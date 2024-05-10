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    Makyajlı Peugeot Rifter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Markanın yeni tasarım dili ve güncellenen logosuyla tanışan Peugeot Rifter'ın konfor ve güvenlik donanımları da iyileştirildi.                                    
    Yeni 2024 Peugeot Rifter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Peugeot'nun yenilenen tasarım dili ticari modellere de yansıdı. Bu kapsamda tanıtılan araçlardan biri olan makyajlı Peugeot Rifter 1.200.000 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Rifter, tasarımın yanı sıra teknoloji tarafında da kapsamlı bir güncellemeden geçirildi.

    Makyajlı Peugeot Rifter fiyat listesi 💸 (Mayıs 2024)
    Versiyon Fiyat
    1.5 BlueHDi 130 hp MT Allure 1.200.000 TL
    1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Allure 1.365.000 TL
    1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 GT 1.460.000 TL

    Makyajlı Peugeot Rifter, Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde 16 inç jantlar, LED farlar, hız sabitleyici, arka park sensörü, otomatik klima ve ikinci sıra havalandırma, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge ekranı, aktif şerit takip sistemi, deri direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli arka camlar gibi standart özellikle karşımıza çıkıyor.

    Yeni 2024 Peugeot Rifter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    GT donanım seviyesinde ise Allure'a ek olarak perde hava yastıkları, elektrokrom dikiz aynası, adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön ve yan park sensörleri, kablosuz şarj sistemi, cam tavan, elektrikli perde ve entegre saklama gözü, grip kontrol ve 17 inç alaşımlı jantlar gibi seçenekler devreye giriyor.

    Makyajlı Rifter'ın kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre BlueHDI dizel motor görev yapıyor. Bu motor versiyona göre manuel veya 8 ileri otomatik EAT8 şanzımanla kombine edilebiliyor. Lansmana özel fiyatlarla sunulan Rifter'da 270.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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