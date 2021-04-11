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    Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın PlayStation 5'te grafik ve performans modları olacağı açıklandı. Ayrıca oyunun haritası da IGN tarafından paylaşıldı.
    11 Nisan 2021, 21:30 (2 gün)
    2,3b
    2
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'dan yeni detaylar paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000"

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    Geçtiğimiz günlerde Resident Evil Village'ın yönetmeni Morimasa Sato ile bir röportaj yapıldı. Röportajda Morimasa Sato, oyunun PlayStation 5 versiyonu ile ilgili bazı detaylar paylaştı. Söylediğine göre oyun, PlayStation 5'te performans ve grafik modlarına sahiplik edecek. 

    Röportaj esnasında Morimasa Sato'ya Devil May Cry 5'e benzeyen performans ve grafik modları sunulup sunulmayacağı soruldu. Sato ise "Her oyuncu deneyimini tercihlerine göre optimize edebilecek. Buna olanak sağlayacağız." cevabını verdi. Sato ne yazık ki modlar hakkında ayrıntı paylaşmadı.

    Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı
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    Ayrıca IGN geçtiğimiz gün oyunun haritasını paylaştı. Öncelikle oyuna dair en ufak bir detay bile öğrenmek istemiyorum diyenlere bir spoiler uyarısı yapalım. Görsel direkt olarak oyunun içerisinden alınmış gibi duruyor ve direkt olarak haritayı detaylı göstermese de bölgeleri görmemizi sağlıyor. Yani aslında net bir spoiler yok ancak yine de uyarmakta fayda var.

    Haritada oyunun dört ana bölgesini gerebiliyoruz. Bu bölgeler: Castle Dimitresu'nun kendisi, Heisenberg's Factory, House Beneviento ve Moreau's Reservoir. Haritanın diğer kısımlarında ise yel değirmeni, asma köprü, değirmen ve kale gibi yerleri görebiliyoruz.

    Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. 



    Kaynakça https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-09-heres-a-look-at-resident-evil-villages-sprawling-map https://www.gamesradar.com/resident-evil-village-ps5-version-will-have-performance-and-graphic-modes/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hdmi @ 30 fps çıkışa ayarla takılmadan oyna !
    oyunun animasyonları zaten 15 FPS üzerine şekillendirilmiştir
    geri kalanı slow motion tekniği ile üretilmekte !
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu şu direkt kelimesi yerine doğrudan kelimesini kullanmak çok mu zor. Editör/yazarsınız sonuçta biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani kısaca 120fps yine yalan.

    Performans modunda çamur gibi grafiklerle 120, max ayarlarla 30-60 arası bir performans sunacak diye düşünüyorum.

    5700xt kadar bir gpu zaten. Pc de 1080p max max ayarlarda 5700xt 30fps e kadar düşüyor. Ps5 de aynı kalitede olsun olsun 60.
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    A Ahmetoyunbros 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ruzgarnufel
    Dmc 5 120fps modda çok güzel gözüküyor zaten.
    Ve şu ps5 e 5700XT demeyi bırakın yaw.
    Hem aynı mimari değil, hadi aynı mimari olsa ps5 çok daha yüksek kayar nokta performansına ve daha yüksek saat hızına sahip lütfen ya.😅
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