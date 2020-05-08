Marmaray’la Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez yurt içi yük treni geçiyor

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İstanbul Boğazı’ndan tüp geçiş ile Anadolu’dan Avrupa’ya demiryoluyla geçiş sağlayan Marmaray, yük taşımacılığında önemli bir geçişe imza atacak.

Gaziantep’ten yola çıkan yolcu treni Marmaray’dan geçiş yaparak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gidecek. Yarın gerçekleşecek bu geçiş sayesinde Marmaray’dan ilk kez yurt içi yocu treni geçecek. Daha önce Çin’den yola çıkan bir tren Marmaray üzerinden Avrupa’ya geçmişti.

Sefer başladı

Marmaray’dan geçecek ilk yurt içi yük treninin seferi başladı. 16 vagon uzunluğundaki tren Gaziantep ve Adana’dan aldığı 32 konteyneri taşıyor. 400 metre uzunluğa ve 1200 ton ağırlığa sahip.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıklamalarına göre bu tren Marmaray’dan geçecek olmasaydı Gaziantep ve Adana’dan aldığı yüklerle Kocaeli’nin Derince ilçesine, sonrasında ise önce feribotla ardından tırlarla Çorlu’daki sanayi tesislerine ulaştırılacaktı. Marmaray sayesinde zamandan tasarruf ediliyor.

https://www.uab.gov.tr/haberler/marmaray-dan-ilk-yurtici-yuk-treni-yarin-geciyor

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