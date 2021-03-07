MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ile (mini akıllı mühimmat) bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

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Bayrak Savunma tarafından üretilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TB-2 Bayraktar SİHA üzerinden atılan mühimmat kapsamında yapılan açıklamada “VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan (SİHA) milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.

25 Şubat-07 Mart 2021 tarihleri arasında Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’de düzenlenen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı, 6 Mart 2021’de gerçekleşen Seçkin Gözlemci Günü ve geçit töreninin ardından tamamlandı. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise MAM-L ile yapılan atışın menziline ait detaylar paylaşılmadı. Ancak 15 ila 16 km uzaklıktan bırakılan MAM-L’nin hedefini başarıyla vurabileceği belirtiliyor. Akıncı TİHA ile birlikte yüksek irtifadan ve daha yüksek hızla bırakılacak mühimmatın ise 20 ila 30 km menzile sahip olabileceği yine paylaşılan bilgiler arasında yer almakta.

MAM-L, Roketsan üretimi Umtas(Mızrak) Anti-Tank füzesi üzerinden hazırlanmış itki motoru olmayan bir mühimmat. Yani, MAM-L’yi bir füzeden ziyade akıllı bomba olarak tanımlamak daha doğru bir ifade olabilir.

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mavi-vatan-tatbikatinda-mam-l-fuzesiyle-en-uzun-menzilli-atis-yapildi-6300695/amp/

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