Mercedes GLA ve GLB modelleri güncellendi: Ufak kozmetik dokunuşlar ve hafif hibrit desteği

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes, geçtiğimiz aylarda A Serisi ve CLA modellerine yaptığı gibi GLA ve GLB ikilisini de ufak bir güncellemeden geçirdi. Tasarımında ufak dokunuşlar yapılan kompakt modellerde ek donanımlar ve hafif hibrit desteğine sahip motorlar dikkat çekiyor.

Makyajlı Mercedes GLA ve GLB'de neler değişti❓

Yenilenen Mercedes-Benz GLA ve GLB modellerindeki ilk göze çarpan değişim daha sportif hava girişlerine sahip ön tampon oluyor. Buna ek olarak panjurda ufak bir değişim dikkat çekerken ön ve arkada standart olarak sunulan LED aydınlatmalarda da revize edilen grafiklerin sunulduğunu görmekteyiz.

Kozmetik dokunuşların yanı sıra renk paletine yeni Spectral Blue seçeneğini de dahil eden Mercedes, çapı 18 ila 20 inç arasında değişen jantlarda da dört yeni tasarıma yer veriyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda, giriş seviye modellerde 7 inç dijital gösterge ve 10.25 inç merkez multimedya ekranı bulunurken üst paketlerde 10.25'er inçlik ekranlar kullanıcıları karşılıyor. MBUX'un son nesil versiyonu ise kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra geliştirilmiş sesli asistan özelliği ve opsiyonel mini oyunlar getiriyor.

Yaşam alanına fazladan bir adet aydınlatmalı USB C girişi de ekleyen Alman üretici, cihazların daha hızlı şarj olabilmesi için şarj gücünü de yükseltmiş. Opsiyonel olarak ısıtma özelliğiyle sunulan direksiyon simidi de en yeni çift kollu tasarıma yükseltilmiş. Bunların dışında 10 renkli ambiyans aydınlatma ve opsiyonel olarak sunulan Dolby Atmos özellikli Burmester ses sistemi de özellikler arasında.

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Güvenlik tarafında ise, Mercedes, sürüş asistan paketi ve 360 derece kameraya sahip park paketini daha da geliştirmiş. Geri görüş kamerası ve uzun far asistanının tüm donanım seviyelerinde standart olduğu modellerde ilk kez römork manevra asistanı da devreye girmiş durumda.

48V hafif hibrit destekli benzinli motorlar

Tam Boyutta Gör Güncellenen motor seçenekleri iki modelde de aynı. Bunlar arasında sadece GLB'de olmayan GLA 250e şarj edilebilir hibrit seçeneğini istisna olarak gösterebiliriz. Yenilenen şarj edilebilir hibrit sistem biraz daha güçlü bir elektrik motoruna sahip. Ancak toplam güç ve tork 215 hp ve 450 Nm değerleriyle yola devam ediyor. 11.5 kWsa batarya paketine sahip olan versiyon, WLTP'ye göre 70 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Makyajlı GLA ve GLB'nin benzinli motorları hafif hibrit desteği kazanmış durumda. Dizel seçeneklerde ise bu destek bulunmuyor. Yeni 48V hafif hibrit sistem, aracın yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu azaltmaya biraz olsun destek verirken ani hızlanma gibi durumlarda belli süreliğine 13 hp ekstra güç de sunabiliyor.

Yenilenen Mercedes-Benz GLA ve GLB modellerinin fiyatları henüz açıklanmadı. Mevcut kasaların ülkemizdeki fiyatlarına baktığımızda ise GLA'nın 1.477.500 TL, GLB'nin ise 1.825.000 TL'den başladığını görmekteyiz. Hafif hibrit desteğinin bulunduğu yeni modellerde fiyatlar biraz daha artacaktır.

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