Foundation 3. sezon için sete dönüyor

Daha 2. sezon yayınlanmadan 3. sezon için önhazırlıklara başlanmıştı. Bu yüzden dizinin 3. sezonunun prodüksiyonuna da zaman kaybedilmeden başlandı ve 2023 baharında sete dönüldü. Ancak Hollywood'da yaşanan grevler prodüksiyonun durmasına sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi kamera arkasında da sorunlar yaşanmaya başlandı. Gelen haberler, başta bütçe olmak üzere çeşitli konularda sorunlar yaşandığını söylüyordu. Bu da yeni sezonu heyecanla bekleyen Foundation hayranlarını haklı olarak endişelendirdi. Zira bu tarz aksaklıklar zaman zaman dizilerin fişinin çekilmesiyle sonuçlanabiliyordu. Neyse ki bu kez öyle olmadı.
Foundation 3. Sezonuyla Geri Dönüyor
Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre 3. sezonun yarıda kalan çekimlerine çok yakında yeniden başlanacak. Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da gerçekleştirilen çekimler 6 Mart'ta kaldığı yerden devam edecek.
Dizinin yaratıcısı ve senaristi olan David S. Goyer, yeni sezonda da yaratıcı ekibin başında olacak. Ancak daha önce aksi planlanmış olsa da bu sezon kamera arkasına geçmeyecek. Goyer'in boşluğunu doldurmak için yönetmen arayışına şimdiden başlanmış durumda. Goyer, ilk sezonda bir, ikinci sezonda iki bölümde yönetmen koltuğuna oturmuştu. Bu sezonda da bir ya da iki bölümü yönetmesi bekleniyordu. Bu yüzden Goyer'in yerini başka bir yönetmene bıraksa, öyle radikal bir değişiklik anlamına gelmiyor. Yine de planlamalarda çeşitli aksaklıklar yaşandığı yönündeki haberleri doğruluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.