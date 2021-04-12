Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede

PlayStation Mağazası'nın mart ayı istatistikleri paylaşıldı ve mart ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.
Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı"
PS5 tarafında listelere baktığımızda Amerika'da Call of Duty: Black Ops Cold War'un, Avrupa'da ise FIFA 21'in ilk sırada olduğunu görebiliyoruz. PlayStation 5 için GTA V her iki listenin de ilk onunda bulunmuyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan ve geliştiricilerden olumlu yorumlar alan It Takes Two'yu her iki listede de görebiliyoruz.
PlayStation 4 tarafına baktığımızda ise GTA V her iki bölgede de üçüncü sırada. PlayStation 4 tarafındaki ilk 10 oyuna baktığımızda ise son dönemde çıkmış oyunları göremiyoruz. Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.
PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- NBA 2K21
- It Takes Two
- Rainbow Six Siege
- Assassin’s Creed Valhalla
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Demon’s Souls
- FIFA 21
- Watch Dogs: Legion
PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- It Takes Two
- Rainbow Six Siege
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Assassin’s Creed Valhalla
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Mortal Kombat 11
- Demon’s Souls
PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K21
- Little Nightmares
- The Forest
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Call of Duty: Modern Warfare
- Friday the 13th: The Game
- Need for Speed Heat
PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto V
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- FIFA 21
- Little Nightmares
- NBA 2K21
- The Forest
- The Crew 2
- Battlefield V
Kaynakça https://www.vg247.com/2021/04/10/playstation-store-charts-march-2021/ https://blog.playstation.com/2021/04/09/playstation-store-march-2021-top-downloads/#sf244819054 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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