Zula kaç GB? İşte Zula sistem gereksinimleri (2023)

Türk oyun şirketi MadByte Games tarafından geliştirilen Zula, oyunseverler tarafından büyük ilgili görüyor. 2015'te yerli ve milli FPS oyunu olarak PC ekosistemine çıkış yapan Zula, Türkiye'den haritaları ve Türk karakterleriyle oldukça seviliyor. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar Zula kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Zula sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Zula sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör Zula, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Zula sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon R5 M320

Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon R5 M320 RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: 2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci Depolama: 8 GB

8 GB İşletim sistemi: Windows 7 (32 bit)

Windows 7 (32 bit) DirectX: DirectX 9 ve üzeri Önerilen sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: Intel HD Graphics 520 veya AMD Radeon R7 M260

Intel HD Graphics 520 veya AMD Radeon R7 M260 RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: 3.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

3.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci Depolama: 9.5 GB

9.5 GB İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 / Windows 8.1 / Windows 8 (32 bit)

Windows 10 / Windows 11 / Windows 8.1 / Windows 8 (32 bit) DirectX: DirectX 9 ve üzeri Zula kaç GB yer ve RAM ister 💿 Bilgisayarınıza Zula yüklemek için diskinizde 9.5 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca Zula'nın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 4 GB RAM önerilmektedir.

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Zula nasıl bir oyun ⚔ Tam Boyutta Gör Zula, bir first-person shooter oyunudur. Oyuncular, takım halinde veya tek başlarına oynayarak, çeşitli silahlar ve araçlar kullanarak diğer oyunculara karşı mücadele eder. Oyunun haritaları ve modları çeşitlidir ve oyuncuların hem grup hem de bireysel yeteneklerini test etmelerine izin verir. Ayrıca oyunun özellikleri arasında silah ve ekipman özelleştirme, ölüm maçları, ekipmanların kullanımı, çeşitli haritalar, çeşitli oyun modları, çeşitli oyun tarzları ve daha birçok detay bulunmaktadır.

Zula Hakkında 🎯 Tür Birinci Şahıs Nişancı (FPS) Geliştirici MadByte Games Çıkış Tarihi 22 Şubat 2015 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği ✅ Puan ⭐⭐⭐⭐ (4) Fiyat Ücretsiz

Zula indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayar ve laptopunuza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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Zula sistem gereksinimleri