Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği 13 oyuna daha geldi

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Microsoft'un Xbox Series X/S konsolları için duyurduğu FPS Boost özelliği, yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunların performansını iki katına hatta bazen 4 katına çıkarabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu özellik, 13 farklı oyuna daha eklendi.

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FPS Boost desteği eklenen tüm oyunlar şu anda EA Play'de bulunuyor, yani dolaylı yoldan Xbox Game Pass'te de bulunuyor. Bu özellik yakın bir zaman Bethesda oyunlarına da eklenecek. Desteğin eklendiği oyunları ve yeni performans değerlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Battlefield 1 - Xbox Series X'te 120Hz

Xbox Series X'te 120Hz Battlefield 4 - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Battlefield V - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Mirror's Edge Catalyst - Xbox Series X'te 120Hz

Xbox Series X'te 120Hz Plants vs. Zombies Garden Warfare - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Sea of Solitude - Xbox Series X'te 60Hz

Xbox Series X'te 60Hz Star Wars Battlefront - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Star Wars Battlefront 2 - Xbox Series X'te 120Hz

Xbox Series X'te 120Hz Titanfall - Xbox Series X'te 120Hz

Xbox Series X'te 120Hz Titanfall 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz

Xbox Series X/S'te 120Hz Unravel 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz

https://www.ign.com/articles/battlefield-titanfall-and-more-ea-games-get-fps-boost-on-xbox-series-xs

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