Mars’ta keşfedilen “delik” gezegenin keşfi için çok önemli olabilir

Mars’ta bir delik keşfedildi
Fotoğraflardan görülenler ise akıllara bir soruyu getiriyor: Bu, sadece dar bir çukur mu yoksa daha büyük bir mağaranın bir girişi mi? Yoksa, yanardağ hala aktifken yeraltında oluşmuş oldukça derin bir lav tüpü mü? Lav tüplerine Dünya’da yaygın olarak rastlanabiliyor.
Bu deliklerin ne kadar derine indiği hâlâ gizemini koruyor olsa da astronotlar radyasyondan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden korunmak için buralara yerleşebilir. Ayrıca bu yapılar Mars yaşamı için korunaklı meskenler de olabilir ve yaşamı geçmişte barındırmış olabilirler. Her iki durumda da bu yapılar Mars hakkında son derece değerli bilgiler sağlayabilir. Yakın gelecekte herhangi bir Mars aracının buralara inmesi muhtemele değil. Ancak, kanadını kırdığı için uçamayan Ingenuity gibi küçük helikopterler ile keşif yapılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.