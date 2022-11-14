FTX borsasına MASAK kıskacı

MASAK batış olayına el koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından yapılan açıklamaya göre FTX borsasının ülkemizdeki ilişkili olan yükümlüleri daha haberler gündeme gelmeden önce inceleme altındaydı ve gerekli tedbirler ivedilikle alındı.
Bu çerçevede gerçek ve tüzel kişilerin bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler ilgili kanun maddesi kapsamında askıya alındı. İnceleme neticelendikten sonra ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacak.
Bilindiği üzere Thodex ve Vebitcoin gibi facialardan sonra MASAK birimi kripto para borsalarını mercek altına almıştı. Açıklamadan FTX TR borsasının işlemlerinin askıya alındığı anlaşılıyor. Borsa bir süredir yatırımcılara paralarını geri ödüyordu. Bu süreçte bir kesinti olacak mı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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