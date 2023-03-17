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    Fiat Connect, akıllı saatlerle entegre kullanılabilecek

    Fiat, lansmanından bu yana 48 binden fazla kullanıcıya erişen Connect'i giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saat entegrasyonuyla buluşturuyor.       
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    Fiat Connect, akıllı saatlerle entegre kullanılabilecek Tam Boyutta Gör
    Gerçekleştirilen entegrasyonla birlikte akıllı saat sahibi Fiat Connect kullanıcıları, uygulamayı telefonlarına indirdiklerinde, otomatik olarak Android watch ve Apple watch'larından araçlarına erişebiliyor. Kullanıcılar böylelikle, akıllı saatleriyle araç sağlık bilgileri (akü, lastik durumu ve DPF durumu) ve yakıt bilgisine erişebiliyor, konum görebiliyor ve uzaktan araç kapılarını açıp kapatabiliyor.

    Fiat Connect'e ilerleyen zamanda akıllı saatlerin destek verdiği, kandaki oksijen seviyesi, kalp atışı gibi sağlık verilerinin de entegre edilerek, kullanıcıların sürüş esnasındaki yorgunluk durumunun tespiti hedefleniyor. Bu fonksiyonla birlikte kullanıcının araç kullanırken yorgunluğunun tespit edilerek, dinlenmesi için kendisine saatinden bildirim (push notification) gönderilmesi üzerinde çalışılıyor. ​

    Müşterilerinin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı sahiplik yaratan Connect, Fiat sahiplerinin pek çok alanda hayatlarına dokunuyor. Müşteri deneyimini sürekli olarak yukarıya taşıyan Connect, kullanıcılarına Uzaktan Kapı Açma Kapama, Bagaj açma, Kaza Riski Yüksek Nokta Bildirimi, Çekilme Uyarısı, Hız ve Mesafe Limiti, Araç Arıza Araması, Araçtan İnmeden Akaryakıt ödeme özelliği, Yakıt, Lastik basıncı ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonları da sunuyor.

    Fiat Connect, akıllı saatlerle entegre kullanılabilecek Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kasko poliçelerinde “Akıllı Fiyatlandırma" dönemini başlatan Fiat, Connect Kasko uygulamasıyla sürüş puanı ve kullanılmayan güne göre Fiat sahiplerini ilave faydalarla buluşturuyor. Kullanıcılarına temassız ödeme kolaylığı sağlayan Connect, aynı zamanda İstanbul, İzmir ve Ankara'daki bazı otopark lokasyonlarına olan uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesi bilgilerini de sunuyor.

    Bununla birlikte olası kritik arıza söz konusu olduğunda, Fiat Müşteri İlgi Merkezi sürücüyü seyahatin tamamlanmasına paralel arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyor.

    Fiat Connect ayrıca, olası bir kaza durumunda alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Kullanıcıya ulaşılamaması durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor.

    Tofaş'ta geliştirilerek kullanıma sunulan, yıllar içinde sürekli yeni fonksiyonlar eklenerek kapsamı genişleyen Connect uygulaması, geçtiğimiz yıl Egea modellerinde standart donanım haline getirilmişti.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 9 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 11 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 11 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    citroen saxo yorum otobüs kartımı kaybettim kombiden arı vızıltısı gibi ses gelmesi kombi donarsa ne olur sava kış lastiği yorum

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