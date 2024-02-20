Foundation 3. sezon için sete dönüyor

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici yapımlardan biri olan Foundation dizisi, geçtiğimiz yaz 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Isaac Asimov'un efsanevi bilim-kurgu serisi Vakıf'tan uyarlanan dizi, 2. sezonuyla da genel olarak olumlu yorumlar aldı. Buna bir de hiç de kötü almayan izlenme rakamları eklenince, yeni sezonun önü açılmış oldu.

Daha 2. sezon yayınlanmadan 3. sezon için önhazırlıklara başlanmıştı. Bu yüzden dizinin 3. sezonunun prodüksiyonuna da zaman kaybedilmeden başlandı ve 2023 baharında sete dönüldü. Ancak Hollywood'da yaşanan grevler prodüksiyonun durmasına sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi kamera arkasında da sorunlar yaşanmaya başlandı. Gelen haberler, başta bütçe olmak üzere çeşitli konularda sorunlar yaşandığını söylüyordu. Bu da yeni sezonu heyecanla bekleyen Foundation hayranlarını haklı olarak endişelendirdi. Zira bu tarz aksaklıklar zaman zaman dizilerin fişinin çekilmesiyle sonuçlanabiliyordu. Neyse ki bu kez öyle olmadı.

Foundation 3. Sezonuyla Geri Dönüyor

Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre 3. sezonun yarıda kalan çekimlerine çok yakında yeniden başlanacak. Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da gerçekleştirilen çekimler 6 Mart'ta kaldığı yerden devam edecek.

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Dizinin yaratıcısı ve senaristi olan David S. Goyer, yeni sezonda da yaratıcı ekibin başında olacak. Ancak daha önce aksi planlanmış olsa da bu sezon kamera arkasına geçmeyecek. Goyer'in boşluğunu doldurmak için yönetmen arayışına şimdiden başlanmış durumda. Goyer, ilk sezonda bir, ikinci sezonda iki bölümde yönetmen koltuğuna oturmuştu. Bu sezonda da bir ya da iki bölümü yönetmesi bekleniyordu. Bu yüzden Goyer'in yerini başka bir yönetmene bıraksa, öyle radikal bir değişiklik anlamına gelmiyor. Yine de planlamalarda çeşitli aksaklıklar yaşandığı yönündeki haberleri doğruluyor.

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