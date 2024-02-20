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    Anlık Bildirim

    Foundation 3. sezon için sete dönüyor

    Apple TV+'ın sevilen bilim-kurgu dizisi Foundation, yeni sezonuyla geri dönüyor. Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden yarıda kalan 3. sezon çekimlerine yeniden başlanıyor.
    Foundation 3. sezon hazırlıkları sürüyor Tam Boyutta Gör
    Apple TV+'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici yapımlardan biri olan Foundation dizisi, geçtiğimiz yaz 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Isaac Asimov'un efsanevi bilim-kurgu serisi Vakıf'tan uyarlanan dizi, 2. sezonuyla da genel olarak olumlu yorumlar aldı. Buna bir de hiç de kötü almayan izlenme rakamları eklenince, yeni sezonun önü açılmış oldu. 

    Daha 2. sezon yayınlanmadan 3. sezon için önhazırlıklara başlanmıştı. Bu yüzden dizinin 3. sezonunun prodüksiyonuna da zaman kaybedilmeden başlandı ve 2023 baharında sete dönüldü. Ancak Hollywood'da yaşanan grevler prodüksiyonun durmasına sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi kamera arkasında da sorunlar yaşanmaya başlandı. Gelen haberler, başta bütçe olmak üzere çeşitli konularda sorunlar yaşandığını söylüyordu. Bu da yeni sezonu heyecanla bekleyen Foundation hayranlarını haklı olarak endişelendirdi. Zira bu tarz aksaklıklar zaman zaman dizilerin fişinin çekilmesiyle sonuçlanabiliyordu. Neyse ki bu kez öyle olmadı.

    Foundation 3. Sezonuyla Geri Dönüyor

    Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre 3. sezonun yarıda kalan çekimlerine çok yakında yeniden başlanacak. Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da gerçekleştirilen çekimler 6 Mart'ta kaldığı yerden devam edecek.

    Dizinin yaratıcısı ve senaristi olan David S. Goyer, yeni sezonda da yaratıcı ekibin başında olacak. Ancak daha önce aksi planlanmış olsa da bu sezon kamera arkasına geçmeyecek. Goyer'in boşluğunu doldurmak için yönetmen arayışına şimdiden başlanmış durumda. Goyer, ilk sezonda bir, ikinci sezonda iki bölümde yönetmen koltuğuna oturmuştu. Bu sezonda da bir ya da iki bölümü yönetmesi bekleniyordu. Bu yüzden Goyer'in yerini başka bir yönetmene bıraksa, öyle radikal bir değişiklik anlamına gelmiyor. Yine de planlamalarda çeşitli aksaklıklar yaşandığı yönündeki haberleri doğruluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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