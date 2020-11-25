Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor

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İlk oyunu 2010 yılında yayınlanan ve Dmitry Glukhovsky'nin aynı isimli romanından uyarlanan Metro serisinin yeni oyunu duyuruldu. Ayrıca Metro Exodus için güzel bir haber verildi.

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Metro serisinin 10. yılı şerefine seri için yeni haberler paylaşıldı. Öncelikle geçtiğimiz yıl yayınlanan ve yılın önemli oyunlarından biri olan Metro Exodus'un yeni nesil için de yayınlanacağı açıklandı. Oyunun yeni nesil sürümü yüksek kare hızı, artırılmış çözünürlük, kısaltılmış yükleme süreleri ve ray tracing desteği ile yayınlanacak ve Xbox One'da veya PlayStation 4'te oyuna sahip olanlar ücretsiz bir şekilde oyununu yeni nesil için yükseltebilecek. Net bir tarih yok ancak 2021'de yayınlanacağı biliniyor.

4A Games'in açıkladığı en güzel haber ise şu anda geliştirme aşamasında olan serinin yeni oyunu. Ne yazık ki oyun ile ilgili çok fazla detay paylaşılmadı ancak oyunun PlayStation 5, Xbox Series ve PC için geleceği onaylandı. Son olarak da oyunun yeni neslin tüm özelliklerini kullanacağı söylendi.

Son olarak da 4A Games, Metro evrenin geçen çok oyunculu bir oyun üzerinde Saber Interactive ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Ancak bu çalışmalarının hikaye odaklı oyunlarını etkilemeyeceğini söylediler.

https://www.gematsu.com/2020/11/metro-exodus-coming-to-ps5-xbox-series-in-2021-new-metro-game-in-development-for-ps5-xbox-series-and-pc

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