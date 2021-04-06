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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı

    Makyaj operasyonundan geçirilen Jeep Compass, iç ve dış tasarımındaki güncellemeler, elden geçirilen motor gamı ve seviye 2 otonom sürüş özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye çalışacak.
    06 Nisan 2021, 17:00 (1 hf.)
    13,3b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı
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    Stellantis Group çatısı altında Avrupa'da satışa sunulacak ilk model olan 2021 Jeep Compass'ın ön bölümünde 7 parçadan oluşan panjur tasarımının sürdüğünü fakat aydınlatmaların inceldiğini ve yeni LED gündüz farlarına kavuştuğunu görüyoruz. Alt bölümdeki ince hava girişi de boydan boya uzayacak şekilde tasarlanmış ve sis farları da bu bölüme dahil edilmiş. Öte yandan tamponun altındaki merkez hava girişi de daha yüksek görünecek biçimde tasarlanmış.

    2021 Jeep Compass'ın iç mekanında dış tasarıma göre daha önemli yenilikler mevcut. Yeni üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inçlik dijital gösterge ekranını görüyoruz. Yenilenen konsolun merkezinde, Uconnect 5 multimedya sisteminin kontrol edildiği yeni bir ekran mevcut. Bu ekran donanım seviyesine göre 8.4 inç veya 10.1 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Söz konusu sistemde akıllı telefon entegrasyonu, Tom Tom navigasyon ve sesli komut desteği bulunuyor. Yenilenen Jeep Compass'ın yaşam alanında selefine kıyasla 4.4 litre daha fazla saklama alanı mevcut.

    Pek çok sürüş asistan sisteminin standart olarak sunulduğu 2021 Jeep Compass'ta sürücü yorgunluk uyarısı, trafik işareti algılama, akıllı hız asistanı ve yaya ile bisikletli algılama özelliğine sahip acil durum freni bulunuyor. Adaptif hız sabitleme sistemi ve şeritte kalma asistanının birlikte çalıştığı makyajlı Compass, markanın Avrupa'daki seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip ilk modeli olma özelliği taşıyor.

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    2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı
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    2021 Jeep Compass'ın motor gamında benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip üniteler yer alıyor. Yenilenen 1.6 litre Multijet II dizel motor artık 130 beygir güç (selefine göre +10 hp) ve 320 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen dizel ünite önden çekişli olarak sunuluyor. Şirket ayrıca söz konusu motorun öncekine kıyasla %10 daha verimli olduğunun altını çiziyor.

    Makyajlı Compass'ın benzinli tarafındaysa yeni 1.3 litre GSE turbo dört silindirli üniteyi görmekteyiz. İki farklı güç çıkışına sahip motorun 130 beygir güç ve 270 Nm tork üreten versiyonu 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 150 beygir güç ve 270 Nm tork üreten ikinci seçenek ise çift kavramalı DDCT şanzımanla satın alınabiliyor. Bu iki seçenek de dizelde olduğu gibi yalnızca önden çekişli olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?"

    2021 Jeep Compass 4xe ise şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip 1.3 litre turbo dört silindirli ünite kullanıyor. Toplamda 190 ve 240 beygirlik iki farklı versiyona sahip olan bu sistem 270 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzıman ve eAWD sistemle kombine edilen araç WLTP'ye göre 47-49 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip. Araç bu moddayken maksimum 130 km/s hız yapabiliyor.

    2021 Jeep Compass'ın fiyatı henüz belli değil. Araç Avrupa'da Sport, Longitude, Limited, S ve Trailhawk donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Trailhawk, ailenin arazi yeteneği en yüksek üyesi olacak.



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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Doblo direksiyonu gitmis guzel olmus. Vites kolu da gidince daha da guzel olacak.
    Yanıtla +11
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    Kalsiyum 17 (Kalsiyum 17) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Yok artık o kadar değil, X3, Q5 vs. var o fiyata. Compass aynı segment değil bugün 400-500 aralığında.
    Hadi 500-550 civarında olsun maksimum. -Tabi bugünkü kurla- 800' den çıksa bir tane satamaz.

    ***

    Aracın iç mekanı sonunda kabul edilebilir bir hale gelmiş bence fena değil. Keşke tork konvertörlü bir şanzuman ile gelseydi konfor açısından. Yerden yüksek modellerde ne gerek var çift kavramaya bilmiyorum, benim kafama yatmıyor. Maliyet meselesi herhalde, modern tork konvertörlü üniteler hala pahalı geliyor olmalı üreticilere. Enlemesine motor yerleşimlilerde AISIN, boylamasına yerleşimlilerde ZF8 SUV/Crossover segmentte en mantıklı tercihler. Compass de çok küçük sayılmaz. Sedan, HB olsa anlarım, performans, tüketim vs. ama bu modellerde tercih etmezdim.
    Yok artık o kadar değil, X3, Q5 vs. var o fiyata. Compass aynı segment değil bugün 400-500 aralığında. Hadi 500-550 civarında olsun maksimum. -Tabi bugünkü ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    cormen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Egea'dan SUV yapmışlar.
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    O onboardx 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiat egea iç mekan.
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    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Teknik özellikleri için bir şey diyemem ancak tasarım konusunda 10 numara
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kullanıyorum ve de çok memnunum.Yokuşlarda bayılmıyor ve yakıt tüketimi de benzinli için 8lt. şehir içinde
    Yanıtla +2
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    zingfth (Fatih EMİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vites kolunun daha büyüğünü koysaydınız ya, o ufak kalmış..
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yenilenen 1.6 litre Multijet II dizel motor artık 130 beygir güç (selefine göre +10 hp) ve 320 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen dizel ünite önden çekişli olarak sunuluyor.

    Bildiğin hıyarlık, SUV tarzı araçların düz vites olması aşırı saçma.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı da dahil her şeyi güncellenmiş.
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yılının gerisinde iç tasarım.
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş ama çok pahalı
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    CapriceClassic 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan hibrit dışında 4 çeker de gitmiş. Ne kaldı geriye!
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    13293 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 jeep compass ve
    4 etiket daha makyajlı compass jeep SUV Bilim ve Teknoloji
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