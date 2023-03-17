Fiat Connect, akıllı saatlerle entegre kullanılabilecek

Fiat Connect'e ilerleyen zamanda akıllı saatlerin destek verdiği, kandaki oksijen seviyesi, kalp atışı gibi sağlık verilerinin de entegre edilerek, kullanıcıların sürüş esnasındaki yorgunluk durumunun tespiti hedefleniyor. Bu fonksiyonla birlikte kullanıcının araç kullanırken yorgunluğunun tespit edilerek, dinlenmesi için kendisine saatinden bildirim (push notification) gönderilmesi üzerinde çalışılıyor.
Müşterilerinin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı sahiplik yaratan Connect, Fiat sahiplerinin pek çok alanda hayatlarına dokunuyor. Müşteri deneyimini sürekli olarak yukarıya taşıyan Connect, kullanıcılarına Uzaktan Kapı Açma Kapama, Bagaj açma, Kaza Riski Yüksek Nokta Bildirimi, Çekilme Uyarısı, Hız ve Mesafe Limiti, Araç Arıza Araması, Araçtan İnmeden Akaryakıt ödeme özelliği, Yakıt, Lastik basıncı ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonları da sunuyor.
Bununla birlikte olası kritik arıza söz konusu olduğunda, Fiat Müşteri İlgi Merkezi sürücüyü seyahatin tamamlanmasına paralel arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyor.
Fiat Connect ayrıca, olası bir kaza durumunda alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Kullanıcıya ulaşılamaması durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor.
Tofaş'ta geliştirilerek kullanıma sunulan, yıllar içinde sürekli yeni fonksiyonlar eklenerek kapsamı genişleyen Connect uygulaması, geçtiğimiz yıl Egea modellerinde standart donanım haline getirilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)