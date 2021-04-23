Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği 13 oyuna daha geldi

    Microsoft geriye dönük uyumlu olan oyunlarındaki FPS'i ikiye hatta bazen dörde katlayan yeni sistemi FPS Boost, 13 yeni Electronic Arts oyununa daha eklendi.
    23 Nisan 2021, 14:00 (2 gün)
    4,3b
    1
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği 13 oyuna daha geldi
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un Xbox Series X/S konsolları için duyurduğu FPS Boost özelliği, yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunların performansını iki katına hatta bazen 4 katına çıkarabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu özellik, 13 farklı oyuna daha eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Sony, PlayStation için eşsiz bir bulut sistemi üzerinde çalışıyor"

    FPS Boost desteği eklenen tüm oyunlar şu anda EA Play'de bulunuyor, yani dolaylı yoldan Xbox Game Pass'te de bulunuyor. Bu özellik yakın bir zaman Bethesda oyunlarına da eklenecek. Desteğin eklendiği oyunları ve yeni performans değerlerini aşağıda bulabilirsiniz.

    • Battlefield 1 -  Xbox Series X'te 120Hz 
    • Battlefield 4 - Xbox Series X/S'te 120Hz 
    • Battlefield V - Xbox Series X/S'te 120Hz 
    • Mirror's Edge Catalyst - Xbox Series X'te 120Hz
    • Plants vs. Zombies Garden Warfare - Xbox Series X/S'te 120Hz
    • Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Xbox Series X/S'te 120Hz
    • Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz
    • Sea of Solitude - Xbox Series X'te 60Hz
    • Star Wars Battlefront - Xbox Series X/S'te 120Hz
    • Star Wars Battlefront 2 - Xbox Series X'te 120Hz
    • Titanfall - Xbox Series X'te 120Hz
    • Titanfall 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz
    • Unravel 2 - Xbox Series X/S'te 120Hz

     



    https://www.ign.com/articles/battlefield-titanfall-and-more-ea-games-get-fps-boost-on-xbox-series-xs
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ps5 kullanicisi olarak ve sadece battlefield oynayan biri olarak aklimi aldin Microsoft, Bravo size 🙏
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bulduren (Süleyman Konur) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çoğu da online kısmı zengin ve çok hareketli olan oyunlara gelmiş, çok etki edecektir FPS artışı. Teşekkürler Microsoft!
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    swat882 (Swat882 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika haber gerçekten. Bravo MS
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K Krone 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsol oyunculuğu adına örnek teşkil edecek adımlar atıyor MS.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Chief-Turk 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    On numara bir haber helal olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G GravesOrFeed (Mücahit. ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Titanfall 2yi 120fpsde mutlaka oynayın. Hikaye modunun daha iyi olduğu bir oyun yok. HL2 ile kıyaslasalar da, yok yani.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ps5 kullanicisi olarak ve sadece battlefield oynayan biri olarak aklimi aldin Microsoft, Bravo size 🙏
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    swat882 (Swat882 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika haber gerçekten. Bravo MS
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bulduren (Süleyman Konur) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çoğu da online kısmı zengin ve çok hareketli olan oyunlara gelmiş, çok etki edecektir FPS artışı. Teşekkürler Microsoft!
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A atasarica 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamları tebrik etmek gerek süper oldu oyunlar 120 fps gelince 👍
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dodofran 2 gün ( Mesaj Silindi )
    series s ve 75hz monitörle beni pek ilgilendirmiyor galiba :(
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Kablosuz kulaklık temizleyici 2 gün MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı 2 gün Aksiyon rol yapma oyunu NieR Replicant ver.1.22474487139... PS4, Xbox One ve PC için çıktı 2 gün Yılın ilk PS5 özel oyunu Returnal, ışın izleme ve 4K 60 FPS sunacak 2 gün Ateş topu işlemciye serin anakart “MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi incelemesi” 2 gün Kripto para borsalarında yeni kriz: Vebitcoin işlemlerini durdurdu 2 gün Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu 2 gün The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak 2 gün Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor 2 gün Nvidia'dan oyun performansını alt üst eden Windows 10 güncellemesi hakkında açıklama 2 gün 1.5 milyar Apple cihazı tehlikede: AirDrop'taki açık sebebiyle telefon numaraları ifşa olabilir 2 gün Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi 2 gün Xiaomi, Air kablosuz kulaklıklardan vazgeçti: FlipBuds serisi geliyor 2 gün Galaxy A32 raflardaki yerini aldı 2 gün Twitter ülkemizde resmen şirket kurdu 2 gün Samsung hem eski Galaxy Watch, hem de yeni Galaxy Watch 3'ün yazılımını güncelledi 2 gün Oppo Reno5 ülkemizde satışa çıktı 2 gün Sony, 20 saate kadar çalışma süresine sahip giyilebilir klima modelini piyasaya sürdü 2 gün Sony, PlayStation'a özel multiplayer bir oyun yapması için Destiny ve Halo geliştiricileri ile anlaştı 2 gün iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri sızdırıldı: Ana ekranda yapılan en büyük güncelleme olacak 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği 13 oyuna daha geldi Sonraki Microsoft, Windows 10 görev çubuğuna yerleşik 'Haberler ve İlgi Alanları' özelliğini sunmaya başladı 2 gün Thodex skandalı kripto piyasasında deprem etkisi yarattı 2 gün YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor 2 gün Sony, PlayStation için eşsiz bir bulut sistemi üzerinde çalışıyor 2 gün Samsung Galaxy A22'nin render görüntüleri ortaya çıktı 2 gün 5 yeni PC uygulaması daha Epic Games Mağazası'na eklendi 2 gün Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'dan ilk video paylaşıldı 2 gün Mobil oyun Hitman Sniper Assassins'in kapalı betası başladı; yeni görseller paylaşıldı 2 gün Bowers & Wilkins ilk tam kablosuz kulaklarını duyurdu 3 gün Bilim kurgu simülasyon oyunu Infinite Lagrange, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 3 gün Tüm Call of Duty serisinin 2003'ten bu yana toplamda ne kadar sattığı açıklandı 3 gün Seagate oyunculara yönelik depolama çözümlerini duyurdu 3 gün Jeep Renegade ve Compass modellerinde nisan ayına özel fırsat 3 gün Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı 3 gün Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı 3 gün Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak 3 gün realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi 3 gün realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu 3 gün NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız