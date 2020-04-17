Makyajlı Volkswagen Tiguan'ın resmi çizim görseli paylaşıldı

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Alman otomotiv devi Volkswagen, bu yaz görücüye çıkarmayı planladığı makyajlı Volkswagen Tiguan’la ilgili ilk resmi paylaşımı yaptı. Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın tasarımı hakkında ipuçları veren çizim görseli paylaşıldı.

2016 yılında yollara çıkan ikinci nesil Volkswagen Tiguan, kısa sürede markanın en çok satan modeli haline geldi. Geçtiğimiz yıl, standart ve uzun aks mesafeli versiyon (Allspace) olmak üzere toplamda 910 bin 926 adet Tiguan üretildi. Başarılı SUV, şimdi bu başarısını devam ettirebilmek için makyaj operasyonuyla tazelenmeye hazırlanıyor. İlk etapta Tiguan’ın standart versiyonu, daha sonra da Allspace versiyonu makyajlanacak. Ayrıca daha performanslı bir Tiguan R versiyonu da yolda.

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Makyajlı Volkswagen Tiguan hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı. SUV’un ön yüzüne odaklanmamızı sağlayan çizim görselinde makyajlı Tiguan’ın yeni ızgara ve tampon tasarımını görebiliyoruz. Söz konusu parçalardaki değişim, Alman markanın yeni modellerinde kullandığı tasarım dilini yansıtıyor. Ayrıca far grubunda da bir incelme söz konusu. Yapılan açıklamaya göre makyajlı Tiguan’da LED farlar ve stoplar standart olacak. “IQ Lights” adı verilen matrix LED aydınlatmalar ise opsiyonel olarak sunulacak.

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Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın iç mekanında da büyük bir değişim söz konusu olacak. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre bu alanda Golf 8 ve yeni Passat modellerindekiyle benzer bir yol izlenecek. Dolayısıyla yepyeni bir bilgi-eğlence sistemine ve daha az fiziksel tuşa sahip bir kabin tasarımıyla karşılaşmamız mümkün. Ayrıca, makyajlı Tiguan’daki yeni bilgi-eğlence sisteminin tıpkı Golf 8’deki gibi kablosuz güncellemeler (OTA) alabilmesi de mümkün. Yine Golf 8’de gördüğümüz yarı otonom sürüş gibi yeni teknolojiler de makyajlı Tiguan’ın elini güçlendiren detaylardan olacak.

Alman üretici, makyajlı Volkswagen Tiguan’da GTE isimli bir şarj edilebilir hibrit versiyonun bulunacağını onayladı. Bunun yanı sıra, makyajlı Tiguan’ın motor seçenekleri arasında yeni Golf’ten tanıdığımız TSI ve TDI üniteleri görmemiz mümkün. Söz konusu motorlarda, TDI ünitelerdeki “twin dosing” teknolojisi gibi emisyonları düşürmeye yönelik revizyonlar da görebiliriz.

Bu yaz resmi olarak tanıtılması beklenen makyajlı Volkswagen Tiguan, yıl bitmeden yollarda olacak. Araçla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/tiguan-global-bestseller-breaks-the-six-million-mark-and-has-been-the-best-selling-volkswagen-in-2019-5963

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