Tam Boyutta Gör Nisan ayına giriş yapmamızla birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının mart ayına yönelik karnesi de belli oldu. Buna göre, satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarak 109.828 adet oldu. Bu sayı, tüm zamanların en iyi mart ayı sonucu olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında otomobil satışları yüzde 9,9 artarak 87.071 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 22.757 adede düştü. Yılın ilk çeyreğinde ise toplam pazar yüzde 25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar yüzde 51,7 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Sedan gövde tipi ise 66.451 adet satış ile yüzde 28,5 pay elde etti.

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Ocak-Mart 2024 döneminde benzinli otomobil satışları 156.396 adetle yüzde 67 pay aldı. Dizeli geride bırakan hibrit otomobiller 33.131 adetle ikinci sırada.

Elektrikli otomobiller ilk çeyrekte 15.556 adet satışla payını yüzde 7'nin üzerine yükseltmiş durumda. Bunlar arasında vergi dilimi düşük olan 160 kW altındaki elektrikli otomobiller yüzde 86,2 ile çoğunluğu oluşturuyor.

Mart ayında en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Renault 11.682 2. Fiat 8.813 3. Chery 6.011 4. Peugeot 5.627 5. Citroen 4.990 6. Hyundai 4.762 7. Citroen 4.579 8. Toyota 4.182 9. Volkswagen 3.561 10. Dacia 3.526

Mart ayında en çok satılan otomobiller🥇 Sıra Marka Adet 1. Fiat Egea Sedan 5.640 2. Renault Clio 5.459 3. Renault Megane Sedan 3.416 4. Fiat Egea Cross 2.957 5. Toyota Corolla 2.540 6. Chery Tiggo 7 Pro 2.387 7. Dacia Duster 2.347 8. Citroen C4X 2.269 9. Chery Tiggo 8 Pro 2.210 10. Opel Corsa 2.196

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Mart ayında en çok satılan otomobiller: Chery ilk 3'te