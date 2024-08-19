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    Anlık Bildirim

    Apple'ın bilim-kurgu dizisi Dark Matter'dan beklenen haber geldi

    Apple'ın bu yaz ekrana gelen yeni bilim-kurgu dizisi Dark Matter'dan beklenen haber geldi. Apple TV+, ilki sezonu beğeni kazanan dizinin devam edip etmeyeceğini açıkladı.
    Dark Matter dizisi devam edecek mi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yıl çok sayıda yeni diziyi izleyicilerle buluşturan Apple TV+, bunların bir kısmıyla başarı da yakaladı. Apple'ın yüzünü güldüren bu dizilerden biri de Dark Matter oldu. 8 Mayıs'ta başlayan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Eleştirmenlerden de genel olarak olumlu yorumlar alan bu bilim-kurgu dizisi, ilk sezonunu haziran ayı sonunda noktaladı. O günden sonra akıbeti merak konusu olan Dark Matter, Apple TV+'tan 2. sezon onayını aldı.

    Dark Matter 2. Sezon Onayını Aldı

    Joel Edgerton ve Jennifer Connelly'nın başrollerini üstlendiği Dark Matter, paralel evrenler arasında seyahat etmenin mümkün olduğunu keşfeden bir bilim insanına odaklanıyor. Chicago'da ailesiyle yaşayan Jason Dessen, aniden kendisini paralel bir gerçeklikte buluyor. Bu alternatif evrene nasıl geldiğini ya da neden orada olduğunu bilmeyen Jason, bu evrendeki kopyasının kendisini ailesinden ayıracak planlar yapmakta olduğunu öğreniyor. Jason ailesine geri dönebilmek için paralel evrenler arası bir yolculuğa çıkarken, geride bıraktığı eşi de evdeki "kocasında" ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeye başlıyor.

    Blake Crouch, Dark Matter dizisini 2016 tarihli romanından ekrana uyarladı. Romanın hikâyesinin tamamı ilk sezonda kullanıldığı için Crouch'un 2. sezonu sıfırdan yazması gerekecek. Çünkü Dark Matter'ın bir devam romanı bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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