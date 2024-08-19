Apple'ın bilim-kurgu dizisi Dark Matter'dan beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Bu yıl çok sayıda yeni diziyi izleyicilerle buluşturan Apple TV+, bunların bir kısmıyla başarı da yakaladı. Apple'ın yüzünü güldüren bu dizilerden biri de Dark Matter oldu. 8 Mayıs'ta başlayan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Eleştirmenlerden de genel olarak olumlu yorumlar alan bu bilim-kurgu dizisi, ilk sezonunu haziran ayı sonunda noktaladı. O günden sonra akıbeti merak konusu olan Dark Matter, Apple TV+'tan 2. sezon onayını aldı.

Dark Matter 2. Sezon Onayını Aldı

Joel Edgerton ve Jennifer Connelly'nın başrollerini üstlendiği Dark Matter, paralel evrenler arasında seyahat etmenin mümkün olduğunu keşfeden bir bilim insanına odaklanıyor. Chicago'da ailesiyle yaşayan Jason Dessen, aniden kendisini paralel bir gerçeklikte buluyor. Bu alternatif evrene nasıl geldiğini ya da neden orada olduğunu bilmeyen Jason, bu evrendeki kopyasının kendisini ailesinden ayıracak planlar yapmakta olduğunu öğreniyor. Jason ailesine geri dönebilmek için paralel evrenler arası bir yolculuğa çıkarken, geride bıraktığı eşi de evdeki "kocasında" ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeye başlıyor.

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Blake Crouch, Dark Matter dizisini 2016 tarihli romanından ekrana uyarladı. Romanın hikâyesinin tamamı ilk sezonda kullanıldığı için Crouch'un 2. sezonu sıfırdan yazması gerekecek. Çünkü Dark Matter'ın bir devam romanı bulunmuyor.

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Dark Matter dizisi devam edecek mi belli oldu