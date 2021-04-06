2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Stellantis Group çatısı altında Avrupa'da satışa sunulacak ilk model olan 2021 Jeep Compass'ın ön bölümünde 7 parçadan oluşan panjur tasarımının sürdüğünü fakat aydınlatmaların inceldiğini ve yeni LED gündüz farlarına kavuştuğunu görüyoruz. Alt bölümdeki ince hava girişi de boydan boya uzayacak şekilde tasarlanmış ve sis farları da bu bölüme dahil edilmiş. Öte yandan tamponun altındaki merkez hava girişi de daha yüksek görünecek biçimde tasarlanmış.

2021 Jeep Compass'ın iç mekanında dış tasarıma göre daha önemli yenilikler mevcut. Yeni üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inçlik dijital gösterge ekranını görüyoruz. Yenilenen konsolun merkezinde, Uconnect 5 multimedya sisteminin kontrol edildiği yeni bir ekran mevcut. Bu ekran donanım seviyesine göre 8.4 inç veya 10.1 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Söz konusu sistemde akıllı telefon entegrasyonu, Tom Tom navigasyon ve sesli komut desteği bulunuyor. Yenilenen Jeep Compass'ın yaşam alanında selefine kıyasla 4.4 litre daha fazla saklama alanı mevcut.

Pek çok sürüş asistan sisteminin standart olarak sunulduğu 2021 Jeep Compass'ta sürücü yorgunluk uyarısı, trafik işareti algılama, akıllı hız asistanı ve yaya ile bisikletli algılama özelliğine sahip acil durum freni bulunuyor. Adaptif hız sabitleme sistemi ve şeritte kalma asistanının birlikte çalıştığı makyajlı Compass, markanın Avrupa'daki seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip ilk modeli olma özelliği taşıyor.

İlginizi Çekebilir

Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı

Tam Boyutta Gör

2021 Jeep Compass'ın motor gamında benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip üniteler yer alıyor. Yenilenen 1.6 litre Multijet II dizel motor artık 130 beygir güç (selefine göre +10 hp) ve 320 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen dizel ünite önden çekişli olarak sunuluyor. Şirket ayrıca söz konusu motorun öncekine kıyasla %10 daha verimli olduğunun altını çiziyor.

Makyajlı Compass'ın benzinli tarafındaysa yeni 1.3 litre GSE turbo dört silindirli üniteyi görmekteyiz. İki farklı güç çıkışına sahip motorun 130 beygir güç ve 270 Nm tork üreten versiyonu 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 150 beygir güç ve 270 Nm tork üreten ikinci seçenek ise çift kavramalı DDCT şanzımanla satın alınabiliyor. Bu iki seçenek de dizelde olduğu gibi yalnızca önden çekişli olarak sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?"

2021 Jeep Compass 4xe ise şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip 1.3 litre turbo dört silindirli ünite kullanıyor. Toplamda 190 ve 240 beygirlik iki farklı versiyona sahip olan bu sistem 270 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzıman ve eAWD sistemle kombine edilen araç WLTP'ye göre 47-49 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip. Araç bu moddayken maksimum 130 km/s hız yapabiliyor.

2021 Jeep Compass'ın fiyatı henüz belli değil. Araç Avrupa'da Sport, Longitude, Limited, S ve Trailhawk donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Trailhawk, ailenin arazi yeteneği en yüksek üyesi olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.