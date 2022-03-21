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    Malezya İletişim Bakanlığı'ndan hükümete kripto parayı yasallaştırma çağrısı

    Malezya İletişim Bakanlığı, kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesi önerisinde bulundu. Teklif parlemantoya sunuldu.                               
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    Malezya İletişim Bakanlığı'ndan kripto para çağrısı
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    Malezya İletişim Bakanlığı, kripto para birimlerinin ülkede yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesini önerdi. Malezya Haberleşme ve Multimedya Bakan Yardımcısı Datuk Zahidi Zainul Abidin söz konusu teklifi bugün parlamentoya sunuldu.

    Yerel haber ajansı Harian Metro’nun haberine göre; Malezya Haberleşme ve Multimedya Bakan Yardımcısı Datuk Zahidi Zainul Abidin, Malezyalı düzenleyicileri kripto para birimlerinin ve NFT’lerin belirli kullanım durumlarını yasallaştırmaya çağırdı.

    Genç nesiller arasında giderek daha popüler hale gelen kripto para endüstrisindeki bu tür eylemlerin gençleri önemli ölçüde destekleyeceğine dikkat çeken Zahidi konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu:

    “Hükümetin bu konuyu yasallaştırmaya çalışabileceğini umuyoruz, böylece gençlerin kripto para birimlerine katılımını artırabilir ve onlara enerji tüketimi ve benzeri konularda yardımcı olabiliriz.”
    Bakan yardımcısı, bunların yanı sıra kripto para birimlerinin ülkenin merkez bankası ve Menkul Kıymetler Komisyonu‘nun yetki alanına girdiğini vurguladı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 50 dakika önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 14 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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