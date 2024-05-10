Makyajlı Peugeot Rifter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Peugeot'nun yenilenen tasarım dili ticari modellere de yansıdı. Bu kapsamda tanıtılan araçlardan biri olan makyajlı Peugeot Rifter 1.200.000 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Rifter, tasarımın yanı sıra teknoloji tarafında da kapsamlı bir güncellemeden geçirildi.

Makyajlı Peugeot Rifter fiyat listesi 💸 (Mayıs 2024) Versiyon Fiyat 1.5 BlueHDi 130 hp MT Allure 1.200.000 TL 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Allure 1.365.000 TL 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 GT 1.460.000 TL

Makyajlı Peugeot Rifter, Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde 16 inç jantlar, LED farlar, hız sabitleyici, arka park sensörü, otomatik klima ve ikinci sıra havalandırma, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge ekranı, aktif şerit takip sistemi, deri direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli arka camlar gibi standart özellikle karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör GT donanım seviyesinde ise Allure'a ek olarak perde hava yastıkları, elektrokrom dikiz aynası, adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön ve yan park sensörleri, kablosuz şarj sistemi, cam tavan, elektrikli perde ve entegre saklama gözü, grip kontrol ve 17 inç alaşımlı jantlar gibi seçenekler devreye giriyor.

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Makyajlı Rifter'ın kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre BlueHDI dizel motor görev yapıyor. Bu motor versiyona göre manuel veya 8 ileri otomatik EAT8 şanzımanla kombine edilebiliyor. Lansmana özel fiyatlarla sunulan Rifter'da 270.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.

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