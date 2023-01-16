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    Zula kaç GB? İşte Zula sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım Zula kaldırır mı diyenler için Zula sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta Zula oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:      
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    Türk oyun şirketi MadByte Games tarafından geliştirilen Zula, oyunseverler tarafından büyük ilgili görüyor. 2015'te yerli ve milli FPS oyunu olarak PC ekosistemine çıkış yapan Zula, Türkiye'den haritaları ve Türk karakterleriyle oldukça seviliyor. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar Zula kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Zula sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    Zula sistem gereksinimleri (PC) 📋

    zula pc sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Zula, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Zula sistem gereksinimleri 🔽

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon R5 M320
    • RAM: 2 GB
    • İşlemci: 2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
    • Depolama: 8 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7 (32 bit)
    • DirectX: DirectX 9 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: Intel HD Graphics 520 veya AMD Radeon R7 M260
    • RAM: 4 GB
    • İşlemci: 3.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
    • Depolama: 9.5 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 / Windows 8.1 / Windows 8 (32 bit)
    • DirectX: DirectX 9 ve üzeri

    Zula kaç GB yer ve RAM ister 💿

    Bilgisayarınıza Zula yüklemek için diskinizde 9.5 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca Zula'nın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 4 GB RAM önerilmektedir.

    Zula nasıl bir oyun ⚔

    zula oynanışı Tam Boyutta Gör
    Zula, bir first-person shooter oyunudur. Oyuncular, takım halinde veya tek başlarına oynayarak, çeşitli silahlar ve araçlar kullanarak diğer oyunculara karşı mücadele eder. Oyunun haritaları ve modları çeşitlidir ve oyuncuların hem grup hem de bireysel yeteneklerini test etmelerine izin verir.

    Ayrıca oyunun özellikleri arasında silah ve ekipman özelleştirme, ölüm maçları, ekipmanların kullanımı, çeşitli haritalar, çeşitli oyun modları, çeşitli oyun tarzları ve daha birçok detay bulunmaktadır. 

    Zula Hakkında 🎯
    Tür Birinci Şahıs Nişancı (FPS)
    Geliştirici MadByte Games
    Çıkış Tarihi 22 Şubat 2015
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐ (4)
    Fiyat Ücretsiz

    Zula indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayar ve laptopunuza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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