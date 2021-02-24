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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty yazarları 7. sezon çalışmalarına başladı

    Rick and Morty senaristleri şimdiden yedinci sezonun senaryosunu hazırlamaya başladı. Dizinin beşinci sezonunun da yakında yayınlanması bekleniyor.
    24 Şubat 2021, 10:53 (Güncellendi, 2 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rick and Morty yazarları 7. sezon çalışmalarına başladı
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    Son yılların en popüler dizilerinden olan Rick and Morty için gelecek parlak görünüyor. Dizinin yazarları daha beşinci sezon yayınlanmadan yedinci sezon için hazırlıklara başlamış durumda. Rick and Morty daha uzun yıllar ekranlarda kalacak gibi.

    Twitter üzerinden paylaşım yapan senarist Alex Rubens,"Rick and Morty'nin 7. sezonunu yazmaya başladığımızı söylememe izin var mı? (yoksa yazmaya başlamadık)" ifadelerini kullandı.

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    Rick and Morty'nin beşinci sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı. Yapımcı ve yazar Scott Marder, gelecek sezonlarla ilgili,"Beşinci sezonda epik bir şeyler olacacak. Hayranlar şaşırıp kalacak. Şu anda üzerinde çalıştığımız şeyler gerçekten de inanılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

    İlginç mizah tarzı, etkileyici bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonları yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu ve ABD'de de TV'nin en popüler komedisi olmayı başardı.

    Rick and Morty yazarları 7. sezon çalışmalarına başladı
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    Yayıncı kanal Adult Swim, üçüncü sezonun ardından tam 70 yeni Rick and Morty bölümü için onay vermişti. Yani 10. sezonu kadar dizinin önü açık görünüyor. Yapımcılar Dan Harmon ve Justin Roiland, uzun süreli onay aldıktan sonra dizinin geleceğini daha rahat planlayabildiklerini söylemişti.

    Rick and Morty son olarak dördüncü sezonuyla geçtiğimiz yıl ekranlara gelmişti. Beşinci sezonun da yakında yayınlanması bekleniyor ancak henüz resmi bir bilgi gelmedi. 



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    haktan24 2 gün ( Mesaj Silindi )
    netflix de toplam 4 sezon mevcut ve ben buraya kadar izledim suan piyasada 5 ve 6 sezon lar mevcut mu bilgilendirirseniz sevinirim ?
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    M matador_mirkhan 1 gün ( Mesaj Silindi ) haktan24
    4’ten sonrası yok
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şu sansürü ve bipi kaldırırlar inşallah hiç izleyesi gelmiyor insanın
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    C Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım görsel yanlış eklenmiş.
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