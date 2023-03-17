Mercedes GLA ve GLB modelleri güncellendi: Ufak kozmetik dokunuşlar ve hafif hibrit desteği

Makyajlı Mercedes GLA ve GLB'de neler değişti❓
Yenilenen Mercedes-Benz GLA ve GLB modellerindeki ilk göze çarpan değişim daha sportif hava girişlerine sahip ön tampon oluyor. Buna ek olarak panjurda ufak bir değişim dikkat çekerken ön ve arkada standart olarak sunulan LED aydınlatmalarda da revize edilen grafiklerin sunulduğunu görmekteyiz.
Kozmetik dokunuşların yanı sıra renk paletine yeni Spectral Blue seçeneğini de dahil eden Mercedes, çapı 18 ila 20 inç arasında değişen jantlarda da dört yeni tasarıma yer veriyor.
Yaşam alanına fazladan bir adet aydınlatmalı USB C girişi de ekleyen Alman üretici, cihazların daha hızlı şarj olabilmesi için şarj gücünü de yükseltmiş. Opsiyonel olarak ısıtma özelliğiyle sunulan direksiyon simidi de en yeni çift kollu tasarıma yükseltilmiş. Bunların dışında 10 renkli ambiyans aydınlatma ve opsiyonel olarak sunulan Dolby Atmos özellikli Burmester ses sistemi de özellikler arasında.
Güvenlik tarafında ise, Mercedes, sürüş asistan paketi ve 360 derece kameraya sahip park paketini daha da geliştirmiş. Geri görüş kamerası ve uzun far asistanının tüm donanım seviyelerinde standart olduğu modellerde ilk kez römork manevra asistanı da devreye girmiş durumda.
48V hafif hibrit destekli benzinli motorlar
Makyajlı GLA ve GLB'nin benzinli motorları hafif hibrit desteği kazanmış durumda. Dizel seçeneklerde ise bu destek bulunmuyor. Yeni 48V hafif hibrit sistem, aracın yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu azaltmaya biraz olsun destek verirken ani hızlanma gibi durumlarda belli süreliğine 13 hp ekstra güç de sunabiliyor.
Yenilenen Mercedes-Benz GLA ve GLB modellerinin fiyatları henüz açıklanmadı. Mevcut kasaların ülkemizdeki fiyatlarına baktığımızda ise GLA'nın 1.477.500 TL, GLB'nin ise 1.825.000 TL'den başladığını görmekteyiz. Hafif hibrit desteğinin bulunduğu yeni modellerde fiyatlar biraz daha artacaktır.
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)