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    Martı, ABD'li yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı: Yapay zekayla maliyetler düşecek!

    Elektrikli scooter kiralama şirketi Zoba'yı satın aldığını duyurdu. Zoba'nın yapay zeka platformu sayesinde maliyetler düşürülecek ve gelirler artacak.          
    Martı, ABD'li yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı Tam Boyutta Gör
    Yerli elektrikli scooter kiralama girişimi Martı, ABD merkezli yapay zeka şirketi Zoba’yı satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı. Martı, yapay zekadan destek alarak maliyetlerin düşmesini ve gelirlerin artmasını hedefliyor.

    Zoba, ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard mezunları tarafından kuruldu. Boston merkezli şirket tarafından 2023’ün son çeyreğinde gerçekleştirilen pilot projede, Zoba yapay zekası sayesinde araçların sürüş sayısında artış sağlandı ve bu durum şirketin kârlılığına olumlu katkı sundu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarının gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabaları kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Öktem, Zoba'nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu.

    "Sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba'nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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