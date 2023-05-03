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    Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi

    Yakın zamanda New York Borsası'nda halka arz olmaya hazırlanan Martı, çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse dağıttığını açıkladı. Martı, New York Borsası'nda işlem gören ilk türk şirketi olacak.
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    Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi Tam Boyutta Gör
    New York Borsası’nda işlem gören ilk Türk şirketi olmaya hazırlanan Martı, bu başarısını çalışanlarıyla paylaşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre çalışanlara 200 milyon TL değerinde hisse verilecek.

    Şirketin çalışanlara dağıttığı hisse opsiyonu miktarının, New York Borsası’nda halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağı açıklandı. Bu opsiyonların, Martı’nın halka açılmasından belirli bir süre sonra çalışanlar tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının. Türkiye adına böylesine tarihi bir adım atarken çalışanlarımızı unutamazdık. Birlikte yarattığımız eserden gurur duyuyoruz ama daha da önemlisi bu başarımızı çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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