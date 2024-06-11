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    Anlık Bildirim

    Mars’ta keşfedilen “delik” gezegenin keşfi için çok önemli olabilir

    NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracı artık sönmüş olan Arsia Mons yanardağının yan tarafında gizemli bir çukur keşfetti. Bu, gezegenin keşfi için çok önemli olabilir.
    Mars’ta keşfedilen “delik” gezegenin keşfi için çok önemli Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracı tarafından Mars'taki eski bir yanardağın yan tarafında bulunan gizemli bir çukur, bilimsel olarak ortaya koyabilecekleri konusunda ilgiyi üzerine toplamış durumda. Çukur krater muhtemelen hem astronotlar hem de varsayımsal Mars yaşamı için korunaklı bir ortam sağlayabilecek daha büyük bir mağaraya açılıyor olabilir.

    Mars’ta bir delik keşfedildi

    Mars’ta keşfedilen “delik” gezegenin keşfi için çok önemli Tam Boyutta Gör
    Artık sönmüş olan Arsia Mons yanardağının yan tarafında bulunan bu deliğin birkaç metrelik genişliğe sahip ve esasında ilk olarak Ağustos 2022'de keşfedildi. MRO’da bulunan HiRISE kamerası aracılığıyla uydu, Mars'ın yüzeyinden sadece 256 kilometre yükseklikteyken çekildi. Esasında bu delik yalnız da değil. Mars'ın Tharsis bölgesindeki üç büyük yanardağın etrafında bu tip çok sayıda çukur var. Bunun özel oluşu ise sönmüş lav akıntısında bulunuyor ve tamamıyla dikey yapıda olması.

    Fotoğraflardan görülenler ise akıllara bir soruyu getiriyor: Bu, sadece dar bir çukur mu yoksa daha büyük bir mağaranın bir girişi mi? Yoksa, yanardağ hala aktifken yeraltında oluşmuş oldukça derin bir lav tüpü mü? Lav tüplerine Dünya’da yaygın olarak rastlanabiliyor.

    Mars’ta keşfedilen “delik” gezegenin keşfi için çok önemli Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu deliği veya bunun gibi delikleri değerli kılan bir durum da gelecekte yapılacak insanlı görevlerde buraların bir barınak olarak kullanılabilecek olması. Mars’ın manyetik bir alanı yokken çok ince de bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Mars yüzeyinde radyasyon, Dünya'dakinden ortalama 40 ila 50 kat daha fazla.

    Bu deliklerin ne kadar derine indiği hâlâ gizemini koruyor olsa da astronotlar radyasyondan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden korunmak için buralara yerleşebilir. Ayrıca bu yapılar Mars yaşamı için korunaklı meskenler de olabilir ve yaşamı geçmişte barındırmış olabilirler. Her iki durumda da bu yapılar Mars hakkında son derece değerli bilgiler sağlayabilir. Yakın gelecekte herhangi bir Mars aracının buralara inmesi muhtemele değil. Ancak, kanadını kırdığı için uçamayan Ingenuity gibi küçük helikopterler ile keşif yapılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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