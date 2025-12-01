Giriş
    Malezya'nın ilk elektrikli otomobili, batarya abonelik sistemiyle satılacak

    Perodua QV-E, Malezya’nın tamamen yerli geliştirilen ilk elektrikli otomobili olarak sahneye çıkıyor ve batarya abonelik sistemiyle dikkat çekiyor.              

    Malezya'nın ilk yerli elektrikli otomobili QV-E tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Malezyalı otomobil üreticisi Perodua, elektrifikasyon yolculuğunda ilk ciddi adımını yeni QV-E modeliyle attı. “Quest for Visionary Electric Vehicle” ifadesinin kısaltması olan QV-E, markanın ilk tamamen elektrikli otomobili olarak karşımızda.

    Kompakt model, Çin'de görmeye alışık olduğumuz "bataryayı satın almak yerine aylık abonelikle kullanma" mantığıyla sunuluyor. Bu sistemde araçlar, batarya ücreti dahil edilmediği için daha ucuza satılıyor. Ancak bataryayı kullanmak için her ay belli bir abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

    QV-E, Malezya’nın sıfırdan geliştirilen ilk elektrikli otomobili olma özelliği taşıyor. Rakip Proton’un e.MAS 7 ve e.MAS 5 modelleri Çinli Geely’den uyarlanırken, Perodua tamamen özgün bir ürün ortaya koymak için 2023’ten beri çalışıyor. Ar-Ge süreci boyunca yapılan yatırım yaklaşık 194 milyon doları bulmuş durumda.

    Malezya'nın ilk yerli elektrikli otomobili QV-E tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    4.170 mm uzunluğundaki QV-E, kaslı hatlara sahip agresif bir ön tasarım, bölünmüş LED farlar ve belirgin çamurluklarla sportif bir görünüm sunuyor. Yan silüette eski nesil Toyota C-HR ve Nissan Juke izleri görmek mümkün. Ön kapı kolları gövdeye gömülü, arka kapı kolları ise C sütununa gizlenmiş. Arkada ise eğimli tavan çizgisi boydan boya uzanan LED stoplarla buluşuyor.

    İç mekânda Perodua, dikkat çekici tasarımdan ziyade pratikliğe odaklanmış. 10.25 inçlik iki ekran günümüz standartlarını karşılıyor. Yüzer formdaki orta konsol, ambiyans aydınlatması ve metal görünümlü detaylar ortamı bir miktar zenginleştiriyor ancak genel hissiyat hâlâ maliyet odaklı. Güvenlik tarafında ise altı hava yastığı ve kapsamlı bir ADAS paketi sunuluyor.

    Magna Steyr işbirliğiyle geliştirilen modüler platform üzerine kurulan QV-E, ön aksta bulunan bir elektrik motorundan güç alıyor. Motor 201 hp (150 kW) güç ve 285 Nm tork üretirken, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Çinli CATL tarafından sağlanan 52,5 kWsa’lik LFP batarya ise NEDC döngüsünde 445 km menzil vadediyor.

    Malezya'nın ilk yerli elektrikli otomobili QV-E tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    QV-E’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 19.400 dolar. Ancak aracı satın alanların dokuz yıllık bir sözleşmeyle aylık 67 dolar batarya kirası ödemesi gerekiyor. Perodua CEO’su Zainal Abidin Ahmad, bu modelle müşterilere “ömür boyu batarya garantisi” sunulduğunu söyleyerek, elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri olan batarya sağlığına çözüm getirdiklerini belirtiyor.

    Üretim Malezya’da yapılacak. Başlangıçta aylık 500 adetlik üretim kapasitesinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde 3 bin adede çıkarılması planlanıyor. Perodua, 2026 başında yüzde 50 yerli parça oranına, 2030’da ise yüzde 70’e ulaşmayı hedefliyor.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

