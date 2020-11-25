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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor

    Başlangıçta daha çok korku oyunu diyebileceğimiz ancak sonrasında ufak bir tür değişikliğine gidilen Metro serisinin yeni oyunu yolda. Ayrıca Metro Exodus da yeni nesil konsollara geliyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor
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    İlk oyunu 2010 yılında yayınlanan ve Dmitry Glukhovsky'nin aynı isimli romanından uyarlanan Metro serisinin yeni oyunu duyuruldu. Ayrıca Metro Exodus için güzel bir haber verildi.

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    Metro serisinin 10. yılı şerefine seri için yeni haberler paylaşıldı. Öncelikle geçtiğimiz yıl yayınlanan ve yılın önemli oyunlarından biri olan Metro Exodus'un yeni nesil için de yayınlanacağı açıklandı. Oyunun yeni nesil sürümü yüksek kare hızı, artırılmış çözünürlük, kısaltılmış yükleme süreleri ve ray tracing desteği ile yayınlanacak ve Xbox One'da veya PlayStation 4'te oyuna sahip olanlar ücretsiz bir şekilde oyununu yeni nesil için yükseltebilecek. Net bir tarih yok ancak 2021'de yayınlanacağı biliniyor. 

    4A Games'in açıkladığı en güzel haber ise şu anda geliştirme aşamasında olan serinin yeni oyunu. Ne yazık ki oyun ile ilgili çok fazla detay paylaşılmadı ancak oyunun PlayStation 5, Xbox Series ve PC için geleceği onaylandı. Son olarak da oyunun yeni neslin tüm özelliklerini kullanacağı söylendi. 

    Son olarak da 4A Games, Metro evrenin geçen çok oyunculu bir oyun üzerinde Saber Interactive ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Ancak bu çalışmalarının hikaye odaklı oyunlarını etkilemeyeceğini söylediler.



    https://www.gematsu.com/2020/11/metro-exodus-coming-to-ps5-xbox-series-in-2021-new-metro-game-in-development-for-ps5-xbox-series-and-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    11 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ambarad (Oğuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilmem kaçıncı kez Metro maratonuna çıkmışken, şu an Exodus'un sonlarına yaklaşmışken, bu haber ilaç gibi geldi. Hayatımda yer eden nadir serilerden biri Metro.
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    shadymarsh (Halim Samet) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım yeni oyunda karakter konuşur ya, cidden Metro serisinin en büyük eksiklerinden.
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    canguler917 (can guler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) shadymarsh
    eksiklik değil, tarz.
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