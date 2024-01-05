Apple'ın büyük bütçeli savaş dizisi Masters of the Air'dan yeni fragman

Steven Spielberg ve Tom Hanks'in yapımcılığını üstlendiği Masters of the Air, Apple TV+'ın bugüne kadarki en yüksek bütçeli dizilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Dizinin prodüksiyon bütçesinin 300 milyon dolara yakın olduğu söyleniyor. Hâliyle Apple'ın bu projeden beklentisi de yüksek. Bu yüzden dizinin tanıtımına hız kesmeden devam eden Apple TV+, bugün Masters of the Air'dan yeni bir fragman daha yayınladı.
Masters of the Air, II. Dünya Savaşı'nda Mücadele Veren Savaş Pilotlarına Odaklanıyor
Band of Brothers, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesine odaklanırken, devam dizisi The Pacific, adından da anlaşılacağı üzere aynı savaşın Pasifik cephesine odaklanmıştı. Masters of the Air'ın merkezinde yine II. Dünya Savaşı var ama bu kez hikâyenin odak noktası, savaşın kazanılmasında kilit rol oynayan Amerikan savaş pilotları.
Band of Brothers'ın da senaristlerinden olan John Orloff'un aynı adlı kitaptan uyarladığı Masters of the Air, düşman hattının gerisinde kahramanca savaşan havacı birliğine odaklanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan gibi son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular yer alıyor. Kamera arkasında ise Cary Fukunaga ve Dee Rees gibi dikkat çekici işlere imza atmış yönetmenler var.
Dokuz bölümden oluşan Masters of the Air'ın ilk iki bölümü 26 Ocak'ta yayınlandıktan sonra geri kalan bölümler haftalık olarak ekrana gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.