de yükseltmiş. Opsiyonel olarak ısıtma özelliğiyle sunulan direksiyon simidi de en yeni çift kollu tasarıma yükseltilmiş. Bunların dışında 10 renkli ambiyans aydınlatma ve opsiyonel olarak sunulan Dolby Atmos özellikli Burmester ses sistemi de özellikler arasında.

    Güvenlik tarafında ise, Mercedes, sürüş asistan paketi ve 360 derece kameraya sahip park paketini daha da geliştirmiş. Geri görüş kamerası ve uzun far asistanının tüm donanım seviyelerinde standart olduğu modellerde ilk kez römork manevra asistanı da devreye girmiş durumda.

    48V hafif hibrit destekli benzinli motorlar

    Makyajlı Mercedes GLA ve GLB tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Güncellenen motor seçenekleri iki modelde de aynı. Bunlar arasında sadece GLB'de olmayan GLA 250e şarj edilebilir hibrit seçeneğini istisna olarak gösterebiliriz. Yenilenen şarj edilebilir hibrit sistem biraz daha güçlü bir elektrik motoruna sahip. Ancak toplam güç ve tork 215 hp ve 450 Nm değerleriyle yola devam ediyor. 11.5 kWsa batarya paketine sahip olan versiyon, WLTP'ye göre 70 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    Makyajlı GLA ve GLB'nin benzinli motorları hafif hibrit desteği kazanmış durumda. Dizel seçeneklerde ise bu destek bulunmuyor. Yeni 48V hafif hibrit sistem, aracın yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu azaltmaya biraz olsun destek verirken ani hızlanma gibi durumlarda belli süreliğine 13 hp ekstra güç de sunabiliyor.

    Yenilenen Mercedes-Benz GLA ve GLB modellerinin fiyatları henüz açıklanmadı. Mevcut kasaların ülkemizdeki fiyatlarına baktığımızda ise GLA'nın 1.477.500 TL, GLB'nin ise 1.825.000 TL'den başladığını görmekteyiz. Hafif hibrit desteğinin bulunduğu yeni modellerde fiyatlar biraz daha artacaktır.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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