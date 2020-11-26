Marvel's Avengers geliştirme maliyetini bile kazanamamış; şirket hâlâ kâra geçmeyi bekliyor

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Crystal Dynamics'in yaptığı Marvel's Avengers birkaç ay önce yayınlandı ancak ne yazık ki pek beğenilen bir oyun olmadı.

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Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı

Avengers markasına dair her şeyin fazlasıyla sattığı bir dönemde çıkmasına rağmen istenilen satış sayısına ve oyuncu sayısına ulaşamayan Marvel's Avengers'ın, geçtiğimiz haftalarda şirketi 48 milyon dolarlık bir zarara soktuğu açıklanmıştı. Şimdi ise şirketin yaptığı açıklamaya göre oyun hala geliştirme sürecinde harcanan parayı kazanabilmiş değil.

Şirket, bu başarısızlığı çoğunlukla oyunun Covid-19 salgınında yayınlanmasına ve istedikleri gibi reklam çalışması yapamalarına bağlıyor. Genel olarak oyuncu tarafına baktığımızda ise oyuncuların Marvel's Avengers'ı bir servis oyunu olmasından dolayı sevmediğini görebiliyoruz.

Şirket ayrıca bu durumu telafi edebileceklerini ve önümüzdeki süreçte oyundan daha fazla kazanıp kâra geçebileceklerini düşünüyor. Özellikle Kate Bishop DLC'sinin çıkması ile birlikte oyuncu sayısında bir artış yaşanacağı ve oyuncuların oyuna geri döneceği düşünülüyor.

Umuyoruz karşımıza kısa bir süre içinde daha başarılı bir oyun çıkar ve oyuncular parasının karşılığını alabilir.

https://www.pcgamer.com/marvels-avengers-still-hasnt-earned-back-its-own-development-costs/

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