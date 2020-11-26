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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel's Avengers geliştirme maliyetini bile kazanamamış; şirket hâlâ kâra geçmeyi bekliyor

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan ancak ne yazık ki oyuncuların pek sevemediği bir yapıma evrilen Marvel's Avengers, oyuncular gibi Square Enix'i de üzüyor.
    2 sa.
    607
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel's Avengers geliştirme maliyetini bile kazanamamış; şirket hâlâ kâra geçmeyi bekliyor
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Crystal Dynamics'in yaptığı Marvel's Avengers birkaç ay önce yayınlandı ancak ne yazık ki pek beğenilen bir oyun olmadı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor"

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    Avengers markasına dair her şeyin fazlasıyla sattığı bir dönemde çıkmasına rağmen istenilen satış sayısına ve oyuncu sayısına ulaşamayan Marvel's Avengers'ın, geçtiğimiz haftalarda şirketi 48 milyon dolarlık bir zarara soktuğu açıklanmıştı. Şimdi ise şirketin yaptığı açıklamaya göre oyun hala geliştirme sürecinde harcanan parayı kazanabilmiş değil.

    Şirket, bu başarısızlığı çoğunlukla oyunun Covid-19 salgınında yayınlanmasına ve istedikleri gibi reklam çalışması yapamalarına bağlıyor. Genel olarak oyuncu tarafına baktığımızda ise oyuncuların Marvel's Avengers'ı bir servis oyunu olmasından dolayı sevmediğini görebiliyoruz.

    Şirket ayrıca bu durumu telafi edebileceklerini ve önümüzdeki süreçte oyundan daha fazla kazanıp kâra geçebileceklerini düşünüyor. Özellikle Kate Bishop DLC'sinin çıkması ile birlikte oyuncu sayısında bir artış yaşanacağı ve oyuncuların oyuna geri döneceği düşünülüyor.

    Umuyoruz karşımıza kısa bir süre içinde daha başarılı bir oyun çıkar ve oyuncular parasının karşılığını alabilir.



    https://www.pcgamer.com/marvels-avengers-still-hasnt-earned-back-its-own-development-costs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sevindim artık oyuncuları soymaya yönelik oyun yaparken düşünürler
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Film üzerinden oyun prim yapar dediler ama olmadı. İnsan oynarken filmlerdeki yüzleri arıyor haliyle.
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    barabarabarbara 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    elinizde böyle karakterler varken böyle bir oyun nasıl yapabiliyorlar anlamıyorum iron man gibi bir karakterin hala batman ve spiderman kalitesinde oyunu olmaması üzücü
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Süperkahramanlı loolshooter oyun." Bu cümle tek başına anlatıyor meseleyi.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç Covid ayağı yapmasınlar. Oyun satışları, oynama süreleri zirve yaptı bu dönemde. Herkes evine kapandı sonuçta. Bildiğin oyun kötü. 5dk gameplay izlense hatta trailer izlense gayet belli ediyor.
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    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dediklerinizin hepsine katılıyorum yalnız oyunculara benzetme durumu mümkün değil eğer film antlaşmalarında böyle bir madde yoksa.Madde olmadan tüm ekibi benzetirlerse ya oyunculara oyunun maliyetinin yarısı kadar para ödemeleri gerekir yada telif hakkı davaları olur.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reçete; oyunu f2p yap, aptal saptal mantık dışı şeyleri oyundan at (hulk a kas, kaburga almak geliştirmek vb.) elindeki karakterlerin özelliklerine, güçlerine göre hasar vermeyi ayarla, ironman, cap, bw gibi kıyafeti normalde de değişen karakterlere kozmetik ürün sat. Hulk a hawaii gömleği giydirme! Bw ile Thor aynı düşmana aynı şekilde hasar verip aynı şekilde hasar almasın. Bw un zorlandığı yerde Thor tek hareketiyle hepsini yok eder. Server kutusunu hulk bir vurmaya parçalar. Böyle basit hatalar yapma. Vere en önemlisi karakterleri filmlerdeki oyunculara, ekipmanlara daha çok benzet ÇR benzerliği bu raddede iş görmez. İronman kaskı filmdeki gibi olmalı oyundaki Çin malı çakması gibi görünüyor.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sevindim artık oyuncuları soymaya yönelik oyun yaparken düşünürler
    Yanıtla +8
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi oyuna girdim ne bileyim yok 30dk dayanamadım. Bi şeyler olmamış
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    Yanfo (Yavuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm servis oyunları bir gün f2p olmayı tadacaktır.
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    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha verdikleri trailerden belliydi zaten
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    607 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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