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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ile (mini akıllı mühimmat) bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı bilgisini paylaştı.
    07 Mart 2021, 23:59 (16 sa.)
    2,2b
    17
    11
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    2

    MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi
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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ile (mini akıllı mühimmat) bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Haluk Bayraktar, "Akıncı TİHA'dan sonra en önemli projemiz, insansız savaş uçağı geliştirmek""

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    Bayrak Savunma tarafından üretilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TB-2 Bayraktar SİHA üzerinden atılan mühimmat kapsamında yapılan açıklamada “VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan (SİHA) milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.

    25 Şubat-07 Mart 2021 tarihleri arasında Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’de düzenlenen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı, 6 Mart 2021’de gerçekleşen Seçkin Gözlemci Günü ve geçit töreninin ardından tamamlandı. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel yer aldı.

    MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise MAM-L ile yapılan atışın menziline ait detaylar paylaşılmadı. Ancak 15 ila 16 km uzaklıktan bırakılan MAM-L’nin hedefini başarıyla vurabileceği belirtiliyor. Akıncı TİHA ile birlikte yüksek irtifadan ve daha yüksek hızla bırakılacak mühimmatın ise 20 ila 30 km menzile sahip olabileceği yine paylaşılan bilgiler arasında yer almakta.

    MAM-L, Roketsan üretimi Umtas(Mızrak) Anti-Tank füzesi üzerinden hazırlanmış itki motoru olmayan bir mühimmat. Yani, MAM-L’yi bir füzeden ziyade akıllı bomba olarak tanımlamak daha doğru bir ifade olabilir.  



    https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mavi-vatan-tatbikatinda-mam-l-fuzesiyle-en-uzun-menzilli-atis-yapildi-6300695/amp/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Çok ucuza terorist imha edilir.
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    cocainbar (Cocain bar) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulkede alinan tek iyi haber savunma sanayi.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harika bir ivme yakaladik. Kesintisiz devam etmesi icin 2023’u sabirsizlikla bekliyorum
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    V V4LKyR 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bugüne kadar olan en uzun menzilli atış...

    Eyvallah da ne kadar mesafe? En önemli bilgi bu, haber buna binaen yapılmış fakat bu bilgi paylaşılmamış, ilginç.
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    Denorath 3 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Özellikle paylaşılmıyor.
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    gun (Gün Oksay) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok ucuza terorist imha edilir.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Testin Doğu Akdeniz sularında yapılması sadece teröristler üzerinde kullanmayız anlamı da içeriyor olabilir.
    Ha sonuçta savaş arayan ülke değiliz kimsenin vurulacağı yok da düşman bize göz dağı vermek için nasıl en büyük donanmasıyla, en güçlü uçağıyla Akdeniz'de varlığını gösteriyorsa bu da aynı amaç güdülerek yapılmış bir hareket sanki.
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    cocainbar (Cocain bar) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulkede alinan tek iyi haber savunma sanayi.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    C CleanCoders (Fatih ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    başka bir iyi haber kopyaladım senin için ,

    Türkiye ekonomisi, 2020'de elde ettiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu alanda pozitif ayrışmayı başardı. Türkiye, verisi açıklanan G20 üyeleri arasında Çin'in ardından büyüme kaydeden ikinci ülke olurken, bu başarının ticari ilişkilerin yoğun olduğu Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerdeki yüksek oranlı daralmaya rağmen sağlanması dikkati çekti.
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    Denorath 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Durmak yok, yola devam 👍
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