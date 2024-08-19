Apple'ın bilim-kurgu dizisi Dark Matter'dan beklenen haber geldi

Dark Matter 2. Sezon Onayını Aldı
Joel Edgerton ve Jennifer Connelly'nın başrollerini üstlendiği Dark Matter, paralel evrenler arasında seyahat etmenin mümkün olduğunu keşfeden bir bilim insanına odaklanıyor. Chicago'da ailesiyle yaşayan Jason Dessen, aniden kendisini paralel bir gerçeklikte buluyor. Bu alternatif evrene nasıl geldiğini ya da neden orada olduğunu bilmeyen Jason, bu evrendeki kopyasının kendisini ailesinden ayıracak planlar yapmakta olduğunu öğreniyor. Jason ailesine geri dönebilmek için paralel evrenler arası bir yolculuğa çıkarken, geride bıraktığı eşi de evdeki "kocasında" ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeye başlıyor.
Blake Crouch, Dark Matter dizisini 2016 tarihli romanından ekrana uyarladı. Romanın hikâyesinin tamamı ilk sezonda kullanıldığı için Crouch'un 2. sezonu sıfırdan yazması gerekecek. Çünkü Dark Matter'ın bir devam romanı bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.