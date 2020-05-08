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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu

    Canalys, 2020'nin ilk üç ayında en çok satan akıllı telefonların listesini yayınladı. Apple, Samsung ve Xiaomi markalarının baskın olduğu listede birinciliği hangi akıllı telefon aldı?
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu
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    Canalys araştırma şirketi, bu yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların bir listesini yayınladı. Zirvede beklenildiği üzere günümüzün en çok rağbet gören markalarının cihazları var: Apple, Samsung ve Redmi.

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    Birinci sırada 2020'nin ilk üç ayında 20 milyon gibi ciddi bir satış rakamına yaklaşan iPhone 11 bulunuyor. En çok satanlar listede daha pahalı iPhone 11 Pro ve Pro Max de var. Ancak satış rakamları iPhone 11'e göre daha düşük.

    2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu
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    Samsung, 4 telefonla listede

    İlk çeyreğin en çok satan ikinci telefonu Redmi Note 8 oldu. Markanın başkanlığını yapan Lu Weibing, daha önce yaptığı bir açıklamada Redmi Note 8'in global satışlarının toplamda 30 milyon adedi aştığını belirtmişti.

    Üçüncülük koltuğunda Samsung Galaxy A51 yer alıyor. Güney Koreli şirketin listeye girmeyi başaran toplam 4 modeli mevcut. 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:

    • iPhone 11
    • Redmi Note 8
    • Samsung Galaxy A51
    • Samsung Galaxy A10S
    • Redmi Note 8 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • Samsung Galaxy A20S
    • Samsung Galaxy A01
    • Redmi 8A
    • iPhone 11 Pro


    https://twitter.com/Canalys/status/1258459827807887360 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. en beğenilen
    Dolar ve vergi olayları düşük olsaydi ülkemizde. iPhone 11 tepede olurdu satışta
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Naruto45 1 hf. tekin-71
    Hollandada nereye baksam herkes iphone kullanıyor bi arkadaşım var hersene bir üst note serisine geçer rahatlığa bak bizimkilerde hersene telefonmu değiştirilir diye kendilerini avutuyolar -_-
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    kuala36 (AHMET TURAN) 1 hf. Naruto45
    Kardeşim önce yazmayı öğren sonra eleştir.
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf.
    Huawei yok. Google servisleri olmadan, bu işin olmayacağının belgesidir.
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    azizfikri 1 hf. oly1786
    Dünya google servislerine bağlı değil.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Şomi olmasa ne yapardık.
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    DH Misafiri 5 gün
    Telefonlar pahalı değil arkadaşlar, tamam son zamanlarda Avrupa ve Amerika'da da pahalılaştı ama bizimki gibi değil. Normalde amiral telefonlar 1.000 birimken 1.400 birimlere çıktı böyle artış bizim oranlarımızda çok normal. Ama bizim ülkemizde kurdan daha canavar olan vergiler olduğu için telefonlar çok pahalı. Bizim insanımızda her sene telefon değiştirmeye ne gerek var, telefona fazla para verilmez diyerek kendisini avutuyor işte. Halbuki adam 1.000 birime en kral telefonu alırken senin paranın değersizliği ve vergilerden dolayı aynı telefonu 10.000 birime alıyorsun. Teknoloji sitelerinde ve mağazalarında gördüğünüz ama ne gerek var canım lükse giriyor dediğiniz ürünler lüks falan değil. Senin paran değersiz ve sen devlete göre değersizsin. Vatandaş değil gelir kapısısın. Hizmet edilecek varlık değil, hizmet ediliyor gibi gösterilip sağılacak bir ineksin. Her şeyin özeti bu işte. 600 birimlik ürün kurdan dolayı 4.200 birim oluyor. Vergisi bilmemnesi oluyor sana 4.500-4.600 birim. Halbuki Amerika'da ki insan da 8 saat çalışıyor ben de o da minimum 1.800-2000 birim kazanıyor aylık bende 2.300 birim kazanıyor. Ama durum ortada.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 4 gün DH Misafiri
    Vergisiyle 6-7binden aşağı olmaz. Örnek iPhone 11.
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    dev48 5 gün yeni yorumcu
    Samsung s serisi nerde? tıraş bu liste
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    Paetzold (R S) 6 gün
    4.5 sene LG G2 kullandım. Geçen sene Huawei Mate 20 Lite aldım. Telefona fazla para vermek normal gelmiyor bana.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Dolar ve vergiler düşük olsaydı, iphone 11 pro almayı düşünüyordum. Ancak şu döviz kuruyla zor.
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    ahmetdu (Ahmet ) 6 gün
    Asıl siz bu saçma sapan kıskanç zihniyeti bırakın. Size mi soracak insanlar ne kullanacağını? Siz kimsiniz de kimin ne kullanacağına cebinde kaç para olduğuna hüküm veriyorsunuz. Asıl siz yemeyin milleti. iPhone kullanır cebinde parası yokmuşmuş. Tüm ürünlere sahibim çooook şükür aynılarını defalarca alacak da paraya sahibim ve çevremde beş kuruşu olmayıp da iPhone kullanan bir kişi dahi yok ya da durumu çok parlak olmayıp son model iPhone kullanmayan onlarca ve onlarca kişi var. İlla 11 Pro Max almak zorunda değil insanlar. Siz milletin yakasından düşün ya da artık milletin kullanıp sizin uzanamadığınız ciğere mındar demeyi bırakın. Komik oluyorsunuz sadece....

    Edit: Tam tersi de olabilir siz de var diye millet iPhone alamayacak diye de bir kaide yok. İsteyen istediği şeyi alır. İster aç kalır alır ister parası vardır alır ister böbreğini satar alır. Bu ne beni ne de sizi ilgilendirmez.
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Yıllardır android kullanıyorum. Apple cihazım 2010 da iPhone 3GS olmuştu. Uzun zamandır uzaktım Apple ekosistemine, sevmiyordum.

    Türkiye'deki fiyatlara bakınca, 200$ altına da ek vergi gelince bundan sonraki cihazım iPhone olacak bundan artık emin gibiyim. 11 mi olur 12 mi olur bilemiyorum. S7 ile idare ediyoruz daha.

    Samsung bu kafa ile beni S20 ye ya da seneye çıkacak S21'e yaklaştıramaz muhtemelen.

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    RElS 1 hf.
    Onların iphone u varsa bizim .... var! Neyse boşluğu doldurasım yok. Samsung halen nasıl pazarda var olabiliyor ona şaşıyorum. Xiaomi sunduğu ek özellikler ve Android ONE üyesi olan telefonları ile samsunga göre daha fazla donanım özelliğine, güncel ve en güvenli işletim sistemine sahip. Klimadan tut, televizyona tüm aygıtları tek elden kumanda etme özelliği paha biçilemez. İyi reklamını yaptım Xiaomiden bedave hatrı sayılır bir telefon istiyrem..
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    tarum_58 1 hf.
    iphone 6s plus kullanıyorum yaklaşık 3 yıl oldu hala taş gibi çatır çatır çalışıyor bataryası bitti kendim aldım taktım devam ediyorum tek sorunu ekran kasa oranı yeni iphone modelleri bu kadar pahalı olmasa başka bir marka hayatta kullanmam ama bundan sonraki telefonum ne yazıkki android olacak kriterlerim gereği bir telefona maksimum 3500 tl veririm hal böyle olunda bu fiyata yeni iphone almanın imkanı yok
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    orhanhvb (orhan havabilen) 1 hf.
    Şuana kadar yaptigim en mantikli alisveris iphone11 almak oldu.Son derece memnunum
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6425 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    en çok satan, liste ve
    5 etiket daha Apple samsung xiaomi redmi Mobil Teknolojiler
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