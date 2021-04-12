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    Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede

    PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Mart 2021 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyunlar belli oldu. Listeleri haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Nisan 2021, 09:32 (Güncellendi, 2 gün)
    4,4b
    4
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede
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    PlayStation Mağazası'nın mart ayı istatistikleri paylaşıldı ve mart ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı"

    PS5 tarafında listelere baktığımızda Amerika'da Call of Duty: Black Ops Cold War'un, Avrupa'da ise FIFA 21'in ilk sırada olduğunu görebiliyoruz. PlayStation 5 için GTA V her iki listenin de ilk onunda bulunmuyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan ve geliştiricilerden olumlu yorumlar alan It Takes Two'yu her iki listede de görebiliyoruz.

    PlayStation 4 tarafına baktığımızda ise GTA V her iki bölgede de üçüncü sırada. PlayStation 4 tarafındaki ilk 10 oyuna baktığımızda ise son dönemde çıkmış oyunları göremiyoruz. Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    3. NBA 2K21
    4. It Takes Two
    5. Rainbow Six Siege
    6. Assassin’s Creed Valhalla
    7. Crash Bandicoot 4: It’s About Time
    8. Demon’s Souls
    9. FIFA 21
    10. Watch Dogs: Legion

    PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

    1. FIFA 21
    2. Call of Duty: Black Ops Cold War
    3. It Takes Two
    4. Rainbow Six Siege
    5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    6. Crash Bandicoot 4: It’s About Time
    7. Assassin’s Creed Valhalla
    8. WRC 9 FIA World Rally Championship
    9. Mortal Kombat 11
    10. Demon’s Souls

     PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. Minecraft
    3. Grand Theft Auto V
    4. NBA 2K21
    5. Little Nightmares
    6. The Forest
    7. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    8. Call of Duty: Modern Warfare
    9. Friday the 13th: The Game
    10. Need for Speed Heat

    PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

    1. Minecraft
    2. Call of Duty: Black Ops Cold War
    3. Grand Theft Auto V
    4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    5. FIFA 21
    6. Little Nightmares
    7. NBA 2K21
    8. The Forest
    9. The Crew 2
    10. Battlefield V


    Kaynakça https://www.vg247.com/2021/04/10/playstation-store-charts-march-2021/ https://blog.playstation.com/2021/04/09/playstation-store-march-2021-top-downloads/#sf244819054
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheLuBu (Atari 2600 den Bugüne... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunlara bak. Listede doğru düzgün oyun yok. GTA 5 sene 2041 olur yine liste başı.
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fifa neden en çok indirilenlerde biliyor musunuz? Onlineda momentuma sinirlenip silenler daha sonra dayanamayıp geri yüklüyor 😁
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Demon's Souls ve Spider-Man bütün xbox oyunlarından daha kaliteli. Ayrıca gelmiş geçmiş en iyi, en başarılı çıkış oyunu
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    C Chillout 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ortalama oyun zevki ve oyun anlayışı cod ve fifa dan ibaret anlaşılan
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    En sonda fifa oynatcanız adama
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    spider man miles morales, dlc kalibresinde olmasına rağmen sırf ismiyle hala üst sıralarda.
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