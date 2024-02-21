Masters of the Air izlenme rakamlarıyla Apple'ın yüzünü güldürdü

Apple TV+'ın bugüne kadar imza attığı en dikkat çekici yapımlardan biri olan Masters of the Air, 26 Ocak'ta izleyici ile buluştu. Band of Brothers ve The Pacific'in devamı niteliğinde olan dokuz bölümlük bu mini dizi, çok sevilen Band of Brothers ile aynı ekibin elinden çıkmasının da etkisiyle izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki Masters of the Air, Apple TV+'ın bugüne kadar en iyi çıkış yapan orijinal dizisi oldu. Daha önce hiçbir Apple TV+ dizisi ilk sezonunda bu kadar izleyici çekmemişti..
Apple tarafından yapılan bu açıklama, Masters of the Air'ın; Foundation, Severance, Silo, Monarch: Legacy of Monsters gibi ses getiren yapımlardan bile daha iyi çıkış yaptığını gösteriyor.
Masters of the Air'ın bu başarısı, Apple TV+'taki diğer içerikleri de yukarı çekti. Masters of the Air'ı izlemek için Apple TV+'ı ziyaret eden izleyicilerden bazılarının başka içeriklere de şans vermesi, platformun haftalık izlenme sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 65 artmasını sağladı.
Masters of the Air, II. Dünya Savaşı'nın Kahraman Pilotlarına Odaklanıyor
Band of Brothers, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesine odaklanırken, devam dizisi The Pacific, adından da anlaşılacağı üzere aynı savaşın Pasifik cephesine odaklanmıştı. Masters of the Air'ın merkezinde yine II. Dünya Savaşı var ama bu kez hikâyenin odak noktası, savaşın kazanılmasında kilit rol oynayan Amerikan savaş pilotları.
Band of Brothers'ın da senaristlerinden olan John Orloff'un aynı adlı kitaptan uyarladığı Masters of the Air, düşman hattının gerisinde kahramanca savaşan havacı birliğine odaklanıyor. Steven Spielberg ve Tom Hanks'in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan gibi son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular yer alıyor. Kamera arkasında ise Cary Fukunaga ve Dee Rees gibi dikkat çekici işlere imza atmış yönetmenler var.
Şu ana kadar beş bölümü yayınlanan Masters of the Air, 15 Mart'ta final bölümüyle ekranlara veda ecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.