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    Master & Dynamic yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu

    Kulaklık ve ses aksesuarları üreticisi Master & Dynamic, MW07 GO ve MW07 PLUS adını verdiği iki yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. İşte cihazların özellikleri.
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    Çevre Birimleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Master & Dynamic yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu
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    Birçok kablosuz kulaklık modelindeki dezavantaj, boyutları nedeniyle çok iyi ses kalitesi sunmamaları diyebiliriz. Ancak bu duruma meydan okuyan şirketlerden biri olan Master & Dynamic, iki yeni kablosuz kulaklık modelini (kulak içi) piyasaya sürdü.

    Fiyat etiketleri düşündürüyor

    Eğer kulaklıklarla ilgiliyseniz ve günlük hayatınızın vazgeçilmez aksesuarlarından biriyse, Master & Dynamic'in MW07 ürün serisinde iki model daha eklediğini sizlere duyuralım. Yeni kulaklık modelleri MW07 GO ve MW07 PLUS olarak isimlendirilmiş.

    MW07 GO modelinden başlayacak olursak, bu kulaklık akif kullanıcılar için tasarlanmış diyebiliriz. Şirket daha küçük ve hafif olarak tasarladığı bu kablosuz kulaklığı, kullanıcıların örneğin spor salonunda kolaylıkla kullanabileceklerini belirtiyor. Ayrıca IPX6 sertifikasına sahip ve bu da cihazın ter ve suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor. MW07 GO'nun fiyat etiketinin ise 199 dolar olduğunu belirtmemiz gerek.

    Master & Dynamic yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu
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    MW07 PLUS versiyonuna gelirsek, bu kulaklık premium model olarak lanse ediliyor. Şarj aparatıyla birlikte toplam 40 saate kadar bir kullanım ömrü sunan cihaz, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Diğer modele oranlar çok daha kaliteli bir ses sunması için tasarlanmış bu modelin satış fiyatı ise 299 dolar olarak belirlendi.



    https://blog.masterdynamic.com/article/introducing-the-mw07-plus-true-wireless-earphones/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    renega 50 dk.
    aptx? aptx hd? acc? yonga seti? tek donanım bilgisi ip6x ve bluetooth 5.0 mı?
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