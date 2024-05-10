Makyajlı Peugeot Rifter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130 hp MT Allure
|1.200.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Allure
|1.365.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 GT
|1.460.000 TL
Makyajlı Peugeot Rifter, Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde 16 inç jantlar, LED farlar, hız sabitleyici, arka park sensörü, otomatik klima ve ikinci sıra havalandırma, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge ekranı, aktif şerit takip sistemi, deri direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli arka camlar gibi standart özellikle karşımıza çıkıyor.
Makyajlı Rifter'ın kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre BlueHDI dizel motor görev yapıyor. Bu motor versiyona göre manuel veya 8 ileri otomatik EAT8 şanzımanla kombine edilebiliyor. Lansmana özel fiyatlarla sunulan Rifter'da 270.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.