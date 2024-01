Apple'ın büyük bütçeli savaş dizisi Masters of the Air'dan yeni fragman

Tam Boyutta Gör Apple TV+, Netflix ve Disney+ gibi zorlu rakiplerle girdiği mücadelede geri planda kalmış olsa da son dönemde dikkat çekici işlere imza atarak adından söz ettiriyor. Bugüne kadar Ted Lasso, Severance, For All Mankind gibi başarılı işlere imza atan Apple TV+, bu ay dikkat çekici yeni bir yapımı daha ekranlara getirecek. Band of Brothers ve The Pacific'in devam dizisi niteliğinde olan Masters of the Air, 26 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.

Steven Spielberg ve Tom Hanks'in yapımcılığını üstlendiği Masters of the Air, Apple TV+'ın bugüne kadarki en yüksek bütçeli dizilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Dizinin prodüksiyon bütçesinin 300 milyon dolara yakın olduğu söyleniyor. Hâliyle Apple'ın bu projeden beklentisi de yüksek. Bu yüzden dizinin tanıtımına hız kesmeden devam eden Apple TV+, bugün Masters of the Air'dan yeni bir fragman daha yayınladı.

Masters of the Air, II. Dünya Savaşı'nda Mücadele Veren Savaş Pilotlarına Odaklanıyor

Band of Brothers, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesine odaklanırken, devam dizisi The Pacific, adından da anlaşılacağı üzere aynı savaşın Pasifik cephesine odaklanmıştı. Masters of the Air'ın merkezinde yine II. Dünya Savaşı var ama bu kez hikâyenin odak noktası, savaşın kazanılmasında kilit rol oynayan Amerikan savaş pilotları.

Band of Brothers'ın da senaristlerinden olan John Orloff'un aynı adlı kitaptan uyarladığı Masters of the Air, düşman hattının gerisinde kahramanca savaşan havacı birliğine odaklanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan gibi son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular yer alıyor. Kamera arkasında ise Cary Fukunaga ve Dee Rees gibi dikkat çekici işlere imza atmış yönetmenler var.

Dokuz bölümden oluşan Masters of the Air'ın ilk iki bölümü 26 Ocak'ta yayınlandıktan sonra geri kalan bölümler haftalık olarak ekrana gelecek.

