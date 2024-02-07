Martı, ABD'li yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı: Yapay zekayla maliyetler düşecek!

Tam Boyutta Gör Yerli elektrikli scooter kiralama girişimi Martı, ABD merkezli yapay zeka şirketi Zoba’yı satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı. Martı, yapay zekadan destek alarak maliyetlerin düşmesini ve gelirlerin artmasını hedefliyor.

Zoba, ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard mezunları tarafından kuruldu. Boston merkezli şirket tarafından 2023’ün son çeyreğinde gerçekleştirilen pilot projede, Zoba yapay zekası sayesinde araçların sürüş sayısında artış sağlandı ve bu durum şirketin kârlılığına olumlu katkı sundu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarının gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabaları kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öktem, Zoba'nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu.

"Sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba'nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz."

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Martı, ABD'li yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı