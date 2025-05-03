Hawkeye'ın 2. sezonu şüpheli hâle geldi; Marvel önemli bir değişikliğe gidebilir

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'nde Hawkeye karakterine hayat veren Jeremy Renner, bu hafta bir podcast'e katıldı. Bu podcast'te Marvel'daki geleceğine de değinen Renner, Hawkeye dizisinin 2. sezonunda rol almayacağını açıkladı.

Marvel'ın 2. sezon için kendisine ilk sezonda aldığı paranın yarısını teklif ettiğini söyleyen Renner, bu teklifi reddettiğini belirtti. Hawkeye'ı canlandıran oyuncudan böyle bir açıklama gelmesi, normalde 2. sezonu çekilecek olan Hawkeye dizisi için yolun sonuna gelinmiş olabileceğini düşündürdü. Ama bu açıklamadan kısa süre sonra kulislerde ilginç bir iddia dolaşmaya başladı. Söylentiye göre Marvel, diziyi Jeremy Renner olmadan devam ettirmeyi düşünüyor.

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Hawkeye'ın 2. Sezonu Kate Bishop Karakterine Odaklanabilir

2021 yılında ekrana gelen Hawkeye dizisinin başrolünde Jeremy Renner olsa da Hailee Steinfeld'in hayat verdiği Kate Bishop da dizide neredeyse onun kadar büyük bir role sahipti. Çizgi romanlarda Hawkeye'ın yerini alan karakter olan Kate Bishop, bu diziyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edilmiş oldu. Şimdi o karakterin Hawkeye'ın yerini alması gündemde. İddiaya göre Marvel, Hawkeye'ın 2. sezonunu Jeremy Renner olmadan çekecek ve bu kez hikâyenin merkezine Kate Bishop'ı koyacak. Böylece MCU'da bir rol daha yeni nesile devredilmiş olacak.

Marvel henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Hailee Steinfeld'in hayat verdiği Kate Bishop karakterinin Marvel'ın gelecek planları arasında önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Bu yüzden bu iddianın doğru çıkması çok da sürpriz olmaz. Şimdi asıl soru, Marvel hayranlarının Hawkeye'sız bir Hawkeye dizisine sıcak bakıp bakmayacağı.

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