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    Doğrulandı: Marvel's Wolverine tanıdık bir evrende geçecek

    Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Wolverine için geri sayım başladı. Spider-Man 2'nin yönetmeni Bryan Intihar, oyun hakkında bir bilgiyi daha doğruladı. 

    Marvel's Wolverine için geri sayım! Bir bilgi daha doğrulandı Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi özellikle Spider-Man oyunları ile tanıdığımız Insomniac Games, PS5 özelinde yeni bir Wolverine oyunu üzerinde çalışıyor. Öyle ki yaklaşık iki yıl önce duyurulan Marvel's Wolverine, serinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ancak o zamandan bu yana Sony'de sessizlik sürüyor. Bugün ise Spider-Man 2'nin yönetmeni Bryan Intihar, yaklaşmakta olan oyun hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

    Marvel's Wolverine Spider-Man 2 ile aynı evrende geçecek

    Kaçıranlar için Insomniac Games, Marvel's Wolverine'in duyurusunu 2021 yılında Spider-Man 2 oyunuyla birlikte yaptı. O dönemde ise yapımın çok erken geliştirme sürecinde olduğu belirtilmişti. Bu aşamada Spider-Man 2 halihazırda oyuncular ile buluşurken, Insomniac şemsiyesi altında geliştririlen iki oyunun aynı evrende geçeceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı ancak bunlar doğrulanmıştı.

    Bugün ise Kinda Funny Games ile yaptığı röportajda konuşan Spider-Man 2'nin kreatif direktörü Bryan Intihar, ''her iki oyunun da 1048. evrende geçtiğini'' doğruladı. Bu da Wolverine ve Örümcek Adam hikayelerinde ortak noktalar olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca daha önce Insomniac, ''son teknoloji bir oyun olacağı" ve "duygusal bir anlatı" içereceğini söylemişti. Marvel's Wolverine hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yakın gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

    Marvel's Wolverine çıkış tarihi ne zaman?

    Marvel's Wolverine için söylenen çıkış tarihi 2024 yılı sonbaharı olarak belirtiliyor. Ancak Spider-Man 2'nin halihazırda çıkış yaptığını düşünürsek, çalışmalar hızlanmış olabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 35 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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