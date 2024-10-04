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    NASA görsel paylaştı: Mars keşif aracının tekerleğinde büyük bir delik oluştu

    NASA, on yıldan fazla bir süredir kızıl gezegeni araştıran Curiosity keşif aracının çektiği yeni bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta aracın tekerleklerinden birinde büyük bir delik olduğu görülüyor.
    NASA: Mars keşif aracının tekerleğinde büyük bir delik oluştu Tam Boyutta Gör
    Mars, kayalık yapısıyla biliniyor ve uzman ekipmanların bile gezegenin zorlu ortamından kaçamadığı görülüyor. NASA, Curiosity keşif aracının çektiği selfieyi yayınlayarak aracın tekerleklerinden birinde bulunan büyük delik olduğunu duyurdu.

    Keşif aracı on yıldan fazla bir süredir kızıl gezegeni araştırıyor

    Ancak ABD Uzay Ajansı, keşif aracının dayanıklı bir malzemeden yapıldığını ve bilim insanlarının aracın normal şekilde görevine devam etmesini beklediğini belirterek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Curiosity ilk olarak 6 Ağustos 2012'de Mars'a inmişti.

    O zamandan beri Mars yüzeyini araştıran keşif aracı oldukça ilginç keşiflerde bulundu; hatta Mars'ta ilk selfie'yi bile çekti. Robotun görevi yaşam belirtileri aramak ve gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmek. Fotoğraf çekebiliyor, örnekler toplayabiliyor, gezegenin yüzeyini inceleyebiliyor ve daha sonra bu bilgileri Dünya'daki bilim insanlarına gönderebiliyor.

    NASA, Curiosity'nin altı alüminyum tekerleğinin, keşif aracının Mars'ın gevşek kumları, kayaları ve düz kaya tabakaları üzerinde hareket edebilmesi için özel olarak tasarlandığını açıkladı. Tekerleğin görüntüleri geçtiğimiz ay Curiosity'nin robot koluna takılı bir kamerayla çekildi.

    NASA: Mars keşif aracının tekerleğinde büyük bir delik oluştu Tam Boyutta Gör

    Curiosity'nin altı tekerleğinden birinde delik oluşması ilk kez olmuyor; aslında çatlaklar yıllardır oluşuyordu. NASA keşif araçları, Dünya'daki büyük bir mühendis ekibinin onları kontrol edip iyi olduklarından emin olabilmesi için sık sık kendi detaylı selfielerini çekiyorlar.

    Uzmanlar, her bir çatlağı tek tek not ediyor ve tekerleklere gelebilecek zararı en aza indirmek için keşif aracının gezegende kaçınması gereken tehlikeli noktaları dikkatle izliyor. Ayrıca Curiosity'nin arazi üzerindeki hareket hızını ayarlayabilir ve gerektiğinde robotu yavaşlatabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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