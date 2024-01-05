Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın büyük bütçeli savaş dizisi Masters of the Air'dan yeni fragman

    Band of Brothers ve The Pacific'in devam dizisi olan Masters of the Air'dan yeni fragman yayınlandı. Steven Spielberg'ün yapımcılığını üstlendiği dizi, bu ay Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak.
    Masters of the Air dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Apple TV+, Netflix ve Disney+ gibi zorlu rakiplerle girdiği mücadelede geri planda kalmış olsa da son dönemde dikkat çekici işlere imza atarak adından söz ettiriyor. Bugüne kadar Ted Lasso, Severance, For All Mankind gibi başarılı işlere imza atan Apple TV+, bu ay dikkat çekici yeni bir yapımı daha ekranlara getirecek. Band of Brothers ve The Pacific'in devam dizisi niteliğinde olan Masters of the Air, 26 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.

    Steven Spielberg ve Tom Hanks'in yapımcılığını üstlendiği Masters of the Air, Apple TV+'ın bugüne kadarki en yüksek bütçeli dizilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Dizinin prodüksiyon bütçesinin 300 milyon dolara yakın olduğu söyleniyor. Hâliyle Apple'ın bu projeden beklentisi de yüksek. Bu yüzden dizinin tanıtımına hız kesmeden devam eden Apple TV+, bugün Masters of the Air'dan yeni bir fragman daha yayınladı.

    Masters of the Air, II. Dünya Savaşı'nda Mücadele Veren Savaş Pilotlarına Odaklanıyor

    Band of Brothers, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesine odaklanırken, devam dizisi The Pacific, adından da anlaşılacağı üzere aynı savaşın Pasifik cephesine odaklanmıştı. Masters of the Air'ın merkezinde yine II. Dünya Savaşı var ama bu kez hikâyenin odak noktası, savaşın kazanılmasında kilit rol oynayan Amerikan savaş pilotları.

    Band of Brothers'ın da senaristlerinden olan John Orloff'un aynı adlı kitaptan uyarladığı Masters of the Air, düşman hattının gerisinde kahramanca savaşan havacı birliğine odaklanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan gibi son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular yer alıyor. Kamera arkasında ise Cary Fukunaga ve Dee Rees gibi dikkat çekici işlere imza atmış yönetmenler var.

    Dokuz bölümden oluşan Masters of the Air'ın ilk iki bölümü 26 Ocak'ta yayınlandıktan sonra geri kalan bölümler haftalık olarak ekrana gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    REEDER P13 BLUE MAX
    REEDER P13 BLUE MAX
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız