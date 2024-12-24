Elon Musk’ın hukuk müşaviri Martı Yönetim Kurulu’na katıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de ticari faaliyetlerine scooter kiralama hizmeti ile başlayan Martı, daha sonra devreye aldığı Martı TAG araç kiralama hizmeti ile adeta kıyameti koparmıştı. Korsan taşımacılık iddiasıyla mahkemeye verilen ve uygulamaya erişim engeli getirilen Martı TAG, yıl bitmeden lehine aldığı kararla yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

Elon Musk’ın sağ kolu Martı’da

Gelen bilgilere göre Elon Musk’ın baş müşaviri ve avukatlığını da üstlenen Alex Spiro, Martı Yönetim Kurulu’na katıldı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından da doğrulanan katılım, 2025 yılında şirketin ölçeklendirilmesi ve kârlılık hedefine ulaşılması adına yapıldı.

Mahkemeden Martı'ya erişim engeli kararı! 2 yıl önce eklendi

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine New York’ta savcı olarak başlayan Alex Spiro, uluslararası davalardaki başarıları ile biliniyor. Son zamanlarda X (Twitter) davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Alex Spiro, halihazırda Tesla’nın avukatlığını da yapıyor.

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