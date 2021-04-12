Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede

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PlayStation Mağazası'nın mart ayı istatistikleri paylaşıldı ve mart ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı"

PS5 tarafında listelere baktığımızda Amerika'da Call of Duty: Black Ops Cold War'un, Avrupa'da ise FIFA 21'in ilk sırada olduğunu görebiliyoruz. PlayStation 5 için GTA V her iki listenin de ilk onunda bulunmuyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan ve geliştiricilerden olumlu yorumlar alan It Takes Two'yu her iki listede de görebiliyoruz.

PlayStation 4 tarafına baktığımızda ise GTA V her iki bölgede de üçüncü sırada. PlayStation 4 tarafındaki ilk 10 oyuna baktığımızda ise son dönemde çıkmış oyunları göremiyoruz. Listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 It Takes Two Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla Crash Bandicoot 4: It’s About Time Demon’s Souls FIFA 21 Watch Dogs: Legion

PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War It Takes Two Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Crash Bandicoot 4: It’s About Time Assassin’s Creed Valhalla WRC 9 FIA World Rally Championship Mortal Kombat 11 Demon’s Souls

PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4

Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft Grand Theft Auto V NBA 2K21 Little Nightmares The Forest Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Call of Duty: Modern Warfare Friday the 13th: The Game Need for Speed Heat

PS Store'da Mart Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege FIFA 21 Little Nightmares NBA 2K21 The Forest The Crew 2 Battlefield V

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