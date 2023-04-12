Tam elektrikli BMW iX1 xDrive30 için ön rezervasyon başladı

- Yeni BMW iX1 xDrive30, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Teknolojik unsurlarla bezeli modern iç mekan
- İki e-motor ile dört tekerlekten çekiş özelliği
- Üst Düzey Premium Donanımlar Standart
- BMW X1 xDrive30e Plug-in Hybrid Türkiye’de ilk kez sunulacak
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Ön rezervasyon süreci başlayan modelle ilgili paylaşılan bültende fiyat belirtilmemiş ancak markanın resmi internet sitesinde araç oluşturmaya girdiğimizde X-Line donanım seviyesinin 2.248.413 TL olduğunu görmekteyiz. Bir üst seviyedeki M Sport donanımında ise 2.280.627 TL'lik anahtar teslim fiyatı karşımıza çıkıyor.
Yeni BMW iX1 xDrive30, özellikleriyle neler sunuyor❓
Üçüncü nesliyle daha büyük bir tasarıma kavuşan yeni BMW iX1 xDrive30; elektrikli mobiliteye vurgu yapan mavi detayları, 20 inç boyutuna varan jant seçenekleri ve X şeklindeki gövde çizgileriyle farklılaşıyor. Adaptif LED Farlar, BMW’nin imza tasarımı olan böbrek ızgaraları ve tüm gövdede yer verilen dikey çizgiler ile yeni BMW iX1 xDrive30’un; X modellerinde yer alan maceracı ruhuyla SAV duruşu destekleniyor.
Teknolojik unsurlarla bezeli modern iç mekan
BMW iDrive’ın en güncel yazılımıyla donatılan yeni BMW iX1 xDrive30’da ana ekran hem dokunmatik hem de ses ile kontrol edilebiliyor. İç mekanda yer alan geniş tabanlı dijitalleşme enstrümanları sayesinde fiziksel düğme ve kontrollerin sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. Katlanır arka koltuk sırtlıkları, bagaj kapasitesini artırmak için katlanabiliyor. Böylelikle 490 litre hacmindeki alan 1495 litreye kadar çıkabiliyor.
İki e-motor ile dört tekerlekten çekiş özelliği
Tamamen elektrikli BMW modelleri arasında premium kompakt sınıfta sunulan ilk dört tekerlekten çekiş sistemine sahip model olma özelliği taşıyan yeni BMW iX1 xDrive30, 313 beygir güç ve 494 Nm tork değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu teknik veriler ışığında yeni BMW iX1 xDrive30, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabiliyor.
Üst Düzey Premium Donanımlar Standart
X-Line ve M-Sport tasarım paketleriyle tercih edilebilen yeni BMW iX1 xDrive30, zengin standart donanım seviyesi ile beklentilerin üzerine çıkıyor. BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu Yeni BMW iX1 xDrive30’un standart donanımları arasında yer alıyor.
Yarı otonom sürüşe imkan sağlayan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece kamera görüntüsü yardımı ile park kolaylığı sunan Park Asistanı Plus donanımları ise lansmana özel her otomobilde bulunan donanımlar arasında yerini alıyor.
BMW X1 xDrive30e Plug-in Hybrid Türkiye’de ilk kez sunulacak
BMW’nin “The Power of Choice” yaklaşımı doğrultusunda, tamamen elektrikli yeni BMW iX1 xDrive30 modeline ek olarak 88 km’ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş menzili sunan ve 326 bg motor gücüne sahip X1 xDrive30e modeli de önümüzdeki günlerde ön rezervasyona açılıyor.
Dört çeker altyapısı ile BMW X1 xDrive30e modeli Plug-in Hybrid motoru sayesinde ortalamada 1-0.7 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken Sürüş Asistanı Professional ve Park Asistanı Plus gibi donanımları standart olarak sunarak üstün performans ve verimli sürüşü bir araya getiriyor.
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