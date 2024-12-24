Elon Musk’ın hukuk müşaviri Martı Yönetim Kurulu’na katıldı

Elon Musk’ın sağ kolu Martı’da
Gelen bilgilere göre Elon Musk’ın baş müşaviri ve avukatlığını da üstlenen Alex Spiro, Martı Yönetim Kurulu’na katıldı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından da doğrulanan katılım, 2025 yılında şirketin ölçeklendirilmesi ve kârlılık hedefine ulaşılması adına yapıldı.
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine New York’ta savcı olarak başlayan Alex Spiro, uluslararası davalardaki başarıları ile biliniyor. Son zamanlarda X (Twitter) davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Alex Spiro, halihazırda Tesla’nın avukatlığını da yapıyor.
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