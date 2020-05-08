2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu

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Canalys araştırma şirketi, bu yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların bir listesini yayınladı. Zirvede beklenildiği üzere günümüzün en çok rağbet gören markalarının cihazları var: Apple, Samsung ve Redmi.

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Birinci sırada 2020'nin ilk üç ayında 20 milyon gibi ciddi bir satış rakamına yaklaşan iPhone 11 bulunuyor. En çok satanlar listede daha pahalı iPhone 11 Pro ve Pro Max de var. Ancak satış rakamları iPhone 11'e göre daha düşük.

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Samsung, 4 telefonla listede

İlk çeyreğin en çok satan ikinci telefonu Redmi Note 8 oldu. Markanın başkanlığını yapan Lu Weibing, daha önce yaptığı bir açıklamada Redmi Note 8'in global satışlarının toplamda 30 milyon adedi aştığını belirtmişti.

Üçüncülük koltuğunda Samsung Galaxy A51 yer alıyor. Güney Koreli şirketin listeye girmeyi başaran toplam 4 modeli mevcut. 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:

iPhone 11

Redmi Note 8

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10S

Redmi Note 8 Pro

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A01

Redmi 8A

iPhone 11 Pro

https://twitter.com/Canalys/status/1258459827807887360

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