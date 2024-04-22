MAN, hidrojen yanmalı motora sahip kamyon geliştirdi

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın en büyük kamyon üreticilerinden MAN Truck & Bus, hidrojen yanmalı motora sahip kamyonları piyasaya süren ilk Avrupalı üretici olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu amaçla 200 adet hidrojenle çalışan kamyonu 2025'e kadar piyasaya sürecek.

MAN'ın CEO'su Alexander Vlaskamp, Ocak ayında hidrojenin bataryalı araçlarla rekabet edebilmesinin şu aşamada imkansız olduğunu söylemişti. Şirket yine de sıfır emisyona erişmek için farklı enerji türleri üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Elektrikli kamyonlar konusunda da önemli adımlar atan şirket, hidrojen içten yanmalı kamyonu ile portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

600 km menzile sahip olacak, 15 dakikada deposu dolacak

MAN hTGX ismini taşıyan kamyon, başlangıçta 6x2 ve 6x4 aks varyantlarıyla 600 km'ye kadar menzil sunacak. Araçta kullanılacak H45 isimli hidrojen yanmalı motor ise 520 beygir güce ve 2500 Nm torka sahip olacak. Hidrojenin motora doğrudan enjeksiyonu ile hızlı güç aktarımı sağlayan araç, 700 bar'a (CG H2) kadar sıkıştırılmış hidrojen ve 56 kg'lık depo kapasitesi ile 15 dakikadan kısa sürede yakıt ikmali yapabilecek.

Ayrıca kamyon, egzoz emisyonlarının km başına 1 kg'dan az CO2 olması nedeniyle, AB'nin karayolu taşımacılığı düzenlemeleri kapsamında "sıfır emisyonlu araç" olarak sınıflandırılacak.

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MAN Truck & Bus Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Baumann hidrojenli kamyon ile ilgili, "Karayolu yük taşımacılığını karbondan arındırmak için bataryalı elektrikli araçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu araçlar şu anda enerji verimliliği, işletme ve enerji maliyetleri açısından diğer tahrik yöntemlerine göre büyük avantajlara sahipler. Ancak, hidrojen yanmalı motorlarla çalışan kamyonlar, özel uygulamalara ve pazarlara yönelik faydalı bir çözümdür. Özel uygulamalar için hidrojen yanmalı sistem veya gelecekte yakıt hücresi teknolojisi uygun bir tamamlayıcıdır. Hidrojen yanmalı motor H45, kendini kanıtlamış D38 dizel motoru temel almakta ve Nürnberg'deki motor ve batarya fabrikasında üretilmektedir. Bilinen teknolojinin kullanılması, pazara erkenden girmemizin önünü açmasının yanında, hidrojen altyapısının hızlandırılması için de belirleyici ivme sağlıyor. hTGX ile sıfır emisyon portföyümüze cazip bir ürün daha ekledik.” açıklamalarında bulundu.

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MAN, hidrojen yanmalı motora sahip kamyon geliştirdi