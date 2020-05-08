2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu

Canalys araştırma şirketi, bu yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların bir listesini yayınladı. Zirvede beklenildiği üzere günümüzün en çok rağbet gören markalarının cihazları var: Apple, Samsung ve Redmi.İlginizi Çekebilir Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi
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Birinci sırada 2020'nin ilk üç ayında 20 milyon gibi ciddi bir satış rakamına yaklaşan iPhone 11 bulunuyor. En çok satanlar listede daha pahalı iPhone 11 Pro ve Pro Max de var. Ancak satış rakamları iPhone 11'e göre daha düşük.
Samsung, 4 telefonla listede
İlk çeyreğin en çok satan ikinci telefonu Redmi Note 8 oldu. Markanın başkanlığını yapan Lu Weibing, daha önce yaptığı bir açıklamada Redmi Note 8'in global satışlarının toplamda 30 milyon adedi aştığını belirtmişti.
Üçüncülük koltuğunda Samsung Galaxy A51 yer alıyor. Güney Koreli şirketin listeye girmeyi başaran toplam 4 modeli mevcut. 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:
- iPhone 11
- Redmi Note 8
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A10S
- Redmi Note 8 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- Samsung Galaxy A20S
- Samsung Galaxy A01
- Redmi 8A
- iPhone 11 Pro
https://twitter.com/Canalys/status/1258459827807887360 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Edit: Tam tersi de olabilir siz de var diye millet iPhone alamayacak diye de bir kaide yok. İsteyen istediği şeyi alır. İster aç kalır alır ister parası vardır alır ister böbreğini satar alır. Bu ne beni ne de sizi ilgilendirmez.
Türkiye'deki fiyatlara bakınca, 200$ altına da ek vergi gelince bundan sonraki cihazım iPhone olacak bundan artık emin gibiyim. 11 mi olur 12 mi olur bilemiyorum. S7 ile idare ediyoruz daha.
Samsung bu kafa ile beni S20 ye ya da seneye çıkacak S21'e yaklaştıramaz muhtemelen.
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