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    FTX borsasına MASAK kıskacı

    FTX borsasının batışı geride binlerce mağdur bırakırken MASAK birimi de harekete geçti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra adli mercilerle paylaşılacak.      
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    FTX Tam Boyutta Gör
    Binlerce yatırımcıyı mağdur ederek 10 milyar dolar ile batan, üzerine siber saldırıya uğrayıp kalan 400 milyon dolarını da kaptıran FTX borsası piyasadan silindi. Geriye ise pek çok kirli dosyası ve soruşturmalar kaldı. Borsaya bir soruşturma da MASAK açıyor.

    MASAK batış olayına el koydu

    Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından yapılan açıklamaya göre FTX borsasının ülkemizdeki ilişkili olan yükümlüleri daha haberler gündeme gelmeden önce inceleme altındaydı ve gerekli tedbirler ivedilikle alındı.

    Bu çerçevede gerçek ve tüzel kişilerin bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler ilgili kanun maddesi kapsamında askıya alındı. İnceleme neticelendikten sonra ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacak.

    Bilindiği üzere Thodex ve Vebitcoin gibi facialardan sonra MASAK birimi kripto para borsalarını mercek altına almıştı. Açıklamadan FTX TR borsasının işlemlerinin askıya alındığı anlaşılıyor. Borsa bir süredir yatırımcılara paralarını geri ödüyordu. Bu süreçte bir kesinti olacak mı merak konusu.

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