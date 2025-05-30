Satış fiyatlarına müdahale eden Arzum'a 11,4 milyon TL ceza!

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu küçük ev aletleri pazarında faaliyet gösteren Arzum'a soruşturma açmıştı. Arzum’un bayi fiyatlarına müdahale ettiği ve bölgesel satış kısıtlamaları uyguladığı tespit edildi.

Bayilerin rekabet etmesini engelleyen Arzum’un 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etti belirlendi. Rekabet Kurumu ile Arzum arasında uzlaşmaya gidildi. Uzlaşma sonucunda %25 indirim uygulanarak 11 milyon 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Uzlaşmaya göre;

Bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek,

İnternet üzerinden yapılan/yapılacak satışlar bakımından da herhangi bir sınırlama bulunmadığına ilişkin bayiler ve distribütörler bilgilendirecek,

Tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek,

Rekabet hukuku bilincinin gelişebilmesi adına her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek.

Buna göre Arzum ürünlerinde fiyat düşüşleri veya fiyat artışları yapmak isteyen bayiler ve distribütörler fiyatı belirleme konusunda özgür olacak. Rekabetin artmasıyla birlikte Arzum ürünlerinin fiyatlarında düşüşler gözlemlenebilir.

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Rekabet Kurumu'ndan Arzum'a 11,4 milyon TL ceza!

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