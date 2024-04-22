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    Anlık Bildirim

    MAN, hidrojen yanmalı motora sahip kamyon geliştirdi

    MAN, hidrojen yanmalı motora sahip kamyonları piyasaya süren ilk Avrupalı üretici olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu amaçla 200 adet hidrojenle çalışan kamyonu 2025'e kadar piyasaya sürecek.
    MAN, hidrojen yanmalı motora sahip kamyon geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en büyük kamyon üreticilerinden MAN Truck & Bus, hidrojen yanmalı motora sahip kamyonları piyasaya süren ilk Avrupalı üretici olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu amaçla 200 adet hidrojenle çalışan kamyonu 2025'e kadar piyasaya sürecek.

    MAN'ın CEO'su Alexander Vlaskamp, Ocak ayında hidrojenin bataryalı araçlarla rekabet edebilmesinin şu aşamada imkansız olduğunu söylemişti. Şirket yine de sıfır emisyona erişmek için farklı enerji türleri üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Elektrikli kamyonlar konusunda da önemli adımlar atan şirket, hidrojen içten yanmalı kamyonu ile portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

    600 km menzile sahip olacak, 15 dakikada deposu dolacak

    MAN hTGX ismini taşıyan kamyon, başlangıçta  6x2 ve 6x4 aks varyantlarıyla 600 km'ye kadar menzil sunacak. Araçta kullanılacak H45 isimli hidrojen yanmalı motor ise 520 beygir güce ve 2500 Nm torka sahip olacak. Hidrojenin motora doğrudan enjeksiyonu ile hızlı güç aktarımı sağlayan araç, 700 bar'a (CG H2) kadar sıkıştırılmış hidrojen ve 56 kg'lık depo kapasitesi ile 15 dakikadan kısa sürede yakıt ikmali yapabilecek.

    Ayrıca kamyon, egzoz emisyonlarının km başına 1 kg'dan az CO2 olması nedeniyle, AB'nin karayolu taşımacılığı düzenlemeleri kapsamında "sıfır emisyonlu araç" olarak sınıflandırılacak.

    MAN Truck & Bus Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Baumann hidrojenli kamyon ile ilgili, "Karayolu yük taşımacılığını karbondan arındırmak için bataryalı elektrikli araçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu araçlar şu anda enerji verimliliği, işletme ve enerji maliyetleri açısından diğer tahrik yöntemlerine göre büyük avantajlara sahipler. Ancak, hidrojen yanmalı motorlarla çalışan kamyonlar, özel uygulamalara ve pazarlara yönelik faydalı bir çözümdür. Özel uygulamalar için hidrojen yanmalı sistem veya gelecekte yakıt hücresi teknolojisi uygun bir tamamlayıcıdır. Hidrojen yanmalı motor H45, kendini kanıtlamış D38 dizel motoru temel almakta ve Nürnberg'deki motor ve batarya fabrikasında üretilmektedir. Bilinen teknolojinin kullanılması, pazara erkenden girmemizin önünü açmasının yanında, hidrojen altyapısının hızlandırılması için de belirleyici ivme sağlıyor. hTGX ile sıfır emisyon portföyümüze cazip bir ürün daha ekledik.” açıklamalarında bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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