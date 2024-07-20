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    Mars’ta sürpriz bir şekilde sülfür kristalleri keşfedildi

    NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı Kızıl Gezegen’de daha önce hiç görülmemiş bir şeyi açığa çıkardı. Yapılan açıklamaya göre Mars yüzeyinde sürpriz bir şekilde sülfür kristalleri bulundu.
    Mars’ta şaşırtıcı bir keşfe imza atıldı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Curiosity adındaki Mars keşif aracı 30 Mayıs'ta tamamıyla sürpriz bir şekilde son derece nadir bir keşfe imza attı. Keşif aracının üzerinden geçtiği bir kayanın çatlayarak açılması sonrasında bilim insanları Mars’ta daha önce hiç görülmemiş bir şeyi keşfetti: Sarı sülfür kristalleri.

    Curiosity, Ekim 2023'ten bu yana Mars'ın sülfatlar açısından zengin bir bölgesini, yani kükürt içeren ve suyun buharlaşmasıyla oluşan bir tür tuzu araştırıyor. Esasında geçmişte sülfür (kükürt) bazlı minerallerin tespiti yapılmıştı. Bu mineraller diğer malzemelerin bir karışımı içerisinde bulunuyordu. Bununla birlikte sülfür minerallerinin suyun buharlaşarak geride sülfür bırakmasıyla meydana geldiği de biliniyor.

    “Çölde bir vaha bulmak gibi”

    Ancak Curiosity'nin kısa süre önce keşfettiği elemental (saf) sülfürün varlığı tam bir muamma. Zira keşif aracının bu bölgede oldukça yüksek miktarda saf sülfür bulması beklenmiyor ve tahmin dahil edilmiyordu. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Ashwin Vasavada, “Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi. Orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunu açıklamamız gerekiyor. Gezegen keşiflerini bu kadar heyecan verici kılan şey garip ve beklenmedik şeyler keşfetmektir.” dedi.

    Mars’ta şaşırtıcı bir keşfe imza atıldı Tam Boyutta Gör
    Dünya’da bazı bakteri türlerinin hidrojen sülfür (H2S) üreterek organik maddeleri parçalayabildiğini biliyoruz. Bu H2S, oksijenli ortamda oksitlenerek sülfüre dönüşebiliyor. Bu işlem, özellikle sülfür bakımından zengin su kaynakları ve bataklıklarda görülüyor. Ayrıca volkanik faaliyetler sonucunda veya tuz kubbelerinin su ile reaksiyona girmesi sonucunda sülfür yatakları oluşabilmekte. Mars özelinde ise keşfedilen sülfürün nasıl oluştuğu şimdilik bilinmiyor.

    Curiosity’nin keşfi büyük ve cevaplanamayan bir sürpriz olsa da esasında bu, Mars’ın sakladığı gizemlerin ne kadar büyük olduğuna işaret ediyor. Araç, 2014’ten bu yana kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın özel bir bölümünü araştırıyor. Curiosity, yılın başından beri bu dağdan aşağıya uzanan Gediz Vallis kanalını inceliyor. Dağın her bir katmanı Mars tarihinin farklı bir dönemini temsil ediyor ve kanalın da eskiden bir dere veya nehir yatağı olduğu tahmin ediliyor.

    Mars’ta şaşırtıcı bir keşfe imza atıldı Tam Boyutta Gör
    Curiosity’nin gönderdiği görseller ve veriler ise bu kanala dair tahminleri oldukça güçlendiriyor. Zira burada suyun neden olduğu kimyasal reaksiyonların bazı kayalarda beyaz hale şekilleri oluşturduğu görülüyor. Ayrıca kanalın tabanında birikmiş tortu ve malzemeler de keşfedildi. Bunların toprak kaymaları, seller ve taşkınlar tarafından taşındığı düşünülüyor. Curiosity’nin 2011 yılında başlayan macerası ise tam olarak bu tür aktiviteleri incelemek. Zira bilim insanları Mars’ın bir zamanlar mikrobik de olsa yaşam barındırdığını düşünüyor. Suyun varlığının kesin kanıtlarıyla birlikte diğer yapılar bu tür yaşamın varlığına dair değerli ipuçları bırakıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/curiosity-finds-yellow-crystals-mars https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-curiosity-rover-discovers-a-surprise-in-a-martian-rock
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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