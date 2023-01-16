Zula kaç GB? İşte Zula sistem gereksinimleri (2023)

- Zula sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Zula kaç GB yer ve RAM ister 💿
- Zula nasıl bir oyun ⚔
- Zula Hakkında 🎯
- Yorumlar
Türk oyun şirketi MadByte Games tarafından geliştirilen Zula, oyunseverler tarafından büyük ilgili görüyor. 2015'te yerli ve milli FPS oyunu olarak PC ekosistemine çıkış yapan Zula, Türkiye'den haritaları ve Türk karakterleriyle oldukça seviliyor. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar Zula kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Zula sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
Zula sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon R5 M320
- RAM: 2 GB
- İşlemci: 2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
- Depolama: 8 GB
- İşletim sistemi: Windows 7 (32 bit)
- DirectX: DirectX 9 ve üzeri
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: Intel HD Graphics 520 veya AMD Radeon R7 M260
- RAM: 4 GB
- İşlemci: 3.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
- Depolama: 9.5 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 / Windows 8.1 / Windows 8 (32 bit)
- DirectX: DirectX 9 ve üzeri
Zula kaç GB yer ve RAM ister 💿
Bilgisayarınıza Zula yüklemek için diskinizde 9.5 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca Zula'nın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 4 GB RAM önerilmektedir.
Zula nasıl bir oyun ⚔
Ayrıca oyunun özellikleri arasında silah ve ekipman özelleştirme, ölüm maçları, ekipmanların kullanımı, çeşitli haritalar, çeşitli oyun modları, çeşitli oyun tarzları ve daha birçok detay bulunmaktadır.
|Tür
|Birinci Şahıs Nişancı (FPS)
|Geliştirici
|MadByte Games
|Çıkış Tarihi
|22 Şubat 2015
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|✅
|Puan
|⭐⭐⭐⭐ (4)
|Fiyat
|Ücretsiz
Zula indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayar ve laptopunuza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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