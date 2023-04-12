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    Tam elektrikli BMW iX1 xDrive30 için ön rezervasyon başladı

    Markanın premium kompakt segmentteki ilk dört tekerlekten çekişli elektrikli aracı olan yeni BMW iX1 xDrive30, WLTP'ye göre 440 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 
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    Tam elektrikli BMW iX1 xDrive30 için ön rezervasyon başladı
    Alman otomotiv devi BMW, Türkiye'deki elektrikli araç ürün gamını yeni BMW iX1 xDrive30 ile genişletmeye hazırlanıyor. 440 km'ye (WLTP) kadar sürüş menzili sunan elektrikli crossover, yakında ülkemizde satışa sunulacak.

    Ön rezervasyon süreci başlayan modelle ilgili paylaşılan bültende fiyat belirtilmemiş ancak markanın resmi internet sitesinde araç oluşturmaya girdiğimizde X-Line donanım seviyesinin 2.248.413 TL olduğunu görmekteyiz. Bir üst seviyedeki M Sport donanımında ise 2.280.627 TL'lik anahtar teslim fiyatı karşımıza çıkıyor.

    Yeni BMW iX1 xDrive30, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Üçüncü nesliyle daha büyük bir tasarıma kavuşan yeni BMW iX1 xDrive30; elektrikli mobiliteye vurgu yapan mavi detayları, 20 inç boyutuna varan jant seçenekleri ve X şeklindeki gövde çizgileriyle farklılaşıyor. Adaptif LED Farlar, BMW’nin imza tasarımı olan böbrek ızgaraları ve tüm gövdede yer verilen dikey çizgiler ile yeni BMW iX1 xDrive30’un; X modellerinde yer alan maceracı ruhuyla SAV duruşu destekleniyor.

    Teknolojik unsurlarla bezeli modern iç mekan

    Tam elektrikli BMW iX1 xDrive30 için ön rezervasyon başladı
    Yüksek oturma pozisyonunu ve geniş iç hacmi sunan yeni BMW iX1 xDrive30’un ön konsolunu, 10,25 ile 10,7 inç büyüklüğündeki iki üniteden oluşan BMW Kavisli Ekran, yüzer kol dayama ve bu bölüme entegre edilmiş kontrol paneli domine ediyor. Böylelikle yeni BMW iX1 xDrive30 uzun yolculuklarda konforlu bir sürüşle birlikte, tüm sisteme ergonomik bir erişim imkânı tanıyor.

    BMW iDrive’ın en güncel yazılımıyla donatılan yeni BMW iX1 xDrive30’da ana ekran hem dokunmatik hem de ses ile kontrol edilebiliyor. İç mekanda yer alan geniş tabanlı dijitalleşme enstrümanları sayesinde fiziksel düğme ve kontrollerin sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. Katlanır arka koltuk sırtlıkları, bagaj kapasitesini artırmak için katlanabiliyor. Böylelikle 490 litre hacmindeki alan 1495 litreye kadar çıkabiliyor.

    İki e-motor ile dört tekerlekten çekiş özelliği

    Tamamen elektrikli BMW modelleri arasında premium kompakt sınıfta sunulan ilk dört tekerlekten çekiş sistemine sahip model olma özelliği taşıyan yeni BMW iX1 xDrive30, 313 beygir güç ve 494 Nm tork değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu teknik veriler ışığında yeni BMW iX1 xDrive30, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabiliyor.

    Tam elektrikli BMW iX1 xDrive30 için ön rezervasyon başladı Tam Boyutta Gör
    Beşinci jenerasyon eDrive altyapısı ile yeni BMW iX1 xDrive30, otomobilin zeminine konumlandırılmış yüksek voltajlı batarya ve yüksek verimli şarj teknolojisini içeriyor. Yeni BMW iX1 xDrive30 böylelikle tam şarjla 440 km’ye varan menzili kullanıcısına sunuyor. 130 kW DC Şarj gücü ile 29 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabilen araç, sadece 10 dakikalık şarj ile 120 km menzile sahip oluyor.

    Üst Düzey Premium Donanımlar Standart

    X-Line ve M-Sport tasarım paketleriyle tercih edilebilen yeni BMW iX1 xDrive30, zengin standart donanım seviyesi ile beklentilerin üzerine çıkıyor. BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu Yeni BMW iX1 xDrive30’un standart donanımları arasında yer alıyor.

    Yarı otonom sürüşe imkan sağlayan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece kamera görüntüsü yardımı ile park kolaylığı sunan Park Asistanı Plus donanımları ise lansmana özel her otomobilde bulunan donanımlar arasında yerini alıyor.

    BMW X1 xDrive30e Plug-in Hybrid Türkiye’de ilk kez sunulacak

    BMW’nin “The Power of Choice” yaklaşımı doğrultusunda, tamamen elektrikli yeni BMW iX1 xDrive30 modeline ek olarak 88 km’ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş menzili sunan ve 326 bg motor gücüne sahip X1 xDrive30e modeli de önümüzdeki günlerde ön rezervasyona açılıyor.

    Dört çeker altyapısı ile BMW X1 xDrive30e modeli Plug-in Hybrid motoru sayesinde ortalamada 1-0.7 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken Sürüş Asistanı Professional ve Park Asistanı Plus gibi donanımları standart olarak sunarak üstün performans ve verimli sürüşü bir araya getiriyor.

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