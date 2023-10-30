Doğrulandı: Marvel's Wolverine tanıdık bir evrende geçecek

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Bildiğiniz gibi özellikle Spider-Man oyunları ile tanıdığımız Insomniac Games, PS5 özelinde yeni bir Wolverine oyunu üzerinde çalışıyor. Öyle ki yaklaşık iki yıl önce duyurulan Marvel's Wolverine, serinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ancak o zamandan bu yana Sony'de sessizlik sürüyor. Bugün ise Spider-Man 2'nin yönetmeni Bryan Intihar, yaklaşmakta olan oyun hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

Marvel's Wolverine Spider-Man 2 ile aynı evrende geçecek

Kaçıranlar için Insomniac Games, Marvel's Wolverine'in duyurusunu 2021 yılında Spider-Man 2 oyunuyla birlikte yaptı. O dönemde ise yapımın çok erken geliştirme sürecinde olduğu belirtilmişti. Bu aşamada Spider-Man 2 halihazırda oyuncular ile buluşurken, Insomniac şemsiyesi altında geliştririlen iki oyunun aynı evrende geçeceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı ancak bunlar doğrulanmıştı.

Bugün ise Kinda Funny Games ile yaptığı röportajda konuşan Spider-Man 2'nin kreatif direktörü Bryan Intihar, ''her iki oyunun da 1048. evrende geçtiğini'' doğruladı. Bu da Wolverine ve Örümcek Adam hikayelerinde ortak noktalar olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca daha önce Insomniac, ''son teknoloji bir oyun olacağı" ve "duygusal bir anlatı" içereceğini söylemişti. Marvel's Wolverine hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yakın gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Marvel's Wolverine çıkış tarihi ne zaman?

Marvel's Wolverine için söylenen çıkış tarihi 2024 yılı sonbaharı olarak belirtiliyor. Ancak Spider-Man 2'nin halihazırda çıkış yaptığını düşünürsek, çalışmalar hızlanmış olabilir.

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