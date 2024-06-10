Ay yüzeyinde ilk defa negatif iyonlar tespit edildi

Ay’da negatif iyonlar
ESA'nın Ay'a inen ilk aracı, Ay yüzeyinde güneş rüzgarıyla etkileşim sonucu oluşan negatif iyonların varlığını tespit etti. Ay yüzeyinde yeni bir plazma bileşeninin keşfi, uzay fiziği ve yeniden başlayan Ay keşifleri çağında insan ve robot misyonları için yeni bir pencere açıyor. Yapılan açıklamaya göre Ay'daki ilk negatif iyon detektörü aralıklı olarak çalışarak üç saatten fazla veri topladı. Bu süre, görevin başarısı için ihtiyaç duyulandan üç kat daha fazlaydı. Böylelikle ESA, ilk kez Ay yüzeyinde bilimsel veri üretmiş ve bunu Çin’e ait bir araç sayesinde yapmış oldu.
ESA'nın İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü (IRF) tarafından inşa edilen deneyin baş araştırmacısı Martin Wieser, “Ay'daki bu gözlemler, yüzey ortamını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken gezegenlerden asteroitlere ve diğer uydulara kadar Güneş Sistemi'ndeki diğer atmosfersiz cisimlerdeki negatif iyon popülasyonlarını keşfetmek için bir yol gösterici görevi görecek” dedi.
Kayıp parça bulundu
Bu parçacıklar pozitif ya da negatif yüklü olabilir ya da hiçbir yüke sahip olmayabilir. Pozitif yüklü parçacıklar daha önce yörüngeden ölçülmüş olsa da, negatif parçacıkları ölçmek daha zordu. Negatif iyonlar kısa ömürlü oldukları için yörüngeye ulaşamıyorlardı. NILS ile ESA, olabildiğine yakına, yüzeye giderek bu ölçümleri yaparak kayıp parçayı keşfetmiş oldu. Bu arada Çin’in Ay’ın uzak tarafından topladığı numuneler 25 Haziran’da Dünya’ya gelecek. Bu da ayrı bir dönüm noktası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.