Mart ayında en çok satılan otomobiller: Chery ilk 3'te

Mart ayında otomobil satışları yüzde 9,9 artarak 87.071 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 22.757 adede düştü. Yılın ilk çeyreğinde ise toplam pazar yüzde 25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar yüzde 51,7 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Sedan gövde tipi ise 66.451 adet satış ile yüzde 28,5 pay elde etti.
Ocak-Mart 2024 döneminde benzinli otomobil satışları 156.396 adetle yüzde 67 pay aldı. Dizeli geride bırakan hibrit otomobiller 33.131 adetle ikinci sırada.
Elektrikli otomobiller ilk çeyrekte 15.556 adet satışla payını yüzde 7'nin üzerine yükseltmiş durumda. Bunlar arasında vergi dilimi düşük olan 160 kW altındaki elektrikli otomobiller yüzde 86,2 ile çoğunluğu oluşturuyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|11.682
|2.
|Fiat
|8.813
|3.
|Chery
|6.011
|4.
|Peugeot
|5.627
|5.
|Citroen
|4.990
|6.
|Hyundai
|4.762
|7.
|Citroen
|4.579
|8.
|Toyota
|4.182
|9.
|Volkswagen
|3.561
|10.
|Dacia
|3.526
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|5.640
|2.
|Renault Clio
|5.459
|3.
|Renault Megane Sedan
|3.416
|4.
|Fiat Egea Cross
|2.957
|5.
|Toyota Corolla
|2.540
|6.
|Chery Tiggo 7 Pro
|2.387
|7.
|Dacia Duster
|2.347
|8.
|Citroen C4X
|2.269
|9.
|Chery Tiggo 8 Pro
|2.210
|10.
|Opel Corsa
|2.196
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...