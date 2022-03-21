Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital seferberlik açıklaması

Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum Metaverse isimli etkinliğe katıldı. Etkinliğinin isminin Forum Metaverse olmasına rağmen fiziksel olarak düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan teknoloji, dijital dönüşüm ve metaverse hakkında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından bazı kesitler şöyle:

"Meta projeler veb 3.0 denen çok daha kapsamlı kuşatıcı, çok daha karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan yalnızca biridir. Bu süreç 5G, 6G gibi yeni altyapı teknoloji ve yatırımların hızla inşa edilmesini, yaygınlaştırılmasını gerektiriyor."

"Bu teknolojileri geliştiren şirketler, vadettikleri yeni dijital dünyayı, önce kendi ülkelerinin vatandaşları, hatta onların da belirli bir kesimi için erişilebilir kılacak, zamanla da yaygınlaştıracaklardır. Fakat gerçek şu ki dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev, kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi özellikle de bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamaktır. Henüz başlangıç aşamasında bir teknoloji olan metaverse konulu böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur."

"Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin ardından etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz."

"Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir."

"Ülkemizin potansiyeli, kendi Silikon Vadisi'ni oluşturacak düzeydedir. Yapay zekadan akıllı cihazlara, oyun sektöründen kültür endüstrilerine kadar bu alandaki tüm çalışmalara vakit ve kaynak ayıracak, ülkemizi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyacımız var."

Samsung, metaverse ürünleri geliştirecek 3 gün önce eklendi

Dijital hukuk düzeni çağrısı

"Siber ve dijital alanda işlenen suçlar karşısında küresel şirketlerin keyfi tasarruflarıyla karanlık amaçlara hizmet eden algoritma düzenlemeleri, burada sadece gücün, sadece paranın, sadece sapkın yönelimlerin borusunun öttüğü bir düzenin hakim olduğuna işaret ediyor. Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi gerçeği, dijital kültür hakikati var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen bu kaotik dijital iklimde öncelikle kendi insanlarımıza, kendi evlatlarımıza sahip çıkmak, aynı zamanda onların küresel gelişmelerin içinde ve hatta önünde yer almalarını sağlayacak imkanları oluşturmaktır."

“Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında özgün teknolojiler özgün yazılımlar ve özgün içeriklerimiz olmadan geleceğe güvenle bakamayacağımızı vurgulayarak, “Sizlerin huzurunda önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Gelecek onu tasarlayana aittir” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metaverse ve dijital dönüşüm açıklaması