Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı

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Marvel için hazırlanan sinematik evren bildiğiniz gibi Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile biraz daha genişleyecek. Bu dizilerden biri olan Hawkeye'dan da yeni görüntüler geçtiğimiz saatelrde paylaşıldı.

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Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

Çekimleri devam dizinin set görsellerine baktığımızda Kate Bishop ve Clint Barton karakterini yani iki farklı Hawkeye'ı görebiliyoruz. Ayrıca görsellerin de çok net bir şekilde çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriyi andırdığını söyleyebiliriz.

Dizinin çekimlerinin yakında bitirilmesi ve bu yıl içerisinde de Disney Plus üzerinden yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrolünde Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld bulunuyor. Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Black Widow'u konumundaki Florence Pugh da bu dizide bulunacak.

Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/hawkeye-show-set-images-kate-bishop-car-stunt/

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