NASA görsel paylaştı: Mars keşif aracının tekerleğinde büyük bir delik oluştu

Keşif aracı on yıldan fazla bir süredir kızıl gezegeni araştırıyor
Ancak ABD Uzay Ajansı, keşif aracının dayanıklı bir malzemeden yapıldığını ve bilim insanlarının aracın normal şekilde görevine devam etmesini beklediğini belirterek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Curiosity ilk olarak 6 Ağustos 2012'de Mars'a inmişti.
O zamandan beri Mars yüzeyini araştıran keşif aracı oldukça ilginç keşiflerde bulundu; hatta Mars'ta ilk selfie'yi bile çekti. Robotun görevi yaşam belirtileri aramak ve gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmek. Fotoğraf çekebiliyor, örnekler toplayabiliyor, gezegenin yüzeyini inceleyebiliyor ve daha sonra bu bilgileri Dünya'daki bilim insanlarına gönderebiliyor.
NASA, Curiosity'nin altı alüminyum tekerleğinin, keşif aracının Mars'ın gevşek kumları, kayaları ve düz kaya tabakaları üzerinde hareket edebilmesi için özel olarak tasarlandığını açıkladı. Tekerleğin görüntüleri geçtiğimiz ay Curiosity'nin robot koluna takılı bir kamerayla çekildi.
Curiosity'nin altı tekerleğinden birinde delik oluşması ilk kez olmuyor; aslında çatlaklar yıllardır oluşuyordu. NASA keşif araçları, Dünya'daki büyük bir mühendis ekibinin onları kontrol edip iyi olduklarından emin olabilmesi için sık sık kendi detaylı selfielerini çekiyorlar.
Uzmanlar, her bir çatlağı tek tek not ediyor ve tekerleklere gelebilecek zararı en aza indirmek için keşif aracının gezegende kaçınması gereken tehlikeli noktaları dikkatle izliyor. Ayrıca Curiosity'nin arazi üzerindeki hareket hızını ayarlayabilir ve gerektiğinde robotu yavaşlatabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.