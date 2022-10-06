Pandemi döneminde maske takmayanlara verilen cezalar siliniyor

Tam Boyutta Gör KYK faizlerinin silinmesi, 2 bin TL’ye kadar icra borçlarını silinmesi gibi maddelerin yer aldığı torba kanun teklifi yarın TBMM’ye sunulacak. 52 maddelik torba kanun teklifinde maske yasağıyla ilgili bir madde de bulunuyor.

KYK faizlerinin silinmesi, 2 bin TL’ye kadar icra borçlarını silinmesi gibi maddelerin yer aldığı torba kanun teklifi yarın TBMM’ye sunulacak. 52 maddelik torba kanun teklifinde maske yasağıyla ilgili bir madde de bulunuyor.

Torba kanundaki bir maddeye göre salgı döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek. Kanun teklifinin ilgili maddesi TBMM’de kabul edilirse, cezasını ödemeyen vatandaşların cezası silinmiş olacak

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Maske yasağına uymayanlar için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre “Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlere uymamak” suçundan dolayı 900 TL idari para cezası kesilmişti.

TBMM’ye sunulacak kanun teklifinde ayrıca işverenlerin çalışanlara yapacakları elektrik ve doğal gaz desteği gideri desteklerinin bin liraya kadar olan kısmının gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulması maddesi yer alıyor. İki bin TL’ye kadarki icra borçlarının silinmesi ve ihracatçıya çifte pasaport verilmesi de torba yasada olacak.

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