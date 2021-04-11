Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'dan yeni detaylar paylaşıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Resident Evil Village'ın yönetmeni Morimasa Sato ile bir röportaj yapıldı. Röportajda Morimasa Sato, oyunun PlayStation 5 versiyonu ile ilgili bazı detaylar paylaştı. Söylediğine göre oyun, PlayStation 5'te performans ve grafik modlarına sahiplik edecek.

Röportaj esnasında Morimasa Sato'ya Devil May Cry 5'e benzeyen performans ve grafik modları sunulup sunulmayacağı soruldu. Sato ise "Her oyuncu deneyimini tercihlerine göre optimize edebilecek. Buna olanak sağlayacağız." cevabını verdi. Sato ne yazık ki modlar hakkında ayrıntı paylaşmadı.

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Ayrıca IGN geçtiğimiz gün oyunun haritasını paylaştı. Öncelikle oyuna dair en ufak bir detay bile öğrenmek istemiyorum diyenlere bir spoiler uyarısı yapalım. Görsel direkt olarak oyunun içerisinden alınmış gibi duruyor ve direkt olarak haritayı detaylı göstermese de bölgeleri görmemizi sağlıyor. Yani aslında net bir spoiler yok ancak yine de uyarmakta fayda var.

Haritada oyunun dört ana bölgesini gerebiliyoruz. Bu bölgeler: Castle Dimitresu'nun kendisi, Heisenberg's Factory, House Beneviento ve Moreau's Reservoir. Haritanın diğer kısımlarında ise yel değirmeni, asma köprü, değirmen ve kale gibi yerleri görebiliyoruz.

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

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