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    Mart ayında ikinci el oto pazarında fiyatlar yüzde 4,3 arttı

    Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.
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    Mart ayında ikinci el oto pazarında fiyatlar yüzde 4,3 arttı Tam Boyutta Gör
    Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Mart 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 360 bin 458 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen senenin mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı.

    İlanı yayınlanan araçların yüzde 53’ü satıldı. Böylece 2023 yılı mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28'lik artışla 189 bin 643 adet satış gerçekleşti.

    Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi. Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

    Fiyatlar yüzde 4,3 arttı

    İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 663 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttığı gözlendi.

    İkinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu

    Mart ayında ikinci el oto pazarında fiyatlar yüzde 4,3 arttı
    Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Mart 2023'te en yüksek payı 118 bin 175 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

    Dizel otomobilleri, 63 bin 288 satışla benzinli ve 4 bin 102 adetle oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 486, ikinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu. Geçen yılın mart ayında 379 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

    Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 41’i C segmenti araçlardan oluştu. Geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, B-SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payının yüzde 4, D-SUV segmentinin payının yüzde 9 arttığı belirlendi.

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