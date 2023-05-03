Tam Boyutta Gör New York Borsası’nda işlem gören ilk Türk şirketi olmaya hazırlanan Martı, bu başarısını çalışanlarıyla paylaşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre çalışanlara 200 milyon TL değerinde hisse verilecek.

Şirketin çalışanlara dağıttığı hisse opsiyonu miktarının, New York Borsası’nda halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağı açıklandı. Bu opsiyonların, Martı’nın halka açılmasından belirli bir süre sonra çalışanlar tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının. Türkiye adına böylesine tarihi bir adım atarken çalışanlarımızı unutamazdık. Birlikte yarattığımız eserden gurur duyuyoruz ama daha da önemlisi bu başarımızı çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi