Martı, ABD'li yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı: Yapay zekayla maliyetler düşecek!

Zoba, ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard mezunları tarafından kuruldu. Boston merkezli şirket tarafından 2023’ün son çeyreğinde gerçekleştirilen pilot projede, Zoba yapay zekası sayesinde araçların sürüş sayısında artış sağlandı ve bu durum şirketin kârlılığına olumlu katkı sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarının gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabaları kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Öktem, Zoba'nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu.
"Sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba'nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.