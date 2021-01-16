Mars yüzeyini kazmaya çalışan InSight’ın görevi, başarısızlık nedeniyle sonlandırıldı

Tam Boyutta Gör NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği ve Mayıs 2018'de uzaya gönderdiği InSight gözlem aracı, yaklaşık altı ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım'da Kızıl Gezegen'in yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmıştı. Gezegenin yeraltı yapısıyla ilgili araştırmalar yapmak maksadıyla tasarlanan uzay aracı, ne yazık ki Mars toprağının sıra dışı yapısının ortaya çıkardığı karşılaştığı sorunlar nedeniyle asli görevinden emekli edildi.

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Mars jeolojisinin InSight gözlem aracına çok fazla geldiğini ifade eden NASA, uzay aracının sahip olduğu “köstebek” lakaplı ısı sondasının yüzeyin 3 metre altına inecek şekilde bir delik açma denemelerinin maalesef başarılı olamadığını duyurdu. Kurum yaptığı açıklamada, “Köstebek sondası, Mars toprağının beklenmedik biçimde topaklanması nedeniyle yerin altına yeteri kadar nüfuz edemedi” ifadelerini kullandı. Kurum, bundan yaklaşık bir yıl önce sondanın toprak tarafından itildiğini belirtmişti.

NASA’nın aldığı bu kararla, Mars’ta meydana gelen depremleri ilk kez duymamızı sağlayan InSight macerasının da tamamen olmasa bile sonuna gelinmiş oldu. Kurum, son bir umutla 9 Ocak tarihinde köstebeğe bir şans daha vermiş ancak bunda da başarısız olunmuştu.

InSight görevi sonlandırılmış bile olsa NASA’nın elde ettiği veriler, araştırmacıların çok değerli tecrübeler edinmesine yol açtı. Uzay aracından elde edilen veriler, gelecekte icra edilecek görevlere yönelik yapılacak planlamalarda bilim insanlarına yardım edecek.

Uzay aracının köstebek görevi sonlandırılmış olsa da InSight’ın robotik kolu, uzay aracının sismometresi (SEIS) ile gezegenin jeolojisi hakkında daha detaylı veriler elde etmeye çalışacak. Uzay aracı bu görevde, meteoroloji verilerini inceleyerek gezegen çekirdeğinin sıvı mı yoksa katı mı olduğunu anlamaya çalışacak. InSight, 2022 yılında Mars’a iniş yapması beklenen Perseverance uzay aracıyla da insanların Dünya dışı bir gezegende ilk kez bir meteoroloji ağı kurmasına yardım edecek.

https://www.engadget.com/nasa-insight-mole-drill-mars-failure-122006403.html

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