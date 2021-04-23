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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı

    Roketsan tarafından geliştirilen MAM (Mini akıllı mühimmat) ailesinin son üyesi MAM-T AKINCI TİHA'nın ilk atış testinde kullanıldı. Akıllı bomba, hedefini başarıyla imha etti.
    23 Nisan 2021, 23:59 (2 gün)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı
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    Roketsan üretimi Mini akıllı mühümmat ailesi MAM’ın yeni üyesi MAM-T Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA tarafından ateşlendi. Hava aracının ilk atışlı testi olan ve harp başlıksız olarak gerçekleştirilen faaliyette hedef, tam isabetle vuruldu.

    TEBER Lazer Güdüm Kiti üzerinden geliştirilen MAM-T zırhlı ya da zırhsız araçlar, yumuşak hedefler, binalar ve su üstü hedeflerine karşı kullanılabilecek şekilde tasarlandı. MAM-T’nin İHA’larda 30+ kilometre, hafif taarruz uçaklarında 60 kilometre ve savaş uçaklarında 80 km’den uzun menzil kabiliyeti ile MAM-L Mühimmat ile Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) arasında konumlandırılmış.

    MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı
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    MAM ailesinin büyük abisi konumunda olan MAM-T 230 milimetre çapa, 1.4 metre uzunluğa, 94 kilogram ağırlığa, parçacık etkili harp başlığına, ara safha güdüm için GPS/INS’e ve terminal safha güdüm için ise yarı aktif bir lazer arayıcı başlığa sahip.

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    MAM-T testi hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in sözleri şöyle:

    “SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi. İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.”

    MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı
    Tam Boyutta Gör

    MAM-T’nin 2021 yılı ikinci yarısı itibariyle tam kapasite seri üretimine başlanması planlanıyor. Mart ayında icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda ise MAM-L ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapılmıştı. Aşağıda AKINCI TİHA’nın MAM-T ile gerçekleştirdiği ilk atış denemesine ait videoya göz atabilirsiniz.



    https://www.savunmasanayist.com/akinci-ilk-atisini-mam-t-ile-gerceklestirdi/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulkemizin son yillarda savunma sanayinde gosterdigi basarilar akil almaz bir hizda ilerliyor. 2023’te de kesintiye ugramadan devam etmesi umidiyle.,
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    İ İl teber (Tolga ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya'da güdümlü mühimmatlar da zirveye oynayan ülkelerden biriyiz. Maşallah.
    Yanıtla +18
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hava savaşlarını bayağı değiştirdik bu tür ucuz ve akıllı mühimmatlar ile herkesten daha başarılı olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Savunma sanayi, ulaşım, inşaat ve sağlık alanındaki başarımlarımızı ekonomi alanındada göstersek süper olur.
    Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hava savaşlarını bayağı değiştirdik bu tür ucuz ve akıllı mühimmatlar ile herkesten daha başarılı olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    +1 , bu bir başlangıç
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    İ İl teber (Tolga ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya'da güdümlü mühimmatlar da zirveye oynayan ülkelerden biriyiz. Maşallah.
    Yanıtla +18
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kuslarin üstüne bomba atmis ya la adamlar :)))
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    harp başlıksız atılmış. dert etme
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulkemizin son yillarda savunma sanayinde gosterdigi basarilar akil almaz bir hizda ilerliyor. 2023’te de kesintiye ugramadan devam etmesi umidiyle.,
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Bu füzelerin ticari sürümleri varmı bilmem ama kesinlikle pazarlamak lazım. kaynak oluşur arge yapılır daha iyilerini yapmak için imkan olur.
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