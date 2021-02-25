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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı

    Marvel'ın yeni dizisi Hawkeye'ın setinden Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld'in olduğu yeni görüntüler paylaşıldı. Dizi 2021 yılında Disney+'ta yayınlanacak.
    25 Şubat 2021, 10:00 (1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı
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    Marvel için hazırlanan sinematik evren bildiğiniz gibi Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile biraz daha genişleyecek. Bu dizilerden biri olan Hawkeye'dan da yeni görüntüler geçtiğimiz saatelrde paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Rick and Morty yazarları 7. sezon çalışmalarına başladı"

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    Çekimleri devam dizinin set görsellerine baktığımızda Kate Bishop ve Clint Barton karakterini yani iki farklı Hawkeye'ı görebiliyoruz. Ayrıca görsellerin de çok net bir şekilde çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriyi andırdığını söyleyebiliriz.

    Dizinin çekimlerinin yakında bitirilmesi ve bu yıl içerisinde de Disney Plus üzerinden yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrolünde Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld bulunuyor. Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Black Widow'u konumundaki Florence Pugh da bu dizide bulunacak.

    Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/hawkeye-show-set-images-kate-bishop-car-stunt/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    MPT-76 (Yahya Akça) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hailee Steinfeld'in oyunculuğunu beğenmiyorum. Bu aralar çok revaçta olduğu için tercih edildiğini düşünüyorum kendisinin.
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence güzel bir dizi olacak.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım bu diziyle hakettiği değeri görebilir ??
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok heyecanlı, tam bir bilim kurgu. 1400 lerde kullanılan okuyla 2000 lerde nasıl dünyayı kurtaracak merakla bekliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mahmut716 (mahmut öz) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Thanos 'la savaşmayacak tabi ... kendince üç beş hırsızı, suçluyu pataklayacak
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