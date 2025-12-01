Malezya'nın ilk elektrikli otomobili, batarya abonelik sistemiyle satılacak

Kompakt model, Çin'de görmeye alışık olduğumuz "bataryayı satın almak yerine aylık abonelikle kullanma" mantığıyla sunuluyor. Bu sistemde araçlar, batarya ücreti dahil edilmediği için daha ucuza satılıyor. Ancak bataryayı kullanmak için her ay belli bir abonelik ücreti ödemek gerekiyor.
QV-E, Malezya’nın sıfırdan geliştirilen ilk elektrikli otomobili olma özelliği taşıyor. Rakip Proton’un e.MAS 7 ve e.MAS 5 modelleri Çinli Geely’den uyarlanırken, Perodua tamamen özgün bir ürün ortaya koymak için 2023’ten beri çalışıyor. Ar-Ge süreci boyunca yapılan yatırım yaklaşık 194 milyon doları bulmuş durumda.
İç mekânda Perodua, dikkat çekici tasarımdan ziyade pratikliğe odaklanmış. 10.25 inçlik iki ekran günümüz standartlarını karşılıyor. Yüzer formdaki orta konsol, ambiyans aydınlatması ve metal görünümlü detaylar ortamı bir miktar zenginleştiriyor ancak genel hissiyat hâlâ maliyet odaklı. Güvenlik tarafında ise altı hava yastığı ve kapsamlı bir ADAS paketi sunuluyor.
Magna Steyr işbirliğiyle geliştirilen modüler platform üzerine kurulan QV-E, ön aksta bulunan bir elektrik motorundan güç alıyor. Motor 201 hp (150 kW) güç ve 285 Nm tork üretirken, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Çinli CATL tarafından sağlanan 52,5 kWsa’lik LFP batarya ise NEDC döngüsünde 445 km menzil vadediyor.
Üretim Malezya’da yapılacak. Başlangıçta aylık 500 adetlik üretim kapasitesinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde 3 bin adede çıkarılması planlanıyor. Perodua, 2026 başında yüzde 50 yerli parça oranına, 2030’da ise yüzde 70’e ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
