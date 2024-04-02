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    Mart ayında en çok satılan otomobiller: Chery ilk 3'te

    Mart ayında otomobil satışları yüzde 9,9 artarak 87 bin adedin biraz üzerinde gerçekleşti. Peki geçen ay Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar:
    Mart ayında en çok satılan otomobiller: Chery ilk 3'te Tam Boyutta Gör
    Nisan ayına giriş yapmamızla birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının mart ayına yönelik karnesi de belli oldu. Buna göre, satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarak 109.828 adet oldu. Bu sayı, tüm zamanların en iyi mart ayı sonucu olarak kayıtlara geçti.

    Mart ayında otomobil satışları yüzde 9,9 artarak 87.071 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 22.757 adede düştü. Yılın ilk çeyreğinde ise toplam pazar yüzde 25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar yüzde 51,7 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Sedan gövde tipi ise 66.451 adet satış ile yüzde 28,5 pay elde etti.

    Ocak-Mart 2024 döneminde benzinli otomobil satışları 156.396 adetle yüzde 67 pay aldı. Dizeli geride bırakan hibrit otomobiller 33.131 adetle ikinci sırada.

    Elektrikli otomobiller ilk çeyrekte 15.556 adet satışla payını yüzde 7'nin üzerine yükseltmiş durumda. Bunlar arasında vergi dilimi düşük olan 160 kW altındaki elektrikli otomobiller yüzde 86,2 ile çoğunluğu oluşturuyor.

    Mart ayında en çok otomobil satan markalar🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 11.682
    2. Fiat 8.813
    3. Chery 6.011
    4. Peugeot 5.627
    5. Citroen 4.990
    6. Hyundai 4.762
    7. Citroen 4.579
    8. Toyota 4.182
    9. Volkswagen 3.561
    10. Dacia 3.526

    Mart ayında en çok satılan otomobiller🥇
    Sıra Marka Adet
    1. Fiat Egea Sedan 5.640
    2. Renault Clio 5.459
    3. Renault Megane Sedan 3.416
    4. Fiat Egea Cross 2.957
    5. Toyota Corolla 2.540
    6. Chery Tiggo 7 Pro 2.387
    7. Dacia Duster 2.347
    8. Citroen C4X 2.269
    9. Chery Tiggo 8 Pro 2.210
    10. Opel Corsa 2.196
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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