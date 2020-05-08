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    Marmaray’la Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez yurt içi yük treni geçiyor

    Çinli trenin ardından Marmaray’dan ilk kez yük treni geçiş yapacak. Gaziantep’ten yolculuğa başlayan tren Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gidecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Marmaray’la Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez yurt içi yük treni geçiyor
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    İstanbul Boğazı’ndan tüp geçiş ile Anadolu’dan Avrupa’ya demiryoluyla geçiş sağlayan Marmaray, yük taşımacılığında önemli bir geçişe imza atacak.

    Gaziantep’ten yola çıkan yolcu treni Marmaray’dan geçiş yaparak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gidecek. Yarın gerçekleşecek bu geçiş sayesinde Marmaray’dan ilk kez yurt içi yocu treni geçecek. Daha önce Çin’den yola çıkan bir tren Marmaray üzerinden Avrupa’ya geçmişti.

    Sefer başladı

    Marmaray’dan geçecek ilk yurt içi yük treninin seferi başladı. 16 vagon uzunluğundaki tren Gaziantep ve Adana’dan aldığı 32 konteyneri taşıyor. 400 metre uzunluğa ve 1200 ton ağırlığa sahip.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıklamalarına göre bu tren Marmaray’dan geçecek olmasaydı Gaziantep ve Adana’dan aldığı yüklerle Kocaeli’nin Derince ilçesine, sonrasında ise önce feribotla ardından tırlarla Çorlu’daki sanayi tesislerine ulaştırılacaktı. Marmaray sayesinde zamandan tasarruf ediliyor.



    https://www.uab.gov.tr/haberler/marmaray-dan-ilk-yurtici-yuk-treni-yarin-geciyor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    burgfb (Burak Bilgin) 1 hf. en beğenilen
    Raylı sistemin daha çok geliştirilmesi lazım.

    Eğer programlı bir şekilde kullanılırsa taşıma maliyetlerini çok düşürür.

    Sebze, meyve ve bakliyat fiyatları taşıma maliyeti yüzünden Anadolu ve İstanbul arasında çok fark var.
    Raylı sistemin daha çok geliştirilmesi lazım. Eğer programlı bir şekilde kullanılırsa taşıma maliyetlerini çok düşürür. Sebze, meyve ve bakli...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. burgfb
    bunu ancak halkçı ve milliyetçi biri yapar
    Yanıtla +12
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. burgfb
    bunu ancak halkçı ve milliyetçi biri yapar
    Yanıtla +12
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    lazer__ 1 hf.
    Sene olmuş 2020
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 6 gün yeni yorumcu
    Onlar konuşur reis yapar bunu en iyi yandaş anlar
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    Jeopol 1 hf.
    bi ara 3. kopruden tren gececek diye milletin paralarini peskes cekmislerdi. oradan da gecsin.
    Yanıtla +3
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 hf.
    TCDD de jetonlar köşeli sanırım çinlilerin tren geçtikten sonra mı akılnarına yurtiçindede yüktrenlerinin olduğu akıllanıra geldi ?
    Yanıtla +3
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    fhrstw 1 hf.
    Bir kuşak bir yol projemiz hayırlı olsun üreten kobilerin ruhuna el fatiha
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    furandor (Ömer Bin hattab) 1 hf.
    Chp hukumetimin yapmis olduğu muazzam hizmetlerden birini görmek tekrar bizleri çok mutlu etti
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    lazer__ 1 hf.
    Sene olmuş 2020
    Yanıtla +8
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    yorumculuklar 1 hf.
    Sonunda proje asıl amaçlarından biriyle kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun.
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    burgfb (Burak Bilgin) 1 hf. en beğenilen
    Raylı sistemin daha çok geliştirilmesi lazım.

    Eğer programlı bir şekilde kullanılırsa taşıma maliyetlerini çok düşürür.

    Sebze, meyve ve bakliyat fiyatları taşıma maliyeti yüzünden Anadolu ve İstanbul arasında çok fark var.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. burgfb
    bunu ancak halkçı ve milliyetçi biri yapar
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    2513 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    marmaray, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha tcdd tren yük treni Bilim ve Teknoloji
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