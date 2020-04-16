Tesla modelleri yakında sahibini istediği yere bırakıp kendi kendini park edebilecek

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Elektrikli araç pazarının en popüler üyelerinden olan Tesla modellerinin sürekli güncellendiğini ve pek çok gelişmiş teknolojiyle donatıldığını biliyoruz. “Smart Summon” yani akıllı çağırma adı verilen özellik de bunlardan biri.

Akıllı çağırmayı kısaca, Tesla aracınızın sadece tek bir düğmeye basarak bulunduğu park yerinden ayağınıza gelmesini sağlayabileceğiniz bir özellik olarak tanımlayabiliriz. Örneğin bir restorandan çıktınız, soğuk havada aracınızın yanına kadar gitmek istemiyorsunuz. İşte bu özellik tam olgunluğa ulaştığında Tesla sahiplerinin bunu kolayca yapması mümkün olacak.

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Akıllı çağırma özelliği bazı Tesla sahipleri tarafından çok sevilse de, bu özelliği pek faydalı bulmayan müşterilerin sayısı da az değil. Bu kişilere göre, akıllı çağırma özelliğinin tersi yani aracın sürücü ve yolcuları istediği yere bıraktıktan sonra kendi kendine park etmesi çok daha faydalı bir özellik olabilir. Elon Musk, geçtiğimiz aylarda bu kişilerin sesini duymuş ve ilk olumlu sinyali vermişti.

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Tesla CEO’su dün akşam konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Tesla modellerinin kırmızı ışıkları ve dur işaretlerini algılayıp kendi kendine durmasına yönelik özelliği yayınlamak için canla başla çalıştıklarını belirten Musk, müşterilerin istediği bu “sahibini istediği yere bırakıp park etme” özelliğinin de bu yılın sonuna doğru yapılacak Autopilot güncellemesinin bir parçası olarak geleceği müjdesini verdi.

Elon Musk konuyla ilgili henüz kesin bir tarih vermedi fakat Autopilot ekibinin kırmızı ışık ve dur işaretlerine yönelik çalışmalarından sonraki önceliği bu özellik gibi görünüyor. Şu anda erken erişim programı kapsamında test edilen “kırmızı ışık ve dur işareti” özelliğinin ise önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ABD’de yayınlanması bekleniyor.

https://electrek.co/2020/04/16/tesla-vehicles-drop-off-park-themselves/

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