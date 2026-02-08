Mars'tan gelen meteorit, kızıl gezegenin sularla kaplı geçmişine dair izler taşıyor

Mars'tan Gelen 4,48 Milyar Yaşındaki Meteoritin İçinde Su Taşıyan Mineraller Tespit Edildi
2011 yılında Sahra Çölü’nde keşfedilen ve yaklaşık 4,48 milyar yıllık yaşıyla Güneş Sistemi’ndeki en eski Mars materyallerinden biri olan NWA 7034, ya da daha çok bilinen adıyla “Black Beauty” (Siyah Güzellik), araştırmacılara Mars'ın geçmişine dair yeni doneler sunmaya devam ediyor. Danimarka Teknik Üniversitesi'nde görevli bir ekip, Mars'tan gelen bu meteoritinin içinde daha önce fark edilmemiş su taşıyan mineraller tespit etti. Bilim insanlarına göre bu kaya parçası, Mars yüzeyine çarpan dev bir göktaşının gezegen kabuğundaki farklı parçaları eritip kaynaştırması ve ardından bu karışımı uzaya savurmasıyla oluştu.
Demir oksihidroksit mineralleri, genellikle suyun kayaçlarla etkileşimi sonucu oluşuyor. Bu da söz konusu minerallerin, Mars’ın erken dönem kabuğunda sıvı suyun kimyasal olarak aktif olduğunu gösterdiği anlamına geliyor. Dahası, bu fazların yalnızca yüzeyde geçici olarak oluşmuş izler değil, kabuğun içinde gömülü bir “su rezervuarını” temsil edebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, bu bulgunun Mars’taki suyun sadece yüzeysel göller veya akarsularla sınırlı kalmadığını, gezegenin erken dönem jeolojisine daha derinlemesine işlediğini gösterdiğini belirtiyor.
Bu bulgular, NASA’nın Perseverance keşif aracının Jezero Krateri’nde topladığı örneklerle de dikkat çekici bir paralellik taşıyor. Black Beauty, Jezero’dan tamamen farklı bir bölgeden geliyor olmasına rağmen, her iki yerde de hidratlı demir oksihidroksit fazlarının bulunması, bu tür suyla ilişkili minerallerin erken Mars’ta yaygın olabileceğine işaret ediyor. Eğer bu yorum doğruysa, Mars’ın yakın yüzey katmanlarında geniş ölçekli ve kalıcı su rezervuarlarının bulunduğu bir dönem yaşanmış olabilir.
Bildiğiniz gibi hem ABD hem de Çin yakın gelecekte Mars'a yeni görevler düzenlemeyi planlıyor. Bu görevler sırasında toplanacak yeni numuneler, Kızıl Gezegen'in geçmişine dair net ipuçlarına ulaşmamızı sağlayabilir.