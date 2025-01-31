Ata Demirer'in Netflix yapımı dizisi Bir İhtimal Daha Var'dan ilk fragman geldi

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Türkiye yapımı dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, 2025'te de çok sayıda yerli diziyi izleyici ile buluşturacak. Bu yıl Netflix'te yayınlanacak yerli dizilerden biri de Ata Demirer öncülüğünde hazırlanan Bir İhtimal Daha Var olacak. Ünlü komedyenin başrolünü üstlendiği dizi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınlandı.

Deniz Akçay'ın yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği dizide Ata Demirer, spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa'ya hayat veriyor. Son dönemde kuponları tutmayan İsa kariyerinde krize girdiği bir dönemde, yakın zamanda ölmüş bir adamın ruhu tarafından ziyaret ediliyor. Bu beklenmedik gelişme, İsa'yı trajikomik bir yolculuğa sürüklüyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar gibi isimler eşlik ediyor.

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Bir İhtimal Daha Var, Bu Yıl Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

Bir İhtimal Daha Var için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı ama 2025 bitmeden ekrana geleceği biliniyor. Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

"Biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu…

Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur. İsa tüm umutlarını kaybetmişken, karşısına ünlü iş adamı Refik çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ama ortada ufak bir sorun vardır: Refik’in ölü olması. Altüst olmuş hayatına giren Refik’in ruhu İsa’ya bir çıkış yolu sunarken İsa, Refik’i kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır."

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Ata Demirer'in Netflix yapımı dizisinden ilk fragman yayınlandı