MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı

Tam Boyutta Gör Roketsan üretimi Mini akıllı mühümmat ailesi MAM’ın yeni üyesi MAM-T Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA tarafından ateşlendi. Hava aracının ilk atışlı testi olan ve harp başlıksız olarak gerçekleştirilen faaliyette hedef, tam isabetle vuruldu.

TEBER Lazer Güdüm Kiti üzerinden geliştirilen MAM-T zırhlı ya da zırhsız araçlar, yumuşak hedefler, binalar ve su üstü hedeflerine karşı kullanılabilecek şekilde tasarlandı. MAM-T’nin İHA’larda 30+ kilometre, hafif taarruz uçaklarında 60 kilometre ve savaş uçaklarında 80 km’den uzun menzil kabiliyeti ile MAM-L Mühimmat ile Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) arasında konumlandırılmış.

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MAM ailesinin büyük abisi konumunda olan MAM-T 230 milimetre çapa, 1.4 metre uzunluğa, 94 kilogram ağırlığa, parçacık etkili harp başlığına, ara safha güdüm için GPS/INS’e ve terminal safha güdüm için ise yarı aktif bir lazer arayıcı başlığa sahip.

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MAM-T testi hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in sözleri şöyle:

“SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi. İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.”

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MAM-T’nin 2021 yılı ikinci yarısı itibariyle tam kapasite seri üretimine başlanması planlanıyor. Mart ayında icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda ise MAM-L ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapılmıştı. Aşağıda AKINCI TİHA’nın MAM-T ile gerçekleştirdiği ilk atış denemesine ait videoya göz atabilirsiniz.

https://www.savunmasanayist.com/akinci-ilk-atisini-mam-t-ile-gerceklestirdi/

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