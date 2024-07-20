Mars’ta sürpriz bir şekilde sülfür kristalleri keşfedildi

Curiosity, Ekim 2023'ten bu yana Mars'ın sülfatlar açısından zengin bir bölgesini, yani kükürt içeren ve suyun buharlaşmasıyla oluşan bir tür tuzu araştırıyor. Esasında geçmişte sülfür (kükürt) bazlı minerallerin tespiti yapılmıştı. Bu mineraller diğer malzemelerin bir karışımı içerisinde bulunuyordu. Bununla birlikte sülfür minerallerinin suyun buharlaşarak geride sülfür bırakmasıyla meydana geldiği de biliniyor.
“Çölde bir vaha bulmak gibi”
Ancak Curiosity'nin kısa süre önce keşfettiği elemental (saf) sülfürün varlığı tam bir muamma. Zira keşif aracının bu bölgede oldukça yüksek miktarda saf sülfür bulması beklenmiyor ve tahmin dahil edilmiyordu. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Ashwin Vasavada, “Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi. Orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunu açıklamamız gerekiyor. Gezegen keşiflerini bu kadar heyecan verici kılan şey garip ve beklenmedik şeyler keşfetmektir.” dedi.
Curiosity’nin keşfi büyük ve cevaplanamayan bir sürpriz olsa da esasında bu, Mars’ın sakladığı gizemlerin ne kadar büyük olduğuna işaret ediyor. Araç, 2014’ten bu yana kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın özel bir bölümünü araştırıyor. Curiosity, yılın başından beri bu dağdan aşağıya uzanan Gediz Vallis kanalını inceliyor. Dağın her bir katmanı Mars tarihinin farklı bir dönemini temsil ediyor ve kanalın da eskiden bir dere veya nehir yatağı olduğu tahmin ediliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/space/curiosity-finds-yellow-crystals-mars https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-curiosity-rover-discovers-a-surprise-in-a-martian-rock Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.