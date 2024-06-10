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    Ay yüzeyinde ilk defa negatif iyonlar tespit edildi

    ESA'nın Ay'a inen ilk aracı, Ay yüzeyinde güneş rüzgarıyla etkileşim sonucu oluşan negatif iyonların varlığını tespit etti. Negatif iyonlar ilk defa Ay yüzeyinde keşfedildi.
    Ay yüzeyinde ilk defa negatif iyonlar tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Çin, geçtiğimiz günlerde Ay’ın uzak tarafından numuneler toplamak için Chang'e-6 aracını göndermiş ve hedeflenen yere başarıyla inmişti. Çin, yüzey ve yüzeyin altından topladığı örnekleri Dünya’ya yollamış durumda. Öte yandan Chang'e-6 aracı aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) NILS (Ay Yüzeyindeki Negatif İyonlar) aracını da taşıyordu. ESA, bu aracı kullanarak Ay yüzeyinde ilk defa negatif iyonlar tespit ettiklerini açıkladı.

    Ay’da negatif iyonlar

    ESA'nın Ay'a inen ilk aracı, Ay yüzeyinde güneş rüzgarıyla etkileşim sonucu oluşan negatif iyonların varlığını tespit etti. Ay yüzeyinde yeni bir plazma bileşeninin keşfi, uzay fiziği ve yeniden başlayan Ay keşifleri çağında insan ve robot misyonları için yeni bir pencere açıyor. Yapılan açıklamaya göre Ay'daki ilk negatif iyon detektörü aralıklı olarak çalışarak üç saatten fazla veri topladı. Bu süre, görevin başarısı için ihtiyaç duyulandan üç kat daha fazlaydı. Böylelikle ESA, ilk kez Ay yüzeyinde bilimsel veri üretmiş ve bunu Çin’e ait bir araç sayesinde yapmış oldu.

    ESA'nın İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü (IRF) tarafından inşa edilen deneyin baş araştırmacısı Martin Wieser, “Ay'daki bu gözlemler, yüzey ortamını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken gezegenlerden asteroitlere ve diğer uydulara kadar Güneş Sistemi'ndeki diğer atmosfersiz cisimlerdeki negatif iyon popülasyonlarını keşfetmek için bir yol gösterici görevi görecek” dedi.

    Kayıp parça bulundu

    Ay yüzeyinde ilk defa negatif iyonlar tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Güneş rüzgarı, yıldızımızdan gelen sürekli bir radyasyon ve parçacık akışıdır. Dünya'nın manyetik alanı bir kalkan görevi görerek bizi bu akıştan koruyor. Buna karşılık Ay'ın manyetik alanı bulunmuyor ve ekzosfer adı verilen çok ince yapıdaki atmosferi onu koruyamıyor. Güneş rüzgarı Ay'a çarptığında, yüzey tepki vererek ikincil parçaların oluşmasına neden oluyor.

    Bu parçacıklar pozitif ya da negatif yüklü olabilir ya da hiçbir yüke sahip olmayabilir. Pozitif yüklü parçacıklar daha önce yörüngeden ölçülmüş olsa da, negatif parçacıkları ölçmek daha zordu. Negatif iyonlar kısa ömürlü oldukları için yörüngeye ulaşamıyorlardı. NILS ile ESA, olabildiğine yakına, yüzeye giderek bu ölçümleri yaparak kayıp parçayı keşfetmiş oldu. Bu arada Çin’in Ay’ın uzak tarafından topladığı numuneler 25 Haziran’da Dünya’ya gelecek. Bu da ayrı bir dönüm noktası olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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