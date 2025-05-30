Satış fiyatlarına müdahale eden Arzum'a 11,4 milyon TL ceza!

Bayilerin rekabet etmesini engelleyen Arzum’un 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etti belirlendi. Rekabet Kurumu ile Arzum arasında uzlaşmaya gidildi. Uzlaşma sonucunda %25 indirim uygulanarak 11 milyon 400 bin TL idari para cezası uygulandı.
Uzlaşmaya göre;
- Bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek,
- İnternet üzerinden yapılan/yapılacak satışlar bakımından da herhangi bir sınırlama bulunmadığına ilişkin bayiler ve distribütörler bilgilendirecek,
- Tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek,
- Rekabet hukuku bilincinin gelişebilmesi adına her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek.
Buna göre Arzum ürünlerinde fiyat düşüşleri veya fiyat artışları yapmak isteyen bayiler ve distribütörler fiyatı belirleme konusunda özgür olacak. Rekabetin artmasıyla birlikte Arzum ürünlerinin fiyatlarında düşüşler gözlemlenebilir.Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/arzum-elektrikli-ev-aletleri-sanayi-ve-t-103f56f52c3df01193e80050568585c9 https://haber.rekabet.gov.tr/haber/satis-fiyatlarina-mudahale-eden-arzuma-114-milyon-turk-lirasi-ceza Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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