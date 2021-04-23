Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği 13 oyuna daha geldi

Microsoft'un Xbox Series X/S konsolları için duyurduğu FPS Boost özelliği, yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunların performansını iki katına hatta bazen 4 katına çıkarabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu özellik, 13 farklı oyuna daha eklendi.
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FPS Boost desteği eklenen tüm oyunlar şu anda EA Play'de bulunuyor, yani dolaylı yoldan Xbox Game Pass'te de bulunuyor. Bu özellik yakın bir zaman Bethesda oyunlarına da eklenecek. Desteğin eklendiği oyunları ve yeni performans değerlerini aşağıda bulabilirsiniz.
- Battlefield 1 - Xbox Series X'te 120Hz
- Battlefield 4 - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Battlefield V - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Mirror's Edge Catalyst - Xbox Series X'te 120Hz
- Plants vs. Zombies Garden Warfare - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Sea of Solitude - Xbox Series X'te 60Hz
- Star Wars Battlefront - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Star Wars Battlefront 2 - Xbox Series X'te 120Hz
- Titanfall - Xbox Series X'te 120Hz
- Titanfall 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz
- Unravel 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz
https://www.ign.com/articles/battlefield-titanfall-and-more-ea-games-get-fps-boost-on-xbox-series-xs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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